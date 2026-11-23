Un Posto al Sole torna da lunedì 23 a venerdì 27 novembre su Rai 3 alle 20:50 con una settimana che ruota attorno a Marina: l’inchiesta sulla morte di Mori si avvicina e il suo accordo segreto sta per venire a galla.

Marina arriva a questa settimana già nei guai: nelle puntate precedenti, raccontate nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre, Greta l’aveva messa in difficoltà. Da lunedì il suo segreto passa dal sospetto all’indagine, mentre Silvia e Michele non trovano casa.

Lunedì 23 novembre: la borsetta nella casa di Mori

Marina si preoccupa in silenzio quando Greta ricorda una borsetta da donna nella casa di Mori. Ferri va a raccontare tutto a Damiano, che però non sembra prenderla sul serio.

Nel resto della puntata Serena resta delusa dalla scarsa vicinanza materna di Monica. Porta Manuela a casa di Maurizio e lì scopre che in passato era un uomo molto diverso.

Martedì 24 e mercoledì 25: Damiano allarga le indagini, Silvia e Michele cercano casa

Martedì Damiano ottiene da Lucia Cimmino il via libera per continuare a indagare sull’omicidio di Mori e convoca una persona che potrebbe mettere Marina in pericolo. Silvia e Michele, intanto, scoprono che trovare un appartamento alla loro portata è quasi impossibile. Serena esce provata dal ruolo di mediatrice tra le donne Cirillo.

Mercoledì Silvia e Michele capiscono di aver bisogno di più tempo, ma Alberto non intende concederlo. Damiano cerca il misterioso finanziatore di Mori e Marina si rende conto che il cerchio si sta stringendo. Le donne Cirillo hanno finalmente il chiarimento che aspettavano da tempo.

Giovedì 26 novembre: Marina sfiora la confessione

Cristina può vedere la madre durante una visita in carcere. Marina arriva a un passo dal confessare tutto a Roberto, ma non trova il coraggio: Roberto potrebbe scoprire la verità da solo.

Lo scontro per la casa tra Michele, Silvia e Alberto esplode e travolge Renato. Rosa incontra Pino, che le racconta la sua ultima passione.

Venerdì 27 novembre: Ferri mette alle strette Marina

Dopo un’intuizione decisiva, Ferri incalza Marina fino a farla cedere: lei gli racconta il suo accordo segreto con Mori e il tragico esito. Vittoria, preoccupata per Anna, chiede aiuto ad Alberto, mentre Sasà ha un’idea per l’aggressività del cane, ma chi gli sta intorno non è d’accordo.

Dove vedere Un Posto al Sole in tv e in streaming

La soap va in onda su Rai 3 alle 20:50, dal lunedì al venerdì. Per ripassare personaggi e modi di seguire le puntate in streaming c’è la scheda su cast e personaggi.

Domande frequenti su Un Posto al Sole dal 23 al 27 novembre

Quando va in onda Un Posto al Sole su Rai 3? Dal lunedì al venerdì alle 20:50. Le puntate della settimana vanno da lunedì 23 a venerdì 27 novembre. Cosa succede a Marina in Un Posto al Sole questa settimana? Marina teme che l’inchiesta sull’omicidio di Mori arrivi a lei. Giovedì quasi confessa tutto a Roberto, venerdì Ferri la mette alle strette e lei racconta il suo accordo segreto. Perché Silvia e Michele sono senza casa in Un Posto al Sole? Cercano un appartamento che possano permettersi e la ricerca è quasi impossibile. Chiedono più tempo ad Alberto, che non vuole concederlo, e giovedì la disputa sulla casa esplode. Chi indaga sull’omicidio di Mori in Un Posto al Sole? Damiano, che martedì ottiene da Lucia Cimmino il permesso di proseguire le indagini.

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