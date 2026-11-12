Italia-Francia stasera a San Siro: orario e dove vederla in streaming e TV

Italia-Francia si gioca stasera, giovedì 12 novembre, allo stadio Meazza di Milano: calcio d’inizio alle 20:45, diretta in chiaro su Rai 1 e streaming su RaiPlay.

Italia-Francia: orario e dove vederla in TV

La sfida di UEFA Nations League, Gruppo 1 della Lega A, comincia alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. La diretta è in chiaro su Rai 1, quindi non servono abbonamenti. Chi preferisce lo smartphone o la smart TV trova lo streaming gratuito su RaiPlay, con app o sito.

Rai 1 è lo stesso canale che ha trasmesso la gara d’andata allo Stade de France, il 2 ottobre. Gli undici titolari si conoscono solo a ridosso del calcio d’inizio: le formazioni circolate nel pomeriggio restano ipotesi fino all’annuncio ufficiale.

Cosa si gioca l’Italia nel girone

Italia-Francia è la penultima partita degli Azzurri nel Gruppo 1 e l’ultima in casa: dopo Milano resta solo la trasferta di Bruxelles contro il Belgio, in programma domenica 15 novembre. La federazione ha presentato la gara sul sito ufficiale della FIGC, insieme al calendario completo del girone.

25 settembre: Italia-Belgio, Roma (Stadio Olimpico)

28 settembre: Turchia-Italia, Bursa

2 ottobre: Francia-Italia, Saint-Denis

5 ottobre: Italia-Turchia, Bologna

12 novembre: Italia-Francia, Milano

15 novembre: Belgio-Italia, Bruxelles

San Siro un anno dopo: i numeri del Meazza

Gli Azzurri tornano a Milano a dodici mesi dall’1-4 con la Norvegia nelle qualificazioni mondiali, ultima delle tre sconfitte consecutive giocate in città. Prima ancora, nell’ottobre 2021, il 2-1 della Spagna aveva chiuso una striscia di 96 anni senza sconfitte a Milano.

Milano è la seconda città per numero di partite della Nazionale, dopo Roma: 64 gare, con 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte. Stasera è la 65ª. L’avversario più frequente nel capoluogo lombardo è l’Austria, affrontata sei volte.

I precedenti con la Francia a Milano

L’ultimo incrocio in Nations League risale a due anni fa e finì 1-3 per i francesi. Il successo più largo dell’Italia a Milano contro la Francia resta invece il 9-4 del 18 gennaio 1920, un risultato che oggi sembra arrivare da un altro sport.

Domande frequenti su Italia-Francia di Nations League

A che ora inizia Italia-Francia? Il calcio d’inizio è alle 20:45 di giovedì 12 novembre 2026, allo stadio Meazza di Milano. Dove vedere Italia-Francia in TV? La partita va in onda in chiaro su Rai 1. Lo streaming gratuito è su RaiPlay, tramite app, sito o smart TV. Dove si gioca Italia-Francia? Allo stadio Giuseppe Meazza, noto come San Siro, a Milano. È la 65ª partita dell’Italia in città. Quando gioca l’Italia dopo la Francia? Domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, ultima partita del Gruppo 1 della Lega A.

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