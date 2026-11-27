Matthew Ball, Chief Strategy Officer di Xbox, ha promesso di sistemare il branding dei giochi Xbox: lo ha scritto su X il 26 novembre 2026, indicando il 2027 come anno della correzione.

Cosa ha scritto Matthew Ball su X

Intervenendo in una discussione tra fan e addetti ai lavori, Ball ha scritto: “We are fixing this. Will roll out in 2027.” Otto parole, nessun dettaglio operativo. Il CSO non ha spiegato in cosa consisterà la correzione né quali giochi verranno toccati per primi.

Il nodo è semplice: quando Xbox mostra un gioco di sua produzione, spesso non lo presenta come tale. Il giornalista Jez Corden aveva fatto notare che la piattaforma è debole proprio nel collegare i propri giochi al marchio, e la risposta di Ball è arrivata su quel filo.

Le critiche: giochi Xbox che non sembrano Xbox

Tra i casi citati dai fan ci sono StarCraft, Diablo e i nuovi capitoli di Fallout: franchise di Activision Blizzard e Bethesda che fanno parte del mondo Xbox, ma che nei trailer e nella comunicazione richiamano di rado il marchio.

Nei commenti ricorre anche un timore più ampio: che i giochi di casa Xbox sembrino già destinati ad altre piattaforme, mentre la console fatica a farsi riconoscere come il posto dove quei titoli nascono. Il Chief Strategy Officer ha scelto di non entrare nel merito.

Cosa può cambiare nel 2027 per il marchio Xbox

L’impegno di Ball punta a una comunicazione più decisa ogni volta che vengono presentati titoli di Xbox Game Studios, Activision Blizzard e Bethesda. Non è chiaro in quale forma: loghi nei trailer, campagne dedicate, presentazioni diverse. Il messaggio non dice nulla su esclusive o uscite multipiattaforma.

Il banco di prova sono i prossimi grandi titoli, a partire da Fable, di cui è uscito da poco un nuovo video di gameplay. Quando Xbox presenterà il gioco, si vedrà quanto il marchio sarà messo in primo piano.

La promessa arriva dopo un anno in cui Xbox ha già ripensato la propria immagine: il nome Microsoft Gaming è stato abbandonato per tornare a Xbox, con un messaggio interno intitolato “We Are Xbox” firmato da Asha Sharma e Matt Booty. Ball, nominato Chief Strategy Officer a maggio 2026, aveva indicato tra i suoi obiettivi il rilancio delle franchise storiche e il rafforzamento della parte console.

Il marchio ha un peso che pochi altri nel settore possono vantare: basta ricordare come Halo abbia salvato il lancio della prima Xbox 25 anni fa. Rendere ogni gioco riconoscibile come Xbox significa mettere a frutto quella storia, e il 2027 sarà l’anno in cui si capirà come. Per chi gioca su Xbox Series X|S o su PC non cambia nulla nell’immediato: la differenza, semmai, si vedrà nel modo in cui i giochi vengono raccontati e presentati, non in come si giocano.

Domande frequenti sul branding dei giochi Xbox

Cosa ha detto il CSO di Xbox sul branding dei giochi? Matthew Ball ha scritto su X il 26 novembre 2026: “We are fixing this. Will roll out in 2027.” Ha quindi promesso che il problema del collegamento tra giochi e marchio sarà risolto nel 2027. Quando Xbox correggerà il branding dei giochi? Nel 2027, senza una data precisa. Ball non ha anticipato come né da quale gioco partirà la nuova comunicazione. Chi è Matthew Ball? È il Chief Strategy Officer di Xbox, nominato a maggio 2026. In precedenza era noto come analista del settore videogiochi. Quali giochi riguarda la critica sul branding? Riguarda i giochi first-party di Xbox Game Studios, Activision Blizzard e Bethesda. I fan citano StarCraft, Diablo e i nuovi Fallout, ma Ball non ha fatto elenchi. La promessa di Ball cambia qualcosa sulle esclusive? Il messaggio non dice nulla su esclusive o uscite multipiattaforma: riguarda solo il modo in cui Xbox presenta i propri giochi.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.