Final Fantasy XIV Evercold, uscita il 23 febbraio 2027: preordini dal 4 novembre

Final Fantasy XIV: Evercold esce il 23 febbraio 2027, con accesso anticipato dal 19 febbraio per chi preordina e prenotazioni aperte dal 4 novembre 2026.
Indice
Le date di Evercold: uscita, accesso anticipato e preordini
Il calendario di Final Fantasy XIV: Evercold ora è definito. L’espansione arriva martedì 23 febbraio 2027, circa un mese dopo la finestra di gennaio indicata finora. Chi preordina entra in gioco prima: l’accesso anticipato parte venerdì 19 febbraio 2027, alle 10:00 italiane.
I preordini aprono mercoledì 4 novembre 2026. L’accesso anticipato vale per chi prenota presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa o sugli store delle piattaforme, e la pagina ufficiale di Evercold riporta le stesse tre date. Square Enix non ha spiegato i motivi dello slittamento, quindi qui non ne inventiamo.
Bastion e Zephyr: i due nuovi job
Evercold porta due job inediti. Bastion è un main tank con due grandi scudi, chiamati skyltborg. Lo ha presentato Naoki Yoshida, produttore e direttore del gioco, nel comunicato di luglio 2026 dedicato al nuovo tank.
Il secondo è Zephyr, un DPS fisico a distanza che combatte con la balestra. Entrambi i job si giocano solo in Evolved Mode, la nuova modalità di combattimento introdotta dall’espansione, e non nella versione Reborn.
Edizioni e bonus di preordine di Evercold
L’espansione esce in versione standard e in edizioni da collezione. La Collector’s Box è una confezione fisica senza il gioco: contiene una illustrazione di Yoshitaka Amano e vari oggetti da collezione, tra cui la statuetta del Reaper. Si preordina da sola per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch 2 e Steam.
La Collector’s Edition digitale aggiunge dentro il gioco la cavalcatura Valhallar Odin, l’emote Entreat Crystal e l’arma Crystal Skyltborg per Bastion. Si prenota sulla piattaforma che usate.
Il Collector’s Bundle unisce Box fisica e codice dell’edizione digitale per Windows o Mac. Esce in quantità limitate e si preordina solo sullo SQUARE ENIX Store.
Chi preordina riceve, oltre all’accesso anticipato, l’accessorio Halone’s Earrings, che aumenta del 30% l’esperienza ottenuta dai nemici sconfitti, e il minion Wind-up Kottr. Sugli store delle piattaforme i bonus si registrano in automatico, mentre dai rivenditori selezionati arriva un codice. I prezzi delle edizioni non sono ancora stati comunicati.
Su quali piattaforme esce Evercold
L’espansione è prevista su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC (Windows, Mac e Steam). Il sito ufficiale ricorda che i contenuti sono ancora in sviluppo e possono cambiare, anche con patch successive al lancio.
Insieme alla data è arrivato un nuovo trailer. Per chi gioca da anni si tratta di un’attesa più lunga, ma con una finestra di preordine e di accesso anticipato già fissate. Nei prossimi giorni, con l’apertura delle prenotazioni del 4 novembre, arriveranno anche i listini.
Domande frequenti su Final Fantasy XIV Evercold
L’espansione esce il 23 febbraio 2027. Chi preordina può giocare dal 19 febbraio 2027 con l’accesso anticipato.
I preordini aprono mercoledì 4 novembre 2026, alle 10:00 italiane. Le edizioni da collezione si prenotano su rivenditori e store delle piattaforme, il Bundle solo sullo SQUARE ENIX Store.
Square Enix non ha comunicato il motivo. L’uscita, prevista a gennaio 2027, si sposta al 23 febbraio 2027.
Bastion, un main tank con due scudi, e Zephyr, un DPS fisico a distanza con la balestra. Entrambi si usano solo in Evolved Mode.
Sì. L’espansione è prevista su Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.