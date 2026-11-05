Lens-Como 1-9: tripletta di Douvikas e gol di Nico Paz in Champions League

Il Como ha travolto il Lens 9-1 in Champions League: tripletta di Douvikas e gol di Nico Paz dedicato a De Miguel.

Il Como ha vinto 9-1 a Lens nella quarta giornata della League Phase di Champions League. Una notte che la squadra di Cesc Fabregas ricorderà a lungo: tripletta di Douvikas, gol di Nico Paz dedicato a Jesus De Miguel e nove reti in una sola partita europea.

Lens-Como 1-9: come è andata la partita

Si è giocato mercoledì 4 novembre, calcio d’inizio alle 21:00, allo stadio Bollaert-Delélis di Lens, con arbitro Rohit Saggi. Prima del fischio c’è stato un minuto di raccoglimento. Il Como, schierato con il 4-2-3-1, ha preso in mano la gara subito: al 7′ Douvikas ha colpito di testa su un corner dopo la torre di Perrone.

Al 16′ il Lens ha ottenuto un rigore per un tocco di mano di Caqueret, ma dopo il controllo al VAR l’arbitro ha cambiato idea e ha tolto il penalty. Era l’unico momento in cui i padroni di casa potevano rientrare in partita. Al 32′ Douvikas ha segnato il bis su assist di Valle, al 40′ è arrivato il gol di Nico Paz.

I marcatori: Douvikas in tripletta, gol anche per Paz, Kempf e Papaccioli

Nella ripresa il Como ha continuato a spingere. Da Cunha ha segnato subito dopo l’intervallo, al 53′ Kempf ha chiuso su cross di Milla. Al 57′ Douvikas ha completato la tripletta con un assist di Nico Paz. Poi è toccato a Liberali, al 62′, e a Baturina, intorno al 70′.

Il Lens ha trovato il gol della bandiera con Aguilar al 65′. All’ultimo respiro, al 91′, ha segnato Papaccioli, 18 anni, alla prima presenza in Champions League, entrato al posto di Douvikas. In totale i marcatori comaschi sono stati sette: Douvikas (3), Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli.

Douvikas fa la storia: come Del Piero

L’attaccante greco ha segnato in tutte e quattro le partite del Como in questa Champions. Prima di lui, con la maglia di una squadra in Champions, ci era riuscito solo Alessandro Del Piero con la Juventus nel 1995/96. La tripletta di Lens porta Douvikas a quota sei gol nella competizione.

Nico Paz e la dedica a De Miguel

Dopo il suo gol al 40′ Nico Paz è corso verso la panchina e ha mostrato una maglia dedicata a Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife. Il gesto ha dato un tono emotivo a una serata che sul campo era già a senso unico.

Cosa cambia per il Como in classifica

Con questa vittoria il Como si è portato al quarto posto della League Phase, in attesa che si chiuda la giornata. Il cammino europeo, iniziato con il sorteggio di agosto (ecco tutte le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como), si è fatto più solido e la differenza reti ora pesa.

Fabregas aveva presentato la partita con una frase semplice: «Si può perdere o vincere, ma proviamo a fare il nostro calcio». Il campo ha dato ragione al suo approccio. In campionato i lariani arrivano alla trasferta europea con cinque vittorie consecutive e domenica alle 18 li aspetta un altro big match, mentre in Champions il calendario è consultabile sul sito ufficiale della UEFA.

Domande frequenti su Lens-Como di Champions League

Quando si è giocata Lens-Como di Champions League? Mercoledì 4 novembre 2026, alle 21:00, allo stadio Bollaert-Delélis di Lens, per la quarta giornata della League Phase. Chi ha segnato nella vittoria del Como per 9-1 a Lens? Douvikas ha segnato una tripletta (7′, 32′, 57′). Gli altri gol sono di Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina e Papaccioli. Per il Lens ha segnato Aguilar al 65′. Perché Nico Paz ha dedicato il gol a De Miguel? Dopo il gol ha mostrato una maglia dedicata a Jesus De Miguel, giocatore del Tenerife, in una serata aperta da un minuto di raccoglimento. Chi è l’arbitro di Lens-Como? La partita è stata diretta da Rohit Saggi. Al 16′ ha tolto un rigore al Lens dopo il controllo al VAR.

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