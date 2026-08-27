Sorteggio Champions League 2026/27: tutte le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como

È il giorno del sorteggio della Champions League 2026/27. Oggi, giovedì 27 agosto, a Monaco vengono definite le otto avversarie che Inter, Roma, Napoli e Como affronteranno nella fase campionato della massima competizione europea.

Quattro italiane al via e quattro situazioni molto diverse. L’Inter parte dalla prima fascia, la Roma dalla seconda, il Napoli dalla terza, mentre il Como, alla sua prima partecipazione alla Champions League, è inserito in quarta fascia.

Il sorteggio prende il via alle 18:00 e in questo articolo aggiorneremo in tempo reale tutte le avversarie delle squadre italiane.

Sorteggio Champions League 2026/27: le avversarie dell’Inter

Sorteggio impegnativo per l’Inter, che nella fase campionato della Champions League 2026/27 affronterà Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava.

I nerazzurri pescano quindi due avversarie di altissimo livello dalla prima fascia: Liverpool e Real Madrid. Dalla seconda fascia arrivano Club Brugge e Borussia Dortmund, mentre dalla terza l’Inter se la vedrà con Shakhtar Donetsk e Feyenoord. Sulla carta più abbordabili gli incroci con Stoccarda e Slovan Bratislava, le due avversarie provenienti dalla quarta fascia.

Le otto avversarie dell’Inter

Fascia 1: Liverpool, Real Madrid

Liverpool, Real Madrid Fascia 2: Club Brugge, Borussia Dortmund

Club Brugge, Borussia Dortmund Fascia 3: Shakhtar Donetsk, Feyenoord

Shakhtar Donetsk, Feyenoord Fascia 4: Stoccarda, Slovan Bratislava

Il cammino dell’Inter si presenta quindi particolarmente interessante soprattutto per le sfide contro Real Madrid e Liverpool, due dei grandi nomi della Champions League 2026/27. L’obiettivo dei nerazzurri sarà raccogliere abbastanza punti nelle otto giornate per chiudere tra le prime otto della classifica generale ed evitare il passaggio dai playoff.

Sorteggio Champions League 2026/27: le avversarie della Roma

Sorteggio decisamente impegnativo per la Roma, che nella fase campionato della Champions League 2026/27 affronterà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava e AEK Atene.

I giallorossi pescano due autentiche corazzate dalla prima fascia: Real Madrid e PSG. Dalla seconda fascia arrivano invece Sporting Lisbona e Manchester United, altri due incroci di grande prestigio. Dalla terza la Roma affronterà Lille e Fenerbahçe, mentre il quadro si completa con Slovan Bratislava e AEK Atene dalla quarta fascia.

Le otto avversarie della Roma

Fascia 1: Real Madrid, Paris Saint-Germain

Real Madrid, Paris Saint-Germain Fascia 2: Sporting Lisbona, Manchester United

Sporting Lisbona, Manchester United Fascia 3: Lille, Fenerbahçe

Lille, Fenerbahçe Fascia 4: Slovan Bratislava, AEK Atene

Il percorso della Roma appare quindi particolarmente complicato nella parte alta del sorteggio, con Real Madrid e PSG che rappresentano due delle sfide più difficili possibili. Anche gli incroci con Manchester United e Sporting aumentano il livello del calendario, mentre contro Lille, Fenerbahçe, Slovan Bratislava e AEK Atene i giallorossi dovranno cercare punti fondamentali per la classifica generale e per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Sorteggio Champions League 2026/27: le avversarie del Napoli

Sorteggio complicato anche per il Napoli, che nella fase campionato della Champions League 2026/27 affronterà Arsenal, Manchester City, Club Brugge, Porto, Bodø/Glimt, Villarreal, Viking e Sabah.

La difficoltà maggiore arriva inevitabilmente dalla prima fascia, dove il Napoli pesca due delle principali candidate alla vittoria della Champions: Arsenal e Manchester City. Dalla seconda fascia arrivano invece Club Brugge e Porto, mentre dalla terza gli azzurri affronteranno Bodø/Glimt e Villarreal. Completano il percorso Viking e Sabah, avversarie provenienti dalla quarta fascia.

