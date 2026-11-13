Antonovvi e vestobeats, dal 13 novembre su tutte le piattaforme il singolo «Dov’eri quando hai starnutito?»

Sul web c’è un tormentone che tutti conoscono: la lista delle cose che succederanno prima di GTA VI. Da anni gli utenti ci aggiungono di tutto, dai traguardi personali agli eventi più improbabili, ironizzando sui continui rinvii del videogioco. Ora che l’uscita è fissata per il 19 novembre 2026, il rapper ligure Antonovvi aggiunge l’ultima voce: ha smesso di bere, e lo racconta in un brano che esce il 13 novembre, con sei giorni di anticipo.

Il singolo si intitola «Dov’eri quando hai starnutito?», lo firma insieme al beatmaker vestobeats ed è pubblicato da Dichotomic Dreams e Thumbs: UP! in collaborazione. Sarà su tutte le piattaforme digitali dal 13 novembre.

Di cosa parla il brano

Il brano è un flusso di coscienza in rima, in cui Antonovvi parte da sé e allarga lo sguardo al mondo intero.

Nella prima strofa si presenta come un rapper che arriva dalla Liguria più profonda, dall’entroterra, e mette in fila una raffica di giochi di parole e citazioni pop. Ci sono Jane Fonda, Leo Messi che si ritira a Miami, i Flintstones, il rapper Ensi, il producer americano Madlib, gli Area. Le palme della California si mescolano con l’olio dell’entroterra ligure, e la Riviera diventa una piccola West Coast di provincia. Tra una battuta e l’altra passano anche attualità e politica: Gaza, Trump, la cultura dei template preimpostati.

Poi, dietro l’ironia, emerge il cuore del racconto. Il rapper ha smesso di bere perché glielo ha imposto il medico, e parla senza giri di parole di stomaco, gastroprotettori e malattia. La sobrietà non è una scelta di stile ma una necessità, e la battuta sul GTA VI nasce proprio da qui.

Nel ritornello lo sguardo si allarga: per Antonovvi il mondo intero è malato, e quello che resta sono cure palliative. Non si guarisce, si allevia. Nell’ultima strofa la rima si fa più intima: tra statine e cardioaspirina compaiono il ricordo della madre, un amico che se ne va e una mente che inganna.

Il significato del titolo

La domanda che dà il titolo al brano è il passaggio più significativo del testo. Lo starnuto è il segnale più piccolo e banale che qualcosa non va nel corpo. Nel ritornello qualcuno lo sente e chiede all’altro dove fosse in quel momento: è un gesto di attenzione e di cura, quasi un rimprovero affettuoso a chi non si accorge di stare male.

Nel finale la domanda cambia persona e il rapper la rivolge a sé stesso, chiedendosi dove fosse lui quando ha starnutito. Diventa così un modo per fare i conti con la memoria, con le persone perse e con i segnali ignorati, propri e altrui. Una frase che sembra un nonsense da meme si trasforma in una riflessione su quanto poco ci ascoltiamo.

Il sound

La produzione di vestobeats, che Antonovvi cita direttamente nel testo con il suo vero nome, Peter David Medley, guarda all’hip hop della West Coast: groove rilassato, ritmo disteso e un’atmosfera laid back che ricorda il rap californiano. La musica solare crea un contrasto voluto con il peso dei temi trattati e accompagna un flow serrato, ricco di incastri e doppi sensi.

La copertina

L’artwork è una tavola a fumetti che riprende l’estetica di GTA VI: colori accesi, tramonti, palme e personaggi sopra le righe. Ogni elemento, oltre ai due artisti, rimanda a un verso del brano: i Flintstones, Jane Fonda, Leo Messi, la Pepsi scelta al posto di vizi più pesanti, i fazzoletti dello starnuto, le pillole e l’ospedale che rappresentano il mondo della malattia e della cura. Per chi ascolta con attenzione diventa un gioco di rimandi tra musica e immagine.

Il ritorno di un duo e il formato maxi-singolo

«Dov’eri quando hai starnutito?» riporta insieme Antonovvi e vestobeats due anni dopo «Taylor Mega». I due collaborano da tempo: vestobeats ha già prodotto diversi brani nei precedenti lavori del rapper.

Il singolo esce come un maxi-singolo anni Novanta: oltre al brano saranno disponibili la versione strumentale e la versione a cappella, pensate per DJ, appassionati e cultori dell’hip hop.

Crediti

Testo: Antonovvi

Musica: vestobeats

Etichette: Dichotomic Dreams / Thumbs: UP!

Antonovvi è uno degli esponenti più singolari del rap indipendente italiano. Nato e cresciuto nell’entroterra di Imperia, classe 1987, ha costruito uno stile che lui stesso definisce rap paesano: il linguaggio diretto della provincia incontra riflessioni taglienti, introspezione e citazioni pop.

Nel 2011 fonda il collettivo Casa Degli Specchi, con cui pubblica tre album tra rap d’autore e sperimentazione urbana. Autore prolifico e poliedrico, passa dal rap hardcore al cantautorato hip hop, fino a contaminazioni con elettronica, psichedelia e folk.

Ha collaborato con Esa (El Presidente) e ha condiviso il palco con Bassi Maestro, Colle Der Fomento e Unlimited Struggle, suonando in festival come Rock in the Casbah a Sanremo e in molti eventi underground del Nord Italia. Con il progetto Mondo Alieno è anche organizzatore, promoter e DJ di eventi che uniscono musica, poesia, arti visive e impegno sociale.

Nel 2026 pubblica l’album DISGUSTO. SPLENDORE. COGLIONE. (20 Maggio), prodotto da Erma, e l’EP Antonovvi Folk Legacy (30 Ottobre) con i Ponente Folk Legacy. Il 13 Novembre arriva «Dov’eri quando hai starnutito?», il nuovo singolo con vestobeats.

Si definisce un menestrapper: racconta storie, disegna mondi alternativi e lancia provocazioni, ma sa anche aprirsi con testi intimi e disarmanti, sempre in bilico tra criptico e critico, autoironia e immaginazione surreale.