Belgio-Italia: orario, dove vederla in tv su Rai 1 e streaming

L’Italia chiude il girone di Nations League domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio, in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

L’Italia chiude il girone di Nations League domenica 15 novembre alle 20:45 allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio, in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay.

Belgio-Italia: orario, canale e streaming

La partita decide la qualificazione ai quarti e il primo posto del girone: si gioca a Bruxelles, calcio d’inizio alle 20:45 di domenica. La diretta è su Rai 1 HD, ai canali 1 e 501 del digitale terrestre, quindi non serve alcun abbonamento. Chi guarda in mobilità o davanti al computer trova la stessa trasmissione su RaiPlay, via browser o app, senza pagare.

Chi segue la Nazionale da casa ha quindi una sola strada da ricordare: Rai 1 in tv, RaiPlay su schermi e telefoni.

La classifica del girone prima dell’ultima giornata

Giovedì 12 novembre a San Siro gli azzurri hanno battuto la Francia 3-1, rimontando il vantaggio di Olise al 10′. Pio Esposito ha pareggiato al 26′, Frattesi ha firmato il sorpasso al 63′ su assist di Dimarco e lo stesso Esposito ha chiuso su rigore al 75′. Con quel successo l’Italia sale a 10 punti, gli stessi della Francia, e resta davanti per lo scontro diretto. Il Belgio, che ha battuto la Turchia, è a 9 punti e arriva all’appuntamento con la possibilità di sorpassare.

A Bruxelles si gioca quindi tutto in novanta minuti: il Belgio può scavalcare gli azzurri, l’Italia vuole difendere il vantaggio costruito contro la Francia.

Il Belgio ha già battuto l’Italia a Roma

C’è anche una rivincita personale. Il 25 settembre, all’Olimpico, i belgi hanno vinto 2-0 con i gol di Mika Godts e Dodi Lukébakio, e quella sconfitta pesa ancora sulla classifica. Per Bruxelles il Belgio ha convocato Romelu Lukaku, Jérémy Doku e Kevin De Bruyne, più le prime chiamate di Josué Kongolo e Hugo Cuypers. Il difensore del Milan Koni De Winter ha invece rifiutato la convocazione.

I dubbi di formazione dell’Italia

Mancini deve fare a meno di Moise Kean e ha portato 32 convocati. In attacco il nome da seguire è quello di Francesco Pio Esposito, reduce dalla doppietta alla Francia, con Nicolò Cambiaghi e Nicolò Zaniolo tra le alternative offensive. A centrocampo le opzioni sono quelle di Tonali, Barella e Frattesi, quest’ultimo decisivo giovedì con il gol del 2-1.

Le formazioni ufficiali arrivano poco prima del calcio d’inizio: finché non vengono comunicate, resta aperto il tema di quanti cambi Mancini farà dopo tre giorni appena dalla sfida di San Siro.

Cosa aspettarsi dal match di Bruxelles

Il Belgio gioca in casa, con Lukaku, Doku e De Bruyne in lista e il ricordo dell’andata. L’Italia arriva con la fiducia della vittoria sulla Francia e con la certezza che la classifica resta corta. Una gara di queste dimensioni merita la diretta in chiaro: l’appuntamento è su Rai 1 e RaiPlay, con il calcio d’inizio alle 20:45.

Domande frequenti su Belgio-Italia

A che ora si gioca Belgio-Italia di Nations League? Domenica 15 novembre 2026 alle 20:45, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Belgio-Italia è in chiaro su Rai 1? Sì, la partita va in diretta su Rai 1 HD, ai canali 1 e 501 del digitale terrestre, senza abbonamento. Dove vedere Belgio-Italia in streaming gratis? Su RaiPlay, via browser o app, gratuitamente e in contemporanea con la diretta tv. Chi manca all’Italia a Bruxelles? Moise Kean non è disponibile in attacco. Il Belgio ha invece perso Koni De Winter, che ha rifiutato la convocazione. Come è finita l’andata tra Italia e Belgio? Il 25 settembre all’Olimpico di Roma il Belgio ha vinto 2-0, con i gol di Godts e Lukébakio.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.