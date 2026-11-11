Sorteggio ATP Finals 2026: giovedì 12 novembre i gironi di Torino, con Cobolli, Bolelli e Vavassori

Il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2026 si tiene giovedì 12 novembre alle 12 e decide con chi giocheranno i tre azzurri qualificati al torneo di Torino: Flavio Cobolli nel singolare, Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio.

Come funziona il sorteggio dei gironi

Otto singolaristi e otto coppie di doppio vengono divisi in due gruppi da quattro. Le prime due di ogni girone passano alle semifinali. Il torneo si gioca alla Inalpi Arena di Torino, su cemento indoor, dal 15 al 22 novembre: la fase a gironi va da domenica 15 a venerdì 20, le semifinali sono sabato 21. Chi vuole ripassare i nomi e le date può rileggere il riepilogo sui qualificati e sull’assenza di Sinner.

Il sorteggio non pesca a caso tra tutti gli otto: i giocatori sono divisi in quattro fasce e ogni girone prende un nome da ciascuna. Nel singolare la prima fascia è composta da Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, la seconda da Ben Shelton e Daniil Medvedev, la terza da Flavio Cobolli e Arthur Fils, la quarta da Frances Tiafoe e Rafael Jodar. I due gruppi del singolare portano i nomi di John McEnroe e Ivan Lendl, quelli del doppio di Todd Woodbridge e Mark Woodforde.

In testa c’è Zverev, salito al numero 1 del ranking ATP dopo il sorpasso su Sinner. Alcaraz arriva a Torino con un titolo fresco: ha vinto Parigi-Bercy battendo Shelton in finale.

Cobolli, Bolelli e Vavassori: chi possono trovare gli azzurri

Flavio Cobolli, 24 anni, romano, è in terza fascia con Fils. Nel suo girone finirà quindi uno tra Zverev e Alcaraz, uno tra Shelton e Medvedev e uno tra Tiafoe e Jodar. Di certo non ci sarà Fils, che condivide la sua fascia. Per Cobolli, che ha toccato il numero 6 del mondo come best ranking, sarà il debutto più atteso della settimana: il suo stato fisico dopo il forfait di Parigi è uno dei temi da seguire.

Nel doppio Bolelli e Vavassori sono in terza fascia con i francesi Arribagé e Olivetti. In prima fascia ci sono Heliovaara e Patten, vincitori del titolo 2025, e Harrison e Skupski; in seconda Granollers e Zeballos con Arevalo e Pavic; in quarta Krawietz e Pütz con Luz e Matos. Per la coppia azzurra queste saranno le ultime Finals insieme, dopo l’annuncio della separazione a fine anno.

Resta il vuoto lasciato dal campione in carica. Jannik Sinner, che nel 2025 aveva vinto la finale contro Alcaraz per 7-6 7-5, salta il torneo per infortunio: a Torino non ci sarà nessun italiano in corsa per difendere il titolo.

Programma delle partite e dove vedere le ATP Finals in tv

Ogni giorno della fase a gironi si gioca in due sessioni. Il pomeriggio comincia alle 11:30 con il doppio e prosegue dalle 14 con il singolare; la sera il doppio parte alle 18 e il singolare non prima delle 20:30. Le semifinali di sabato 21 seguono lo stesso schema, con il doppio alle 12 e il singolare alle 14:30 nel pomeriggio. Domenica 22 la finale del doppio è alle 15, quella del singolare non prima delle 18.

Le partite sono su Sky Sport, in streaming su Sky Go e NOW. Italia 1 trasmette ogni giorno un incontro in chiaro, con il commento di Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, e lo stesso match è gratis su Mediaset Infinity. Il torneo ha una storia lunga: nato nel 1970, ha visto Novak Djokovic vincere sette titoli, più di chiunque altro.

Domande frequenti sul sorteggio delle ATP Finals 2026

Quando si fa il sorteggio delle ATP Finals 2026? Giovedì 12 novembre 2026 alle 12. Il sorteggio stabilisce i due gironi da quattro del singolare e i due del doppio. Quali italiani giocano alle ATP Finals 2026? Nel singolare c’è Flavio Cobolli. Nel doppio giocano Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Dove si giocano le ATP Finals 2026? Alla Inalpi Arena di Torino, su cemento indoor, dal 15 al 22 novembre 2026. La finale del singolare è domenica 22 novembre, non prima delle 18. Chi sono i qualificati nel singolare? Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Jannik Sinner non partecipa per infortunio. Chi passa alle semifinali delle ATP Finals? In ciascuno dei due gironi da quattro giocatori, le prime due classificate della fase a round robin accedono alle semifinali di sabato 21 novembre.

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