Final Fantasy XIV Evercold, uscita il 23 febbraio 2027: preordini dal 4 novembre

Final Fantasy XIV: Evercold esce il 23 febbraio 2027, con accesso anticipato dal 19 febbraio per chi preordina e prenotazioni aperte dal 4 novembre 2026.

Il calendario di Final Fantasy XIV: Evercold ora è definito. L’espansione arriva martedì 23 febbraio 2027, circa un mese dopo la finestra di gennaio indicata finora. Chi preordina entra in gioco prima: l’accesso anticipato parte venerdì 19 febbraio 2027, alle 10:00 italiane.

I preordini aprono mercoledì 4 novembre 2026. L’accesso anticipato vale per chi prenota presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa o sugli store delle piattaforme, e la pagina ufficiale di Evercold riporta le stesse tre date. Square Enix non ha spiegato i motivi dello slittamento, quindi qui non ne inventiamo.

Bastion e Zephyr: i due nuovi job

Evercold porta due job inediti. Bastion è un main tank con due grandi scudi, chiamati skyltborg. Lo ha presentato Naoki Yoshida, produttore e direttore del gioco, nel comunicato di luglio 2026 dedicato al nuovo tank.

Il secondo è Zephyr, un DPS fisico a distanza che combatte con la balestra. Entrambi i job si giocano solo in Evolved Mode, la nuova modalità di combattimento introdotta dall’espansione, e non nella versione Reborn.

Edizioni e bonus di preordine di Evercold

L’espansione esce in versione standard e in edizioni da collezione. La Collector’s Box è una confezione fisica senza il gioco: contiene una illustrazione di Yoshitaka Amano e vari oggetti da collezione, tra cui la statuetta del Reaper. Si preordina da sola per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch 2 e Steam.

La Collector’s Edition digitale aggiunge dentro il gioco la cavalcatura Valhallar Odin, l’emote Entreat Crystal e l’arma Crystal Skyltborg per Bastion. Si prenota sulla piattaforma che usate.

Il Collector’s Bundle unisce Box fisica e codice dell’edizione digitale per Windows o Mac. Esce in quantità limitate e si preordina solo sullo SQUARE ENIX Store.

Chi preordina riceve, oltre all’accesso anticipato, l’accessorio Halone’s Earrings, che aumenta del 30% l’esperienza ottenuta dai nemici sconfitti, e il minion Wind-up Kottr. Sugli store delle piattaforme i bonus si registrano in automatico, mentre dai rivenditori selezionati arriva un codice. I prezzi delle edizioni non sono ancora stati comunicati.

Su quali piattaforme esce Evercold

L’espansione è prevista su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Windows, Mac e Steam). Il sito ufficiale ricorda che i contenuti sono ancora in sviluppo e possono cambiare, anche con patch successive al lancio.

Insieme alla data è arrivato un nuovo trailer. Per chi gioca da anni si tratta di un’attesa più lunga, ma con una finestra di preordine e di accesso anticipato già fissate. Nei prossimi giorni, con l’apertura delle prenotazioni del 4 novembre, arriveranno anche i listini.

Domande frequenti su Final Fantasy XIV Evercold

Quando esce Final Fantasy XIV Evercold? L’espansione esce il 23 febbraio 2027. Chi preordina può giocare dal 19 febbraio 2027 con l’accesso anticipato. Quando si può preordinare Evercold? I preordini aprono mercoledì 4 novembre 2026, alle 10:00 italiane. Le edizioni da collezione si prenotano su rivenditori e store delle piattaforme, il Bundle solo sullo SQUARE ENIX Store. Perché Evercold è stata rinviata? Square Enix non ha comunicato il motivo. L’uscita, prevista a gennaio 2027, si sposta al 23 febbraio 2027. Quali sono i nuovi job di Evercold? Bastion, un main tank con due scudi, e Zephyr, un DPS fisico a distanza con la balestra. Entrambi si usano solo in Evolved Mode. Evercold esce su Nintendo Switch 2? Sì. L’espansione è prevista su Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.