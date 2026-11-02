Champions League, 4ª giornata: quando giocano Inter, Roma, Napoli e Como

Martedì 3 e mercoledì 4 novembre si gioca la 4ª giornata di Champions League 2026/27: Inter, Roma, Napoli e Como scendono in campo alle 21, tutte in trasferta.

Le quattro italiane giocano tutte fuori casa, sempre alle 21. Martedì tocca a Inter e Roma, mercoledì a Napoli e Como.

Il calendario delle italiane in Champions League

Le partite in programma, tutte con calcio d’inizio alle 21:00:

Martedì 3 novembre: Feyenoord-Inter

Feyenoord-Inter Martedì 3 novembre: Manchester United-Roma, a Old Trafford

Manchester United-Roma, a Old Trafford Mercoledì 4 novembre: Porto-Napoli

Porto-Napoli Mercoledì 4 novembre: Lens-Como

Gli accoppiamenti sono quelli usciti dall’urna, che avevamo raccontato nel sorteggio della Champions League 2026/27 con tutte le avversarie delle italiane. Per il Como il turno in Francia è un esame di maturità europea, per la Roma la trasferta in casa dello United è una delle serate più cariche di storia dell’intera giornata.

L’Inter arriva in Olanda dopo il derby di campionato perso 3-1 contro il Milan, raccontato nella cronaca di Milan-Inter.

Il Napoli invece torna in Europa dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus all’Allianz Stadium, di cui trovi il resoconto nel racconto di Juventus-Napoli.

Dove vedere le partite in TV e streaming

Sky Sport trasmette tre delle quattro gare delle italiane. Feyenoord-Inter va su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport 252. Manchester United-Roma è su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport 253. Lens-Como torna su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per lo streaming ci sono Sky Go e NOW.

Porto-Napoli fa storia a sé: la partita è su Prime Video, disponibile anche tramite l’app Prime Video su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per chi ha l’abbonamento Amazon Prime.

Chi vuole ripassare l’andamento della competizione in TV trova nel nostro archivio la sezione dedicata agli ascolti della UEFA Champions League, aggiornata partita dopo partita.

Come funziona la fase campionato della Champions

Il formato della stagione 2026/27, descritto nella pagina di riferimento sulla competizione, prevede 36 squadre in un’unica classifica. Le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto giocano i playoff a eliminazione diretta. Le restanti escono dalla competizione. La finale è fissata al 5 giugno 2027 allo stadio Metropolitano di Madrid.

Sul sito ufficiale della UEFA Champions League trovi risultati, highlights e statistiche di ogni giornata, comprese quelle della 4ª.

Anche le altre sfide della serata meritano attenzione. Martedì alle 21 giocano Atletico Madrid-Bayern Monaco, Barcelona-Aston Villa e Villarreal-Paris Saint-Germain. Mercoledì, sempre alle 21, ci sono Lipsia-Manchester City e Slavia Praga-Arsenal. Alle 18:45 di mercoledì scendono in campo AEK Atene-Real Madrid e Fenerbahce-Liverpool.

Domande frequenti sulla 4ª giornata di Champions League

Quando si gioca la 4ª giornata di Champions League 2026/27? Si gioca martedì 3 e mercoledì 4 novembre 2026. Le partite delle italiane iniziano tutte alle 21:00. Quali squadre italiane giocano il 3 e 4 novembre? Martedì 3 novembre giocano Inter (Feyenoord-Inter) e Roma (Manchester United-Roma). Mercoledì 4 novembre tocca a Napoli (Porto-Napoli) e Como (Lens-Como). Dove vedere Inter, Roma e Como in Champions League? Su Sky Sport, anche in streaming con Sky Go e NOW. Inter e Como sono su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, la Roma su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Dove vedere Porto-Napoli? Porto-Napoli è su Prime Video, mercoledì 4 novembre alle 21:00.

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