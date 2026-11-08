Inter-Como 2-0 a San Siro: Pio Esposito e Thuram decidono la partita nei primi venti minuti

L’Inter batte il Como 2-0 a San Siro nell’11ª giornata di Serie A: Pio Esposito segna al 12′, Marcus Thuram raddoppia al 19′ e la partita prende la strada nerazzurra nei primi venti minuti.

Il risultato è arrivato presto e non è più cambiato: l’Inter di Cristian Chivu chiude Inter-Como 2-0 davanti al pubblico di San Siro. Sblocca la partita al 12′ Pio Esposito, raddoppia al 19′ Marcus Thuram. Il Como di Cesc Fabregas, arrivato a Milano da squadra in serie positiva, si ritrova a inseguire quasi subito.

Come sono arrivati i due gol dell’Inter

L’avvio è stato il vero snodo della serata. In sette minuti, tra il 12′ e il 19′, l’Inter ha messo insieme i due gol che hanno deciso la sfida: prima Esposito, schierato in attacco accanto a Thuram, poi lo stesso francese a firmare il 2-0. Per il resto della gara il Como ha dovuto cambiare ritmo senza riuscire a riaprire il risultato.

Per Pio Esposito è un gol che pesa, perché arriva in una partita in cui Chivu gli ha affidato un posto da titolare nella coppia offensiva. Thuram, dal canto suo, ha trovato la rete che chiude i conti nel momento in cui il Como stava ancora cercando le distanze.

Le formazioni di Chivu e Fabregas

Chivu ha scelto un 3-5-2 con Martinez in porta, Akanji, Bastoni e Carlos Augusto in difesa, Spence e Dimarco sugli esterni e Barella, Calhanoglu e Zielinski in mezzo. Davanti, la coppia Esposito-Thuram. Il tecnico ha ritrovato Bastoni dal primo minuto, con Carlos Augusto a sinistra al posto di Bisseck.

Fabregas ha risposto con un 4-2-3-1: Sanchez tra i pali, linea a quattro con Couto, Ramon, Kempf e Valle, Perrone e Milla davanti alla difesa. Alle spalle di Douvikas hanno giocato Da Cunha, Nico Paz e Baturina. Lo stesso Como, tre giorni fa, aveva travolto il Lens in trasferta in Champions League, con una tripletta dello stesso Douvikas.

Cosa cambia in classifica prima della sosta

Quella di San Siro è l’ultima gara prima della pausa per gli impegni delle nazionali. Alla vigilia la classifica vedeva la Lazio in testa con 29 punti, la Roma a 27, l’Inter terza a 25 dopo il ko nel derby con il Milan, e il Como a 23, a ridosso della zona alta. Il successo permette ai nerazzurri di riavvicinare chi sta davanti prima dello stop.

Il programma completo del turno, con gli orari di tutte le partite, resta nella guida alle gare dell’11ª giornata.

Domande frequenti su Inter-Como 2-0

Come è finita Inter-Como? L’Inter ha battuto il Como 2-0 a San Siro nell’11ª giornata di Serie A. Chi ha segnato in Inter-Como? Hanno segnato Pio Esposito al 12′ e Marcus Thuram al 19′. Chi allena Inter e Como? L’Inter è allenata da Cristian Chivu, il Como da Cesc Fabregas. Perché Inter-Como era l’ultima partita prima della sosta? Dopo il turno si ferma il campionato per gli impegni delle nazionali.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.