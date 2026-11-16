ATP Finals, Zverev e Shelton vincono l’esordio: oggi Cobolli contro Medvedev

Alle ATP Finals di Torino il Gruppo A ha già due vincitori: Alexander Zverev ha battuto Rafael Jodar 6-4 6-4 e Ben Shelton ha superato Arthur Fils 6-2 3-6 6-3. Oggi tocca al Gruppo B, con Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev non prima delle 20:30.

Alle ATP Finals di Torino il Gruppo A ha già due vincitori: Alexander Zverev ha battuto Rafael Jodar 6-4 6-4 e Ben Shelton ha superato Arthur Fils 6-2 3-6 6-3. Oggi tocca al Gruppo B, con Flavio Cobolli contro Daniil Medvedev non prima delle 20:30.

La prima giornata, domenica 15 novembre, ha fissato la classifica del Gruppo A (il girone McEnroe): Zverev e Shelton sono a 1-0, Fils e Jodar a 0-1. Zverev ha chiuso in due set l’esordio di Jodar, mentre Shelton ha perso il set centrale contro Fils ma ha ripreso il controllo nel terzo.

Il Gruppo B: Alcaraz-Tiafoe alle 14:00, Cobolli-Medvedev di sera

Oggi lunedì 16 novembre si apre il girone dei quattro che mancano: Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe sono tutti a 0-0. Alcaraz-Tiafoe è in programma alle 14:00, mentre l’azzurro scende in campo come ultima partita della giornata, non prima delle 20:30 all’Inalpi Arena: l’orario è un minimo, perché il singolare comincia solo dopo la fine della partita precedente.

Il programma completo di domenica e lunedì è nell’articolo che avevamo già pubblicato sull’ordine di gioco, qui interessa soprattutto Cobolli: all’esordio nel torneo, in un girone con Alcaraz e Medvedev, una vittoria alla prima partita pesa moltissimo.

Cosa serve a Cobolli per arrivare in semifinale

Il formato è quello classico: due gironi all’italiana da quattro giocatori, con le prime due di ogni girone che vanno in semifinale. Le semifinali sono in programma sabato 21 novembre e le finali domenica 22, con il doppio alle 15:00 e il singolare alle 18:00. Per Cobolli, l’italiano del tabellone di singolare, ogni partita del girone conta.

L’edizione è priva del campione uscente: Jannik Sinner ha chiuso la stagione il 6 ottobre per un’infiammazione al ginocchio e salta il torneo che aveva vinto le ultime due volte. I gironi sono nel riepilogo dei gruppi con Cobolli, Alcaraz e Medvedev, mentre le ATP Finals senza Sinner raccontano il torneo senza di lui.

Dove vedere le partite di oggi

Sky Sport trasmette in diretta tutti i singolari e i doppi dal 15 al 22 novembre, con copertura dalle 11:00 alle 23:00, e lo streaming è su NOW. Alcaraz-Tiafoe e Cobolli-Medvedev si seguono quindi nello stesso modo di ieri.

Domande frequenti su ATP Finals 2026 e Cobolli

A che ora gioca Cobolli alle ATP Finals? Cobolli affronta Medvedev lunedì 16 novembre non prima delle 20:30, perché il match comincia dopo la fine del precedente. A che ora gioca Alcaraz contro Tiafoe? Alcaraz-Tiafoe è in programma lunedì 16 novembre alle 14:00 all’Inalpi Arena di Torino. Come sono divisi i gruppi delle ATP Finals 2026? Nel Gruppo A ci sono Zverev, Shelton, Fils e Jodar; nel Gruppo B giocano Alcaraz, Medvedev, Cobolli e Tiafoe. Chi sono i vincitori della prima giornata? Domenica 15 novembre Zverev ha battuto Jodar 6-4 6-4 e Shelton ha battuto Fils 6-2 3-6 6-3, entrambi nel Gruppo A. Perché Sinner non gioca le ATP Finals 2026? Sinner ha chiuso la stagione il 6 ottobre per un’infiammazione al ginocchio e salta il torneo di Torino.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.