Le otto avversarie del Napoli

Fascia 1: Arsenal, Manchester City

Arsenal, Manchester City Fascia 2: Club Brugge, Porto

Club Brugge, Porto Fascia 3: Bodø/Glimt, Villarreal

Bodø/Glimt, Villarreal Fascia 4: Viking, Sabah

Il Napoli dovrà quindi affrontare un calendario con un livello di difficoltà molto diverso tra le varie sfide. Arsenal e Manchester City rappresentano gli ostacoli principali, mentre contro Brugge, Porto e Villarreal potrebbero giocarsi punti particolarmente importanti per la classifica. Sulla carta più favorevoli gli incroci con Viking e Sabah, nei quali gli azzurri non potranno permettersi passi falsi se vogliono puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Sorteggio Champions League 2026/27: le avversarie del Como

Un debutto in Champions League decisamente affascinante per il Como, che nella fase campionato della Champions League 2026/27 affronterà Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Real Betis, Lipsia, Feyenoord, AEK Atene e Lens.

Il sorteggio regala subito al Como due sfide di enorme prestigio dalla prima fascia: PSG e Barcellona. Dalla seconda arrivano invece Manchester United e Real Betis, mentre dalla terza la formazione lombarda dovrà vedersela con Lipsia e Feyenoord. Completano le otto avversarie AEK Atene e Lens, provenienti dalla quarta fascia.

Le otto avversarie del Como

Fascia 1: Paris Saint-Germain, Barcellona

Paris Saint-Germain, Barcellona Fascia 2: Manchester United, Real Betis

Manchester United, Real Betis Fascia 3: Lipsia, Feyenoord

Lipsia, Feyenoord Fascia 4: AEK Atene, Lens

Per il Como si prospetta quindi una prima Champions League dal fascino enorme, con alcune delle squadre più prestigiose d’Europa sulla strada dei lombardi. PSG e Barcellona rappresentano inevitabilmente gli appuntamenti più attesi, ma anche la sfida contro il Manchester United avrà un sapore particolare. Contro Betis, Lipsia e Feyenoord il livello rimarrà alto, mentre AEK Atene e Lens potrebbero rappresentare occasioni importanti per raccogliere punti e provare a trasformare il debutto europeo in qualcosa di più di una semplice partecipazione.

Le quattro fasce della Champions League 2026/27

Sono 36 le squadre che partecipano alla fase campionato. Le formazioni sono state suddivise in quattro fasce da nove squadre.

Prima fascia: Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV.

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Lipsia, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray.

Quarta fascia: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stoccarda, AEK Atene, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah.

Come funziona il sorteggio della Champions League 2026/27

La Champions League mantiene il formato della fase campionato a 36 squadre.

Ogni club disputa otto partite contro otto avversarie differenti, affrontando due squadre provenienti da ciascuna delle quattro fasce. Per ogni fascia viene assegnata una partita in casa e una in trasferta, per un totale di quattro gare casalinghe e quattro in trasferta.

Non sono possibili sfide tra squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale nella fase campionato.

Al termine delle otto giornate viene stilata una classifica unica: le prime otto accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto devono passare attraverso i playoff. Le formazioni dal 25° al 36° posto vengono invece eliminate.

Quando inizia la Champions League 2026/27

La fase campionato prenderà il via tra l’8 e il 10 settembre 2026 e terminerà il 27 gennaio 2027.

Le otto giornate sono previste nelle seguenti date:

1ª giornata: 8-10 settembre 2026

8-10 settembre 2026 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026

13-14 ottobre 2026 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026

20-21 ottobre 2026 4ª giornata: 3-4 novembre 2026

3-4 novembre 2026 5ª giornata: 24-25 novembre 2026

24-25 novembre 2026 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026

8-9 dicembre 2026 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027

19-20 gennaio 2027 8ª giornata: 27 gennaio 2027

La UEFA comunicherà successivamente il calendario completo con date e orari delle singole partite, previsto entro sabato 29 agosto.

La Champions League 2026/27 si concluderà il 5 giugno 2027, quando la finale verrà disputata all’Estadio Metropolitano di Madrid.

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