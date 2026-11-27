Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition esce il 15 dicembre 2026 su Nintendo Switch 2, con upgrade gratuito per chi ha già la versione Switch.
Indice
Data di uscita e upgrade gratuito su Nintendo Switch 2
Playtonic Games ha annunciato la Definitive Edition di Yooka-Laylee and the Impossible Lair per Nintendo Switch 2, in uscita il 15 dicembre 2026. Il dettaglio che interessa di più a chi ha già giocato il platform è l’annuncio dell’edizione per Switch 2: l’upgrade è gratuito per chi possiede la versione Switch.
Per ottenerlo basta passare dal Nintendo eShop con lo stesso account Nintendo usato per acquistare la versione digitale. L’operazione richiede pochi passaggi tra i menu e non costa nulla.
Cosa cambia rispetto all’originale: 120 FPS e grafica rivista
La Definitive Edition lavora soprattutto sulle prestazioni, con una modalità che arriva fino a 120 FPS. Salgono anche le risoluzioni, sia in modalità dock sia in portatile, e l’illuminazione viene rifatta con effetti di ambient occlusion più evoluti. Texture e ombre hanno una definizione più alta.
Nel pacchetto c’è anche il DLC Trowzer’s Top Tonic Pack, già incluso, e due colonne sonore orchestrate. Playtonic deve ancora precisare tutti i dettagli tecnici, a partire dalle risoluzioni esatte nelle varie modalità.
L’edizione è pensata solo per Nintendo Switch 2: chi gioca ancora sulla console originale resta sulla versione già uscita. Per chi invece è passato a Switch 2, il vantaggio è concreto: più fluidità, immagine più definita e nessuna spesa aggiuntiva, almeno per chi ha già la versione Switch.
Anche su PlayStation 5 il 15 dicembre
Lo studio ha previsto un’edizione gemella per PlayStation 5, con la stessa data di uscita. Su PS5 e PS5 Pro punta a 4K a 120 fps, con le stesse migliorie di luci e ombre. L’upgrade è gratuito per chi ha la versione digitale per PlayStation 4, mentre il DLC viene aggiunto in automatico a chi non lo possiede.
Per organizzare il mese, le uscite videogiochi di dicembre 2026 raccolgono le date principali su tutte le piattaforme.
Il gioco originale e il lavoro di Playtonic
Yooka-Laylee and the Impossible Lair è uscito l’8 ottobre 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. A differenza del primo capitolo della serie è un platform in due dimensioni.
Nel 2025 il team ha pubblicato Yooka-Replaylee, rifacimento del primo gioco, e oggi lavora a Super Yooka-Laylee Kart, che non ha ancora una data di uscita.
Domande frequenti su Yooka-Laylee Definitive Edition
La Definitive Edition esce il 15 dicembre 2026 su Nintendo Switch 2. Lo stesso giorno arriva anche su PlayStation 5.
Sì. Chi possiede la versione Switch può passare all’edizione per Switch 2 senza pagare, dal Nintendo eShop e con lo stesso account Nintendo usato per l’acquisto digitale.
Include il DLC Trowzer’s Top Tonic Pack, due colonne sonore orchestrate, una modalità fino a 120 FPS, risoluzioni più alte e una grafica con illuminazione, texture e ombre migliorate.
Sì, il 15 dicembre 2026, con 4K a 120 fps su PS5 e PS5 Pro. L’upgrade è gratuito per chi ha la versione digitale per PlayStation 4.