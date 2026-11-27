GTA 6 fa salire gli stream su Spotify: una canzone del 2015, Run Away With Me, è cresciuta del 940% negli Stati Uniti dopo il lancio del gioco.

Il lancio di Grand Theft Auto VI, uscito il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, non ha spostato solo vendite e record di giocatori: ha rimesso in classifica canzoni di anni fa. Spotify ha comunicato che i brani legati al gioco hanno avuto un’impennata di ascolti, con una canzone del 2015 che negli Stati Uniti è cresciuta del 940%.

Il caso di Run Away With Me di Carly Rae Jepsen

Il numero più alto riguarda Run Away With Me di Carly Rae Jepsen, pubblicata nel 2015. Spotify ha indicato un aumento degli stream del 940% negli Stati Uniti e del 1.255% in Canada rispetto al suo andamento abituale, dopo l’arrivo del gioco. Una canzone con un decennio sulle spalle, in pratica, ha ritrovato un pubblico enorme grazie a una radio virtuale.

Spotify non ha spiegato in dettaglio il metodo di calcolo né il periodo preciso di confronto: le percentuali vanno lette come il rapporto tra gli ascolti di questi giorni e quelli che il brano faceva prima, non come cifre assolute. Il dato resta comunque indicativo di quanto una scena di GTA 6 o una stazione radio possa fare per un catalogo.

Flower in a Hurricane al primo posto e la playlist ufficiale

Un altro dato forte è in classifica. Flower in a Hurricane, il brano che mette insieme Justice, Tame Impala, SZA e King Gizzard & the Lizard Wizard, ha guidato la Daily Top Songs di Spotify sia nel mondo sia negli Stati Uniti il 23 novembre.

La playlist ufficiale di Grand Theft Auto ha fatto un salto del 275% di stream a livello globale e del 355% negli Stati Uniti, confrontando il 19 novembre con il 12. Le ricerche su Spotify con termini come GTA, GTA 6 o Grand Theft Auto sono salite di circa il 510% nel mondo e del 600% negli Stati Uniti nello stesso periodo.

Tradotto: molti giocatori ascoltano la radio dentro il gioco, riconoscono una canzone e la cercano subito sul telefono. Per un titolo che ha raccolto milioni di persone davanti allo schermo nel giro di pochi giorni, è un canale di scoperta musicale che pochi altri media riescono a eguagliare.

Il filo con il brano inedito di D’Angelo

La musica di GTA 6 non vive solo di vecchi successi. Nel gioco c’è anche un inedito di D’Angelo, Kamikazi, che passa sulla radio Worldwide FM e che gli eredi hanno confermato il 23 novembre, spiegando che sarà disponibile anche fuori dal gioco.

Il quadro che emerge è lo stesso dei numeri di Spotify: Rockstar usa le radio come vetrina per canzoni conosciute e per materiale che altrove non si trova, e il pubblico risponde andando a cercarle. Per chi ascolta in Italia, il meccanismo è identico, anche se le percentuali comunicate da Spotify riguardano soprattutto Stati Uniti e Canada.

Perché la colonna sonora pesa in un lancio da record

Questi ascolti arrivano dopo un debutto già fuori scala: i numeri del primo giorno di GTA 6, tra incassi e copie vendute, hanno riscritto i record dell’intrattenimento. La musica è un effetto collaterale prevedibile di un gioco giocato per ore, con le radio sempre accese in auto.

Va ricordato che le cifre arrivano dalle comunicazioni di Spotify e non da un’analisi indipendente. Le prossime classifiche settimanali diranno se l’effetto resta oppure si esaurisce con il passare delle settimane dopo il lancio.

Domande frequenti su GTA 6 e Spotify

Quali brani di GTA 6 hanno avuto più stream su Spotify? Spotify ha citato Run Away With Me di Carly Rae Jepsen, con +940% negli Stati Uniti, e Flower in a Hurricane, primo nella Daily Top Songs globale e statunitense il 23 novembre. Esiste una playlist ufficiale di GTA 6 su Spotify? Sì, Spotify ha una playlist ufficiale di Grand Theft Auto, che ha registrato un aumento degli stream del 275% a livello globale confrontando il 19 novembre con il 12. Perché la musica dei videogiochi fa salire gli ascolti? Chi gioca sente le canzoni alla radio dentro il gioco, le riconosce e le cerca subito: Spotify ha segnalato anche un aumento del 510% delle ricerche legate a GTA nel mondo. La canzone di D’Angelo in GTA 6 si può ascoltare fuori dal gioco? Gli eredi hanno confermato che Kamikazi sarà disponibile anche fuori dal gioco, ma non sono state indicate date né prezzi per il vinile previsto.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.