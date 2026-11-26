Ascolti TV 26 novembre 2026: i dati Auditel ufficiali della prima serata di giovedì, con spettatori e share di ogni rete, la sfida dell’access e quella del preserale.
I dati Auditel di giovedì 26 novembre 2026 saranno disponibili domani mattina, tra le 10:00 e le 11:00: la tabella qui sotto si aggiorna da sola.
La programmazione di stasera è nella guida Stasera in TV.
Ascolti TV della prima serata di giovedì 26 novembre 2026
|Canale
|Programma
|Spettatori
|Share
|Rai 1
|Doc - Nelle tue mani 4 21:30–22:40
|—
|—
|Rai 2
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|Rai 3
|Splendida Cornice 21:15–00:00
|—
|—
|Rete 4
|—
|—
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|Canale 5
|Tutto per la mia famiglia 2 21:21–22:24
|—
|—
|Italia 1
|Le Iene 21:20–01:13
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|La7
|Piazzapulita 21:15–01:00
|—
|—
|Tv8
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|—
|Nove
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Programmazione della serata. Spettatori e share arrivano domani mattina con i dati Auditel.
Le serate precedenti
- Ascolti TV di mercoledì 25 novembre 2026
- Ascolti TV di martedì 24 novembre 2026
- Ascolti TV di lunedì 23 novembre 2026
- Ascolti TV di domenica 22 novembre 2026
- Ascolti TV di sabato 21 novembre 2026
Archivio degli ascolti TV: reti, programmi e settimane
Come si leggono spettatori e share
- Spettatori: la media delle persone davanti al programma per tutta la messa in onda.
- Share: la quota di chi guardava quella rete sul totale di chi aveva la TV accesa in quel momento. Un programma con meno spettatori può avere più share se va in onda quando la TV è meno accesa.
Se trovi valori diversi da questi, controlla se la fonte riporta il dato di Total Audience, che somma anche la visione su altri schermi e può differire dall’ascolto tradizionale.
I dati sono di Auditel. Come vengono misurati lo spieghiamo nella guida a come funziona l’Auditel.
- Ascolti TV 25 novembre 2026: Una Nessuna Centomila vince con il 19,6% (2,6 milioni), Viola come il mare 3 al 13%, Una giornata particolare al 7,4%
- Ascolti TV 24 novembre 2026: Una finestra vista lago vince con il 17,3% (2,9 milioni), Sicilia Express al 15%, Belve al 12,3%
- Ascolti TV 23 novembre 2026: 177 giorni – Il rapimento di Farouk vince con il 22,8% (3,7 milioni), GF Vip al 16,7%, Corrado Augias – Saluto di un Maestro al 10%
Domande frequenti
I dati Auditel di giovedì 26 novembre 2026 escono la mattina di venerdì 27 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. Appena arrivano, qui trovi il programma che ha vinto, con spettatori e share.
La mattina di venerdì 27 novembre 2026, di solito tra le 10 e le 11. La tabella in questa pagina si aggiorna da sola.
È la percentuale di spettatori sintonizzati su un canale rispetto a tutti quelli che in quel momento avevano la TV accesa. Un programma con il 20% di share era seguito da un quinto di chi guardava la TV.
Nell’archivio degli ascolti TV, con le serate di ogni rete, e nella pagina dei programmi, con la storia degli ascolti di ognuno.