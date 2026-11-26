Lorenzo Cherubini sarà in sala per salutare gli spettatori dello spettacolo delle 21.30 di “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”

Il cinema è anche un luogo d’incontro, dove le emozioni si vivono insieme e dal vivo. Venerdì 27 novembre UCI Cinemas Porta di Roma offre al suo pubblico un’occasione che va oltre la proiezione di un film: Jovanotti sarà ospite in sala per salutare i fan presenti alla proiezione delle ore 21.30 di Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti. Il film evento è diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, è distribuito da Plaion Pictures e resterà nelle sale italiane solo dal 26 novembre al 2 dicembre.

Il documentario nasce da sette anni di lavoro accanto all’artista e racconta Lorenzo prima ancora di Jovanotti. Parte dall’infanzia, anche grazie alle immagini amatoriali girate dal padre, e arriva ai momenti più privati e fragili, accompagnato dalla musica che ha segnato intere generazioni.

L’iniziativa fa parte dell’impegno di UCI Cinemas per rendere la sala un luogo dove poter vivere esperienze speciali: incontri con i talent, anteprime esclusive e appuntamenti che trasformano la serata al cinema in qualcosa di unico. Il film, inoltre, sarà proiettato in sala XL, il formato UCI pensato per vivere a pieno ogni immagine e ogni nota sul grande schermo.

I biglietti sono disponibili sul sito: ucicinemas.it

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