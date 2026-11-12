Stasera in TV 12 novembre 2026: Italia-Francia, X Factor, Splendida Cornice e Le Iene

Stasera in TV, giovedì 12 novembre 2026, la prima serata si divide tra Italia-Francia su Rai 1 alle 20:45 e il quarto Live di X Factor su Sky Uno alle 21:15, con Splendida Cornice, Piazzapulita, Le Iene e Dritto e Rovescio a completare l’offerta.

Italia-Francia su Rai 1 e il quarto Live di X Factor

La serata si apre con la Nazionale. Su Rai 1 va in onda Italia-Francia, sfida del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, con collegamento dallo stadio Meazza di Milano dalle 20:30 e calcio d’inizio alle 20:45. Chi preferisce lo streaming trova la diretta gratuita su RaiPlay. Gli azzurri giocano la penultima gara del girone e l’ultima in casa: il dettaglio su orari, canali e contesto del girone è nel nostro articolo dedicato alla partita.

Su Sky Uno, alle 21:15 circa, c’è il quarto Live di X Factor 2026. Giorgia conduce con i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, e la puntata porta fuori tre concorrenti. La diretta è in streaming su NOW, mentre la replica in chiaro arriva su TV8 martedì. Se vuoi ripassare come sono andate le puntate precedenti, trovi i dati Auditel di tutte le puntate di X Factor raccolti in una pagina.

Cosa c’è sulle altre reti in prima serata

Chi non segue calcio e talent ha una serata ricca di talk e intrattenimento. Su Rai 3 torna Splendida Cornice: Geppi Cucciari guida il suo programma di interviste, cultura e satira, con la band di Nicola Balestri in studio. L’appuntamento è per le 21:15 circa, e gli ascolti delle puntate di Splendida Cornice mostrano come il programma si sta comportando in questa stagione.

Su La7 Corrado Formigli conduce Piazzapulita, il talk di attualità e inchieste che occupa la prima serata del giovedì. Su Rete 4 va in onda Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio, attorno alle 21:30, mentre Rai 2 propone Ore 14 Sera con Salvo Sottile, dedicato a cronaca e approfondimenti. Il talk di Del Debbio e quello di Formigli si contendono ogni giovedì lo stesso pubblico serale.

Su Italia 1 c’è Le Iene con Veronica Gentili, tra servizi d’inchiesta e attualità. Canale 5 risponde con una nuova puntata di Tutto per la mia famiglia, la serie turca della serata. Su Nove, alle 21:30, prosegue Only Fun – Comico Show con Belén Rodríguez e i PanPers: le puntate di Only Fun e i relativi dati Auditel sono nell’archivio del sito.

Film e serie in tv stasera

Chi vuole il cinema in chiaro ha diverse strade. Su TV8, alle 21:30 circa, c’è La risposta è nelle stelle, film del 2016 tratto da un romanzo di Nicholas Sparks con Scott Eastwood e Britt Robertson. Su 20 Mediaset va in onda Troy, con Brad Pitt ed Eric Bana, mentre Rai 4 propone il thriller psicologico Sons, ambientato in un carcere. Su Rai Movie è la volta di The Rebound – Ricomincio dall’amore, con Catherine Zeta-Jones e Justin Bartha.

Sul fronte Sky, Sky Cinema Action manda in onda Mission: Impossible III con Tom Cruise, Sky Cinema Suspense ha Scream 7, Sky Cinema Drama propone A.I. – Intelligenza artificiale di Steven Spielberg e Sky Cinema Collection ha Jurassic World: Il dominio. Su Sky Atlantic, alle 21:15, ci sono gli episodi 8 e 9 della prima stagione di The Last of Us, mentre Sky Documentaries dedica la serata a Icons: James Bond.

Dove vedere i programmi in streaming

Per la partita basta RaiPlay, gratuito e disponibile da app, sito o smart TV. X Factor si segue su NOW oltre che su Sky Uno, mentre i programmi Rai, Mediaset e La7 hanno in genere le loro piattaforme di riascolto. Per le serie e i film su abbonamento il riferimento è NOW per l’offerta Sky. Chi vuole recuperare le novità del giorno trova su HBO Max la miniserie The Good Daughter e su Disney+ un nuovo episodio di RJ Decker.

Domande frequenti su stasera in tv 12 novembre 2026

Che partita c’è stasera in tv il 12 novembre 2026? Italia-Francia, gara di Nations League del Gruppo 1 della Lega A, in diretta su Rai 1 dalle 20:30 con calcio d’inizio alle 20:45 allo stadio Meazza di Milano. Dove vedere Italia-Francia in streaming? La partita è gratuita su RaiPlay, con app, sito o smart TV, oltre che in chiaro su Rai 1. A che ora inizia X Factor stasera e dove si vede? Il quarto Live di X Factor 2026 va in onda alle 21:15 circa su Sky Uno, ed è disponibile in streaming su NOW. La replica in chiaro è su TV8 martedì. Quali talk show sono in onda stasera? Su Rai 3 c’è Splendida Cornice con Geppi Cucciari, su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli, su Rete 4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio e su Rai 2 Ore 14 Sera con Salvo Sottile. Che film ci sono in chiaro stasera? Su TV8 La risposta è nelle stelle, su 20 Mediaset Troy, su Rai 4 Sons e su Rai Movie The Rebound – Ricomincio dall’amore.

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