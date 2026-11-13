ATP Finals 2026 a Torino: calendario, orari e dove vederle in TV

Le ATP Finals 2026 si giocano a Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre: ogni giorno due sessioni, con il singolare che non parte prima delle 14:00 e delle 20:30, tutte le partite su Sky e otto in chiaro su Mediaset.
Indice
Il torneo che chiude la stagione porta a Torino gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio dell’anno, sul cemento indoor. La fase a gironi occupa sei giornate, le semifinali si giocano sabato 21 e le finali domenica 22.
Calendario delle ATP Finals 2026 a Torino
I gironi vanno da domenica 15 a venerdì 20 novembre. In ogni gruppo i quattro giocatori (o le quattro coppie) si affrontano tutti contro tutti e le prime due passano in semifinale. Sabato 21 novembre ci sono le semifinali di singolare e di doppio, domenica 22 le due finali.
Orari delle sessioni: quando si gioca
- Gironi, da domenica 15 a venerdì 20: doppio dalle 11:30, singolare non prima delle 14:00; la sera doppio non prima delle 18:00 e singolare non prima delle 20:30.
- Semifinali, sabato 21: doppio dalle 12:00, singolare non prima delle 14:30; la sera doppio non prima delle 18:00 e singolare non prima delle 20:30.
- Finali, domenica 22: doppio dalle 15:00, singolare non prima delle 18:00.
Il “non prima delle” è un orario minimo: se l’incontro precedente si allunga, quello successivo parte più tardi. L’ordine di gioco giorno per giorno, con gli abbinamenti, arriva con il programma ufficiale del torneo.
Gironi e italiani in campo
In singolare giocano Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar. Il sorteggio ha disegnato i due gruppi: nel gruppo Lendl ci sono Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe, nel gruppo McEnroe Zverev, Shelton, Fils e Jodar.
A guidare il tabellone è Zverev, numero 1 ATP dopo il sorpasso di Vienna, mentre Alcaraz arriva da Parigi-Bercy vinto contro Shelton.
L’Italia ha Flavio Cobolli in singolare, nel gruppo con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe, e la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio, nel gruppo con Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz. Il torneo si gioca all’Inalpi Arena.
Dove vedere le ATP Finals 2026 in TV e in streaming
Sky Sport trasmette tutte le partite di singolare e di doppio, con programmazione dalle 11 alle 23. Il campo principale va su Sky Sport Tennis, gli incontri più attesi anche su Sky Sport Uno. In streaming ci sono Sky Go e NOW, mentre Tennis TV offre la copertura integrale.
La novità per il pubblico è il passaggio in chiaro: dopo gli anni della Rai, il torneo si sposta su Mediaset, che ha ottenuto i diritti con un accordo pluriennale dal 2026 e trasmetterà otto partite selezionate, visibili anche su Mediaset Infinity. Il palinsesto con gli incontri scelti non è ancora stato definito.
Il commento è di Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Prima e dopo i match va in onda Nitto ATP Finals Live, condotto da Chiara Icardi. Per arrivarci preparati, su Italia 1 c’è la striscia Road to Nitto ATP Finals dopo SportMediaset delle 13:00, e sabato 14 novembre lo Speciale Nitto ATP Finals.
Il tennis cambia il palinsesto: Amici si sposta
Il tennis in chiaro ha un effetto anche sulla domenica di Canale 5: Amici va in onda sabato 14 novembre, perché il 15 la rete lascia spazio alle ATP Finals.
Domande frequenti sulle ATP Finals 2026
Da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026, all’Inalpi Arena di Torino. I gironi occupano le prime sei giornate, le semifinali sono sabato 21 e le finali domenica 22.
Sky Sport trasmette tutte le partite, su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Mediaset offre in chiaro otto partite selezionate. Lo streaming è su NOW, Sky Go, Tennis TV e, per le partite in chiaro, Mediaset Infinity.
Nei gironi il doppio apre alle 11:30, il singolare non parte prima delle 14:00. La sera il doppio comincia non prima delle 18:00 e il singolare non prima delle 20:30.
Flavio Cobolli in singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio.
Ogni gruppo ha quattro giocatori o coppie che si sfidano tutti contro tutti. Le prime due di ogni girone passano alle semifinali di sabato 21 novembre.