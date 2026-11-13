Wolfenstein 3 è ufficiale: MachineGames al lavoro sul nuovo capitolo, torna B.J. Blazkowicz

Wolfenstein 3 è ufficialmente in produzione presso MachineGames: l’annuncio è arrivato nella notte italiana di venerdì 13 novembre dal CEO di Xbox Asha Sharma, durante le celebrazioni per i 25 anni della console Microsoft. Per ora non ci sono trailer, piattaforme né data di uscita.

Il messaggio di Sharma, pubblicato sul suo profilo X, è breve: Wolfenstein 3 è in produzione e lo studio svedese ha fatto un lavoro notevole nel portare avanti la saga. Il post chiude con la promessa di condividere altro più avanti. Il gioco arriva dopo quasi dieci anni dall’ultimo capitolo principale, Wolfenstein II: The New Colossus, uscito nel 2017.

MachineGames ha poi confermato di essere al lavoro sul prossimo episodio e ha fatto sapere che Brian Bloom e Debra Wilson torneranno nei ruoli di B.J. Blazkowicz e Grace Walker. L’annuncio è stato ripreso nel riepilogo delle novità per il 25° anniversario di Xbox, pubblicato nella serata del 12 novembre a Seattle.

Cosa è stato mostrato e cosa manca

Non c’è un trailer e non ci sono immagini di gioco. Sharma ha allegato al post la foto di una pagina di sceneggiatura, con una scena di dialogo in cui compare B.J. Blazkowicz. È l’unico assaggio concreto del progetto, e dice poco sul tono o sulla struttura del gioco.

Mancano anche le informazioni che di solito interessano di più a chi giocherà: piattaforme e finestra di uscita non sono state comunicate, così come il sottotitolo. Finché Bethesda e Xbox non diranno altro, qualunque data circolante va trattata come ipotesi.

Perché MachineGames e perché ora

MachineGames ha sede a Uppsala, in Svezia, e dal 2014 è lo studio a cui Bethesda affida Wolfenstein. Ha firmato Wolfenstein: The New Order, The Old Blood e The New Colossus, oltre al capitolo cooperativo Youngblood, che è uno spin-off e non fa parte della linea principale della storia di Blazkowicz.

Negli ultimi anni lo studio si è fatto notare anche fuori dalla saga con Indiana Jones e il Cerchio Antico, uscito il 9 dicembre 2024 su Xbox Series X|S e PC e il 17 aprile 2025 su PlayStation 5. Il gioco di Lucasfilm Games ha mostrato la capacità del team di costruire avventure in prima persona con una forte componente narrativa, la stessa che ha reso riconoscibile la trilogia di Blazkowicz.

Il filo con la trilogia di B.J. Blazkowicz

Il numero nel titolo non è casuale: il direttore dello studio Jerk Gustafsson aveva spiegato in un’intervista a Noclip che il percorso di B.J. era pensato come trilogia già ai tempi di The New Order. Wolfenstein 3 chiude quindi, almeno sulla carta, un arco narrativo iniziato nel 2014.

Il ritorno di Bloom e Wilson fa pensare a una continuità diretta con The New Colossus, che si chiudeva con la rivoluzione americana contro il regime nazista appena avviata. Nulla, per ora, conferma come la storia ripartirà.

Quando esce Wolfenstein 3

Una data non c’è. Con la produzione appena dichiarata e senza nemmeno un teaser, è prudente aspettarsi un’attesa lunga. Il prossimo appuntamento utile per nuove informazioni sarà un evento Xbox o Bethesda: quando arriverà il primo trailer, lo aggiorneremo qui con piattaforme e finestra di lancio per l’Italia e l’Europa.

Domande frequenti su Wolfenstein 3

Wolfenstein 3 è ufficiale? Sì. Il CEO di Xbox Asha Sharma ha annunciato che Wolfenstein 3 è in produzione presso MachineGames, e lo studio ha confermato di essere al lavoro sul nuovo capitolo. Chi sviluppa Wolfenstein 3? Lo sviluppa MachineGames, lo studio svedese di Uppsala che ha creato la serie moderna da The New Order in poi. Il gioco è pubblicato da Bethesda, nella famiglia Xbox. Quando esce Wolfenstein 3? Non c’è una data di uscita. Non sono state comunicate nemmeno le piattaforme, e al momento non esiste un trailer. Chi torna nel cast di Wolfenstein 3? Tornano Brian Bloom nei panni di B.J. Blazkowicz e Debra Wilson in quelli di Grace Walker.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.