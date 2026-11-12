ATP Finals 2026, i gironi: Cobolli con Alcaraz e Medvedev, Zverev con Shelton

Il sorteggio delle ATP Finals 2026 ha fissato i gironi di Torino: Flavio Cobolli finisce con Alcaraz, Medvedev e Tiafoe, Zverev con Shelton, Fils e Jodar.

Il sorteggio che avevamo annunciato per giovedì ha dato il suo verdetto. Le ATP Finals 2026 di Torino, in programma all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre, si giocano con due gironi da quattro. Il Gruppo Lendl riunisce Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe. Il Gruppo McEnroe mette insieme Zverev, Shelton, Fils e Jodar.

Gironi ATP Finals 2026: come sono composti

Gli otto qualificati sono stati divisi in quattro fasce da due giocatori, con un nome per fascia in ciascun gruppo. Per questo certi incroci erano impossibili fin dall’inizio: Zverev e Alcaraz, entrambi in prima fascia, non potevano finire insieme, e lo stesso vale per Cobolli e Fils, che stavano in terza.

Gruppo Lendl: Carlos Alcaraz (2), Daniil Medvedev (4), Flavio Cobolli (5), Frances Tiafoe (7)

Carlos Alcaraz (2), Daniil Medvedev (4), Flavio Cobolli (5), Frances Tiafoe (7) Gruppo McEnroe: Alexander Zverev (numero 1 del ranking), Ben Shelton (3), Arthur Fils (6), Rafael Jodar (8)

Si gioca all’italiana: tre partite a testa, e le prime due di ogni girone passano alle semifinali di sabato 21 novembre.

Cobolli e il girone con Alcaraz: cosa può fare l’unico azzurro in singolare

Per Flavio Cobolli il sorteggio non fa sconti. Il romano, numero 6 del mondo, debutta alle Finals dopo la prima finale Slam in carriera, raggiunta al Roland Garros, ed è il sesto italiano di sempre a qualificarsi per il torneo. Nel Gruppo Lendl trova Alcaraz, già certo in quanto prima fascia, poi Medvedev e Tiafoe. L’assenza di Jannik Sinner, fermo dal ginocchio dallo scorso luglio e vincitore delle ultime due edizioni, lo lascia unico azzurro nel singolare.

La strada verso le semifinali passa da due vittorie su tre. Tiafoe, settima testa di serie, è l’avversario più abbordabile sulla carta; Medvedev è la quarta testa di serie, e Alcaraz arriva dal titolo di Parigi-Bercy con Shelton battuto in finale.

Zverev numero 1 nel gruppo McEnroe, con Shelton e Fils

Alexander Zverev gioca da numero 1 del ranking dopo il sorpasso su Sinner e a Torino riceverà il premio di leader di fine anno. Ha già vinto il torneo due volte. Il suo girone non è una passeggiata: Shelton è terza testa di serie, Fils sesta e Jodar, ottavo, chiude il tabellone.

Alcaraz, dal canto suo, cerca il primo titolo alle Finals dopo la finale persa lo scorso anno proprio contro Sinner.

Doppio a Torino: Bolelli e Vavassori nel gruppo Woodforde

Il doppio ha due gironi propri. Il Gruppo Woodbridge: Heliovaara/Patten, Arevalo/Pavic, Arribage/Olivetti, Luz/Matos. Il Gruppo Woodforde: Harrison/Skupski, Granollers/Zeballos, Krawietz/Puetz e gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Per la terza stagione di fila i due italiani sono tra gli otto, e lo fanno nel loro ultimo torneo ATP insieme, prima della separazione prevista a fine stagione. Un anno fa si erano fermati in semifinale contro Heliovaara e Patten.

Calendario, orari e dove vedere le ATP Finals

Il girone si gioca da domenica 15 a venerdì 20 novembre. Nel pomeriggio il doppio comincia alle 11:30 e il singolare alle 14:00; la sessione serale prevede il doppio alle 18:00 e il singolare non prima delle 20:30. Le semifinali sono sabato 21, con il singolare alle 14:30 e non prima delle 20:30. Domenica 22 la finale di doppio è alle 15:00 e quella di singolare alle 18:00.

Sky Sport trasmette tutti i match di singolare e doppio, con una programmazione dalle 11 alle 23. Il campo principale è su Sky Sport Tennis, le partite di maggior richiamo anche su Sky Sport Uno, e lo streaming è su NOW. Fabio Fognini entra come ospite nella squadra di commento.

Montepremi e formato del torneo

Il montepremi complessivo è di 15.750.000 dollari. Un campione imbattuto nel singolare incassa 5.171.000 dollari, mentre ogni vittoria nel girone vale 405.000 dollari e la partecipazione 338.000. Per il doppio, i campioni imbattuti si dividono 959.300 dollari.

Domande frequenti su ATP Finals 2026 e i gironi

Quando si giocano le ATP Finals 2026? Dal 15 al 22 novembre 2026 all’Inalpi Arena di Torino, sul cemento indoor. Il girone dura fino a venerdì 20, le semifinali sono sabato 21 e le finali domenica 22. Chi c’è nel girone di Cobolli? Cobolli è nel Gruppo Lendl con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Passano le prime due alle semifinali. Chi gioca nel Gruppo McEnroe? Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Perché Sinner non gioca le ATP Finals 2026? Jannik Sinner è fermo per un problema al ginocchio dallo scorso luglio. Aveva vinto le ultime due edizioni del torneo. Dove vedere le ATP Finals 2026 in TV? Tutti gli incontri di singolare e doppio sono su Sky Sport Tennis, con le partite più attese anche su Sky Sport Uno. Lo streaming è su NOW.

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