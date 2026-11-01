Lucca Comics 1 novembre: Cavalieri dello Zodiaco, Hunger Games e KPop Demon Hunters

Domenica 1 novembre, ultimo giorno di Lucca Comics & Games 2026, il Cinema Astra ospita il talk sui 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco alle 13:30, la parata cosplay di KPop Demon Hunters nel primo pomeriggio e la proiezione di Hunger Games: L’alba sulla mietitura alle 18:00.

Lucca Comics 1 novembre: gli orari da segnare

L’ultima giornata dell’edizione dei 60 anni mette in fila tre appuntamenti pensati per tre generazioni di fan: un talk sui 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco, la parata cosplay di KPop Demon Hunters e la proiezione speciale di Hunger Games: L’alba sulla mietitura. Il calendario dell’Area Movie, curato da QMI, concentra quasi tutto al Cinema Astra.

13:30, Cinema Astra: talk per i 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco, organizzato da Sky e NOW.

talk per i 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco, organizzato da Sky e NOW. Circa 14:30, Baluardo San Donato: ritrovo dei cosplayer di KPop Demon Hunters e foto collettiva, poi corteo fino al Cinema Astra.

ritrovo dei cosplayer di KPop Demon Hunters e foto collettiva, poi corteo fino al Cinema Astra. 15:30: proiezione sing-along KPop Demon Hunters: Canta con Noi.

proiezione sing-along KPop Demon Hunters: Canta con Noi. 18:00, Cinema Astra: proiezione speciale di Hunger Games: L’alba sulla mietitura.

Chi ha seguito il programma del weekend dei 60 anni di Lucca Comics sa che la domenica chiude cinque giorni iniziati il 28 ottobre. Le date sono sul sito della manifestazione: l’edizione 2026 va dal 28 ottobre al 1° novembre.

I 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco al Cinema Astra

Alle 13:30 il Cinema Astra ospita il talk che celebra il quarantennale dell’anime. Sul palco ci sono Jake La Furia, Maurizio Merluzzo e Giorgia Vecchini. Dopo l’incontro vengono proiettati i primi due episodi della serie.

Il momento non è casuale: dal 24 ottobre tutte le stagioni dei Cavalieri dello Zodiaco sono disponibili su Sky e NOW, che firmano anche l’evento. Per chi è cresciuto con Seiya e compagni è l’occasione di rivedere l’inizio della storia su grande schermo, in mezzo a una platea di fan.

La parata cosplay di KPop Demon Hunters

Il film Netflix ha un villaggio tutto suo al Baluardo San Donato, aperto ogni giorno dalle 9:00 alle 19:00 con ingresso gratuito. Dentro ci sono una Dance Academy con le coreografie di Golden e Soda Pop, il karaoke, il gioco di mira dedicato ai Saja Boys e uno store con prodotti ufficiali.

Domenica il villaggio fa da punto di partenza. Intorno alle 14:30 i cosplayer si ritrovano all’ingresso del Baluardo per la foto di gruppo, poi il corteo organizzato da Lucca Comics & Games attraversa le mura della città fino al Cinema Astra, dove li aspetta un red carpet con la colonna sonora del film. Alle 15:30 parte la proiezione sing-along, in cui il pubblico canta insieme ai personaggi.

Hunger Games a Lucca: proiezione e costumi di scena

Alle 18:00, sempre al Cinema Astra, va in sala la proiezione speciale di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, diretto da Francis Lawrence. Chiude il programma dell’Area Movie e arriva prima dell’uscita nei cinema italiani, fissata al 19 novembre.

A Palazzo Sani è allestita una mostra sui costumi di scena della saga, visitabile durante la giornata. Chi vuole arrivare preparato al film può ripassare l’ordine giusto in cui guardare i film di Hunger Games.

Come organizzare l’ultima giornata

Gli appuntamenti si sovrappongono poco ma si inseguono: dal talk delle 13:30 alla parata delle 14:30 e alla proiezione delle 15:30 c’è poco margine, ed è tutto in zona Cinema Astra e mura. Il consiglio pratico è scegliere un solo blocco del pomeriggio e tenere la sera per Hunger Games. Per gli ingressi alle proiezioni conviene controllare le indicazioni sul sito ufficiale, perché il programma può cambiare fino all’ultimo.

Se vuoi un po’ di contesto sulla manifestazione, nata come Lucca Comics nel 1993 e diventata Lucca Comics & Games nel 1995, trovi la storia completa su Wikipedia.

Domande frequenti su Lucca Comics del 1 novembre

A che ora è il talk sui Cavalieri dello Zodiaco a Lucca Comics? Il talk per i 40 anni dell’anime è alle 13:30 al Cinema Astra. Dopo l’incontro vengono proiettati i primi due episodi. Quando c’è la proiezione di Hunger Games: L’alba sulla mietitura? La proiezione speciale è domenica 1 novembre alle 18:00 al Cinema Astra. Il film esce nelle sale italiane il 19 novembre. Cos’è la parata cosplay di KPop Demon Hunters? È un corteo di cosplayer che parte dal Baluardo San Donato intorno alle 14:30 e arriva al Cinema Astra, dove c’è un red carpet. Alle 15:30 segue la proiezione sing-along. Il villaggio di KPop Demon Hunters è gratuito? Sì, l’ingresso è gratuito. Il villaggio è al Baluardo San Donato e domenica è aperto dalle 9:00 alle 19:00. Fino a quando dura Lucca Comics & Games 2026? L’edizione dei 60 anni va dal 28 ottobre al 1° novembre 2026. Domenica è l’ultimo giorno.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.