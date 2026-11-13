ATP Finals 2026 a Torino: calendario, orari e dove vederle in TV

Le ATP Finals 2026 si giocano a Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre: ogni giorno due sessioni, con il singolare che non parte prima delle 14:00 e delle 20:30, tutte le partite su Sky e otto in chiaro su Mediaset.

Il torneo che chiude la stagione porta a Torino gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio dell’anno, sul cemento indoor. La fase a gironi occupa sei giornate, le semifinali si giocano sabato 21 e le finali domenica 22.

Calendario delle ATP Finals 2026 a Torino

I gironi vanno da domenica 15 a venerdì 20 novembre. In ogni gruppo i quattro giocatori (o le quattro coppie) si affrontano tutti contro tutti e le prime due passano in semifinale. Sabato 21 novembre ci sono le semifinali di singolare e di doppio, domenica 22 le due finali.

Orari delle sessioni: quando si gioca

Gironi, da domenica 15 a venerdì 20: doppio dalle 11:30, singolare non prima delle 14:00; la sera doppio non prima delle 18:00 e singolare non prima delle 20:30.

Semifinali, sabato 21: doppio dalle 12:00, singolare non prima delle 14:30; la sera doppio non prima delle 18:00 e singolare non prima delle 20:30.

Finali, domenica 22: doppio dalle 15:00, singolare non prima delle 18:00.

Il “non prima delle” è un orario minimo: se l’incontro precedente si allunga, quello successivo parte più tardi. L’ordine di gioco giorno per giorno, con gli abbinamenti, arriva con il programma ufficiale del torneo.

Gironi e italiani in campo

In singolare giocano Zverev, Alcaraz, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils, Tiafoe e Jodar. Il sorteggio ha disegnato i due gruppi: nel gruppo Lendl ci sono Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe, nel gruppo McEnroe Zverev, Shelton, Fils e Jodar.

A guidare il tabellone è Zverev, numero 1 ATP dopo il sorpasso di Vienna, mentre Alcaraz arriva da Parigi-Bercy vinto contro Shelton.

L’Italia ha Flavio Cobolli in singolare, nel gruppo con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe, e la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio, nel gruppo con Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz. Il torneo si gioca all’Inalpi Arena.

Dove vedere le ATP Finals 2026 in TV e in streaming

Sky Sport trasmette tutte le partite di singolare e di doppio, con programmazione dalle 11 alle 23. Il campo principale va su Sky Sport Tennis, gli incontri più attesi anche su Sky Sport Uno. In streaming ci sono Sky Go e NOW, mentre Tennis TV offre la copertura integrale.

La novità per il pubblico è il passaggio in chiaro: dopo gli anni della Rai, il torneo si sposta su Mediaset, che ha ottenuto i diritti con un accordo pluriennale dal 2026 e trasmetterà otto partite selezionate, visibili anche su Mediaset Infinity. Il palinsesto con gli incontri scelti non è ancora stato definito.

Il commento è di Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone. Prima e dopo i match va in onda Nitto ATP Finals Live, condotto da Chiara Icardi. Per arrivarci preparati, su Italia 1 c’è la striscia Road to Nitto ATP Finals dopo SportMediaset delle 13:00, e sabato 14 novembre lo Speciale Nitto ATP Finals.

Il tennis cambia il palinsesto: Amici si sposta

Il tennis in chiaro ha un effetto anche sulla domenica di Canale 5: Amici va in onda sabato 14 novembre, perché il 15 la rete lascia spazio alle ATP Finals.

Domande frequenti sulle ATP Finals 2026

Quando si giocano le ATP Finals 2026? Da domenica 15 a domenica 22 novembre 2026, all’Inalpi Arena di Torino. I gironi occupano le prime sei giornate, le semifinali sono sabato 21 e le finali domenica 22. Dove vedere le ATP Finals 2026 in TV? Sky Sport trasmette tutte le partite, su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Mediaset offre in chiaro otto partite selezionate. Lo streaming è su NOW, Sky Go, Tennis TV e, per le partite in chiaro, Mediaset Infinity. A che ora giocano le ATP Finals 2026? Nei gironi il doppio apre alle 11:30, il singolare non parte prima delle 14:00. La sera il doppio comincia non prima delle 18:00 e il singolare non prima delle 20:30. Quali italiani giocano le ATP Finals 2026? Flavio Cobolli in singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori in doppio. Come funzionano i gironi delle ATP Finals? Ogni gruppo ha quattro giocatori o coppie che si sfidano tutti contro tutti. Le prime due di ogni girone passano alle semifinali di sabato 21 novembre.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.