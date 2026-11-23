Un Posto al Sole torna da lunedì 23 a venerdì 27 novembre su Rai 3 alle 20:50 con una settimana che ruota attorno a Marina: l’inchiesta sulla morte di Mori si avvicina e il suo accordo segreto sta per venire a galla.
Indice
- Lunedì 23 novembre: la borsetta nella casa di Mori
- Martedì 24 e mercoledì 25: Damiano allarga le indagini, Silvia e Michele cercano casa
- Giovedì 26 novembre: Marina sfiora la confessione
- Venerdì 27 novembre: Ferri mette alle strette Marina
- Dove vedere Un Posto al Sole in tv e in streaming
- Domande frequenti su Un Posto al Sole dal 23 al 27 novembre
Marina arriva a questa settimana già nei guai: nelle puntate precedenti, raccontate nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre, Greta l’aveva messa in difficoltà. Da lunedì il suo segreto passa dal sospetto all’indagine, mentre Silvia e Michele non trovano casa.
Lunedì 23 novembre: la borsetta nella casa di Mori
Marina si preoccupa in silenzio quando Greta ricorda una borsetta da donna nella casa di Mori. Ferri va a raccontare tutto a Damiano, che però non sembra prenderla sul serio.
Nel resto della puntata Serena resta delusa dalla scarsa vicinanza materna di Monica. Porta Manuela a casa di Maurizio e lì scopre che in passato era un uomo molto diverso.
Martedì 24 e mercoledì 25: Damiano allarga le indagini, Silvia e Michele cercano casa
Martedì Damiano ottiene da Lucia Cimmino il via libera per continuare a indagare sull’omicidio di Mori e convoca una persona che potrebbe mettere Marina in pericolo. Silvia e Michele, intanto, scoprono che trovare un appartamento alla loro portata è quasi impossibile. Serena esce provata dal ruolo di mediatrice tra le donne Cirillo.
Mercoledì Silvia e Michele capiscono di aver bisogno di più tempo, ma Alberto non intende concederlo. Damiano cerca il misterioso finanziatore di Mori e Marina si rende conto che il cerchio si sta stringendo. Le donne Cirillo hanno finalmente il chiarimento che aspettavano da tempo.
Giovedì 26 novembre: Marina sfiora la confessione
Cristina può vedere la madre durante una visita in carcere. Marina arriva a un passo dal confessare tutto a Roberto, ma non trova il coraggio: Roberto potrebbe scoprire la verità da solo.
Lo scontro per la casa tra Michele, Silvia e Alberto esplode e travolge Renato. Rosa incontra Pino, che le racconta la sua ultima passione.
Venerdì 27 novembre: Ferri mette alle strette Marina
Dopo un’intuizione decisiva, Ferri incalza Marina fino a farla cedere: lei gli racconta il suo accordo segreto con Mori e il tragico esito. Vittoria, preoccupata per Anna, chiede aiuto ad Alberto, mentre Sasà ha un’idea per l’aggressività del cane, ma chi gli sta intorno non è d’accordo.
- Un Posto al Sole, anticipazioni 24 novembre 2026: Silvia e Michele cercano casa, Damiano riapre le indagini su Mori
- Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23-27 novembre: Margherita a Parigi e Diana rischia l’espulsione
- La Promessa, anticipazioni 22 novembre 2026: Curro diventa segretario di Alonso
Dove vedere Un Posto al Sole in tv e in streaming
La soap va in onda su Rai 3 alle 20:50, dal lunedì al venerdì. Per ripassare personaggi e modi di seguire le puntate in streaming c’è la scheda su cast e personaggi.
Domande frequenti su Un Posto al Sole dal 23 al 27 novembre
Dal lunedì al venerdì alle 20:50. Le puntate della settimana vanno da lunedì 23 a venerdì 27 novembre.
Marina teme che l’inchiesta sull’omicidio di Mori arrivi a lei. Giovedì quasi confessa tutto a Roberto, venerdì Ferri la mette alle strette e lei racconta il suo accordo segreto.
Cercano un appartamento che possano permettersi e la ricerca è quasi impossibile. Chiedono più tempo ad Alberto, che non vuole concederlo, e giovedì la disputa sulla casa esplode.
Damiano, che martedì ottiene da Lucia Cimmino il permesso di proseguire le indagini.