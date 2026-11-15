WTA Finals, Errani e Paolini in finale nel doppio: battute Guo e Mladenovic

Sara Errani e Jasmine Paolini giocano la finale di doppio delle WTA Finals: nella semifinale di Indian Wells hanno battuto Kristina Mladenovic e Guo Hanyu per 6-3, 6-4 e stasera si giocano il titolo contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

La semifinale: 6-3, 6-4 in poco più di un’ora

Il doppio azzurro ha chiuso il conto in due set e in 1 ora e 15 minuti, senza concedere a Guo e Mladenovic il tempo di rientrare. Errani e Paolini hanno vinto il primo set 6-3 e hanno ripetuto lo stesso copione nel secondo, chiuso 6-4. È la prima volta che una coppia italiana arriva all’ultimo atto del doppio delle WTA Finals.

I numeri della partita raccontano un match controllato. Le azzurre hanno messo in campo il 77% di prime di servizio contro il 68% delle avversarie, hanno vinto il 67% dei punti con la prima e il 64% con la seconda. Hanno trasformato 4 palle break su 8, mentre Guo e Mladenovic ne hanno convertite 2. Alla fine il tabellone dei punti dice 58 a 48 e quello dei giochi 12 a 7.

Chi c’è dall’altra parte della rete

In finale ci sono Katerina Siniakova e Taylor Townsend, la coppia che nell’altra semifinale ha battuto Dabrowski e Stefani in due set. Per le azzurre sarà un test diverso da quello con Guo e Mladenovic.

Contro Guo e Mladenovic a fare la differenza sono stati servizio e risposta: la percentuale di prime in campo e le palle break trasformate. Sono gli stessi fondamentali da riproporre in finale.

Orario e dove vedere la finale di doppio

Il match di doppio è in programma stasera, domenica 15 novembre, come secondo incontro dalle 21:00 italiane, dopo la finale del singolare. L’orario effettivo dipende quindi dalla durata del primo match.

La diretta è su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Chi segue il tennis in questi giorni ha già un altro appuntamento fisso con l’Italia: a Torino sono in corso le ATP Finals e nel nostro calendario con orari e canali tv delle ATP Finals trovi il programma completo.

Il significato per il tennis italiano

Errani e Paolini sono la coppia italiana più avanzata nella storia del doppio delle WTA Finals. Il risultato è tanto più rilevante perché arriva alla prima finale di una coppia azzurra in questo torneo.

Il verdetto arriva stasera. Per le azzurre è la possibilità di chiudere il torneo con un titolo, nello stesso fine settimana in cui il tennis italiano è sotto i riflettori sia a Indian Wells sia a Torino.

Domande frequenti su Errani e Paolini alle WTA Finals

Quando gioca la finale di doppio Errani-Paolini alle WTA Finals? La finale è in programma stasera, domenica 15 novembre, come secondo match dalle 21:00 italiane, dopo la finale del singolare. Chi affrontano Errani e Paolini in finale? Affrontano Katerina Siniakova e Taylor Townsend, che in semifinale hanno battuto Dabrowski e Stefani in due set. Come è finita la semifinale contro Guo e Mladenovic? Errani e Paolini hanno vinto 6-3, 6-4 in 1 ora e 15 minuti, convertendo 4 palle break su 8. Dove vedere la finale di doppio delle WTA Finals? In diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Una coppia italiana era già arrivata in finale alle WTA Finals? No, Errani e Paolini sono la prima coppia italiana a raggiungere la finale del doppio nel torneo.

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