GP Brasile 2026, ordine d’arrivo: Norris vince sul bagnato, Mercedes campione costruttori

Lando Norris ha vinto il GP del Brasile 2026 a Interlagos, su una pista bagnata, davanti a Max Verstappen, partito dal 21° posto, e a Isack Hadjar: la Mercedes si è laureata campione del mondo costruttori.

Ordine d’arrivo del GP Brasile 2026

Norris è partito dalla pole e ha tenuto la McLaren davanti dal primo all’ultimo giro utile, dopo aver pagato un avvio difficile contro Kimi Antonelli. Sul podio con lui sono saliti Verstappen (+14″602) e Hadjar (+24″485), entrambi su Red Bull.

Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull), +14″602 Isack Hadjar (Red Bull), +24″485 George Russell (Mercedes), +33″991 Kimi Antonelli (Mercedes), +36″017 Oscar Piastri (McLaren), +56″475 Charles Leclerc (Ferrari), +1’13″586 Liam Lawson (Racing Bulls), +1’15″402 Lewis Hamilton (Ferrari), +1 giro Nico Hülkenberg (Audi), +1 giro

Nel weekend di Interlagos la pioggia ha deciso tutto: le qualifiche si sono corse sul bagnato e la gara è partita con l’asfalto ancora umido. Quando la pista si è asciugata sono arrivate le gomme da asciutto, poi l’acqua è tornata negli ultimi giri e ha rimescolato di nuovo le strategie.

Verstappen dal 21° al 2° posto

La rimonta della giornata è quella di Verstappen. Il pilota della Red Bull è partito dal fondo dello schieramento per la penalità sulla sostituzione dei componenti della power unit e al decimo giro era già quinto, dopo il sorpasso su Lawson. Ha poi ingaggiato un lungo duello con Piastri e ha chiuso alle spalle di Norris, con Hadjar che gli ha lasciato la piazza d’onore.

È la stessa storia che si era delineata sabato, quando le penalità di Hamilton, Leclerc e Verstappen avevano ridisegnato la griglia di partenza.

Mercedes campione costruttori, ma la gara di Antonelli è storta

Con il quarto posto di Russell e il quinto di Antonelli la Mercedes ha chiuso la questione del titolo costruttori a tre gare dalla fine. Per Antonelli, già campione del mondo di F1 dopo il Messico, la giornata è andata però di traverso.

Partito dalla prima fila, Antonelli ha perso il via con Norris e si è trovato presto con un distacco di circa cinque secondi. Dopo il cambio dalle intermedie alle gomme da asciutto ha faticato a mandarle in temperatura, ha commesso due errori con testacoda e uscite di pista, e Norris lo ha passato verso il 20° giro. Nel finale ha ceduto la quarta posizione a Russell su ordine di scuderia.

Ferrari: Leclerc settimo, Hamilton nono

Per la Ferrari è stata una gara in rimonta e senza lampi. Leclerc è partito 14° e ha chiuso settimo, dopo un duello duro con Lawson. Hamilton è scattato dal 20° posto, ha recuperato una decina di posizioni nel primo giro e ha concluso nono, a un giro. Il bottino di Maranello a Interlagos è di 8 punti, contro i 22 della Mercedes.

Chi vuole ripercorrere come si era arrivati a questa gara può partire dal racconto della pole di Norris, con Antonelli in prima fila e le Ferrari costrette a rimontare.

Cosa resta del weekend di Interlagos

Norris porta a casa una vittoria costruita sul bagnato, con la McLaren che ha tenuto il ritmo quando le condizioni cambiavano. Verstappen e la Red Bull escono dal Brasile con un podio doppio inatteso, mentre la Mercedes festeggia il titolo costruttori con una gara meno brillante di quanto dica il risultato. Mancano tre Gran Premi alla fine della stagione.

Domande frequenti sul GP Brasile 2026

Chi ha vinto il GP del Brasile di F1 2026? Lando Norris, su McLaren, partito dalla pole position. Ha vinto a Interlagos davanti a Max Verstappen e a Isack Hadjar, entrambi su Red Bull. Perché la Mercedes è campione del mondo costruttori? Con i punti raccolti a Interlagos, grazie al quarto posto di Russell e al quinto di Antonelli, la Mercedes ha portato il vantaggio su chi la insegue oltre quanto resta in palio nelle gare rimanenti. Il titolo è arrivato con tre Gran Premi di anticipo. Come ha fatto Verstappen a risalire dal 21° al 2° posto? È partito dal fondo per la penalità sul cambio di componenti della power unit. Ha superato Lawson, ha duellato a lungo con Piastri e ha chiuso in seconda posizione dopo che Hadjar gli ha lasciato la posizione. Come sono andate le Ferrari in Brasile? Leclerc, partito 14°, ha chiuso settimo. Hamilton, partito 20°, è arrivato nono a un giro. In totale la Ferrari ha raccolto 8 punti.

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