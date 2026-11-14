Ronaldinho torna in campo: Ravenna-Forlì domenica alle 17:30, dove vederla e quanto giocherà

Ronaldinho torna a giocare una partita ufficiale: domenica 15 novembre alle 17:30 allo stadio Benelli di Ravenna, nel derby di Serie C contro il Forlì, a 46 anni e a più di dieci anni dall’ultima volta.

Il brasiliano è arrivato a Forlì venerdì 13 novembre e ha svolto un solo allenamento con i compagni prima del derby romagnolo. Il Ravenna lo ha tesserato la scorsa estate e Ronaldinho non ha mai nascosto di volersi rendere utile in campo, non solo in tribuna.

Ronaldinho gioca Ravenna-Forlì? Le parole di Mandorlini

Sì, tutto indica che scenderà in campo, e dall’inizio. L’allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini, ha spiegato che giocherà una mezz’ora e che starà nella zona offensiva: “I campioni devono scegliere” dove piazzarsi, ha aggiunto. Nelle probabili formazioni il brasiliano compare tra i trequartisti del 4-2-3-1 ravennate.

Resta una previsione, perché la lista dei convocati e l’undici titolare si conoscono solo poco prima del fischio d’inizio. L’attesa riguarda anche un numero preciso: Ronaldinho ha 299 gol in carriera tra club e nazionale, e il 300° sarebbe un record simbolico che lui stesso ha lasciato intuire all’arrivo in Italia.

Dove vedere Ravenna-Forlì in tv e in streaming

La partita va in onda su Sky Sport Calcio, con il calcio d’inizio alle 17:30 e un lungo pre-partita dalle 17:00. In streaming si segue su NOW e sul sito di Sky Sport, oltre che con l’app Sky Go per gli abbonati.

Sky ha preparato una diretta fuori dall’ordinario per una gara di Serie C: telecronaca di Antonio Nucera e Lorenzo Minotti, uno studio a bordo campo con Gianluca Di Marzio e una “Ronaldinho Cam” dedicata al fuoriclasse.

Biglietti, tribuna aggiuntiva e record di pubblico al Benelli

Per l’occasione il Ravenna ha allestito una tribuna provvisoria da circa 1.800 posti, nella zona dei distinti. Il precedente record stagionale è di 4.973 spettatori, registrati il 18 ottobre contro lo Spezia, e per il derby il club punta a superare abbondantemente quota cinquemila.

I prezzi sono saliti rispetto al solito: la curva costa 30 euro, contro i 13 circa di una gara ordinaria, mentre per la tribuna provvisoria si parte da 75 euro e per la tribuna coperta si arriva a 120. Le modalità di acquisto vengono comunicate dal Ravenna FC sui canali ufficiali.

Un Pallone d’oro nel girone B di Serie C

Ronaldinho, nome completo Ronaldo de Assis Moreira, ha vinto il Mondiale 2002 con il Brasile e il Pallone d’oro 2005, dopo gli anni al Barcellona e al Milan. Ha giocato l’ultima partita ufficiale il 26 settembre 2015 con la Fluminense e si è ritirato nel 2018.

Il ritorno è un’operazione di calore e di immagine che il presidente Ignazio Cipriani, amico del brasiliano, ha costruito con il tesseramento e con l’ingresso di Ronaldinho nel capitale del club. Il 20 agosto, alla festa sulla spiaggia di Marina di Ravenna, si sono presentate circa 6.000 persone.

Domande frequenti su Ronaldinho e Ravenna-Forlì

A che ora si gioca Ravenna-Forlì? Il derby si gioca domenica 15 novembre alle 17:30 allo stadio Benelli di Ravenna. La diretta televisiva inizia con il pre-partita alle 17:00. Ronaldinho gioca domenica con il Ravenna? L’allenatore Andrea Mandorlini lo schiera nel derby e ha parlato di circa mezz’ora in campo. La formazione ufficiale si conosce poco prima del calcio d’inizio. Dove vedere Ravenna-Forlì in tv? La gara è su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e sul sito di Sky Sport. Quanto costano i biglietti per Ravenna-Forlì? Si parte da 30 euro per la curva, si sale a 75 euro per la tribuna provvisoria e a 120 per la tribuna coperta. Le modalità di acquisto sono comunicate dal club sui canali ufficiali. Quanti gol ha segnato Ronaldinho in carriera? Ne ha segnati 299 tra club e nazionale, quindi un gol domenica sarebbe il numero 300.

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