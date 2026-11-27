Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition esce il 15 dicembre 2026 su Nintendo Switch 2, con upgrade gratuito per chi ha già la versione Switch.

Data di uscita e upgrade gratuito su Nintendo Switch 2

Playtonic Games ha annunciato la Definitive Edition di Yooka-Laylee and the Impossible Lair per Nintendo Switch 2, in uscita il 15 dicembre 2026. Il dettaglio che interessa di più a chi ha già giocato il platform è l’annuncio dell’edizione per Switch 2: l’upgrade è gratuito per chi possiede la versione Switch.

Per ottenerlo basta passare dal Nintendo eShop con lo stesso account Nintendo usato per acquistare la versione digitale. L’operazione richiede pochi passaggi tra i menu e non costa nulla.

Cosa cambia rispetto all’originale: 120 FPS e grafica rivista

La Definitive Edition lavora soprattutto sulle prestazioni, con una modalità che arriva fino a 120 FPS. Salgono anche le risoluzioni, sia in modalità dock sia in portatile, e l’illuminazione viene rifatta con effetti di ambient occlusion più evoluti. Texture e ombre hanno una definizione più alta.

Nel pacchetto c’è anche il DLC Trowzer’s Top Tonic Pack, già incluso, e due colonne sonore orchestrate. Playtonic deve ancora precisare tutti i dettagli tecnici, a partire dalle risoluzioni esatte nelle varie modalità.

L’edizione è pensata solo per Nintendo Switch 2: chi gioca ancora sulla console originale resta sulla versione già uscita. Per chi invece è passato a Switch 2, il vantaggio è concreto: più fluidità, immagine più definita e nessuna spesa aggiuntiva, almeno per chi ha già la versione Switch.

Anche su PlayStation 5 il 15 dicembre

Lo studio ha previsto un’edizione gemella per PlayStation 5, con la stessa data di uscita. Su PS5 e PS5 Pro punta a 4K a 120 fps, con le stesse migliorie di luci e ombre. L’upgrade è gratuito per chi ha la versione digitale per PlayStation 4, mentre il DLC viene aggiunto in automatico a chi non lo possiede.

Per organizzare il mese, le uscite videogiochi di dicembre 2026 raccolgono le date principali su tutte le piattaforme.

Il gioco originale e il lavoro di Playtonic

Yooka-Laylee and the Impossible Lair è uscito l’8 ottobre 2019 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. A differenza del primo capitolo della serie è un platform in due dimensioni.

Nel 2025 il team ha pubblicato Yooka-Replaylee, rifacimento del primo gioco, e oggi lavora a Super Yooka-Laylee Kart, che non ha ancora una data di uscita.

Domande frequenti su Yooka-Laylee Definitive Edition

Quando esce Yooka-Laylee Definitive Edition per Switch 2? La Definitive Edition esce il 15 dicembre 2026 su Nintendo Switch 2. Lo stesso giorno arriva anche su PlayStation 5. L’upgrade di Yooka-Laylee per chi ha la versione Switch è gratuito? Sì. Chi possiede la versione Switch può passare all’edizione per Switch 2 senza pagare, dal Nintendo eShop e con lo stesso account Nintendo usato per l’acquisto digitale. Cosa include la Definitive Edition di Yooka-Laylee and the Impossible Lair? Include il DLC Trowzer’s Top Tonic Pack, due colonne sonore orchestrate, una modalità fino a 120 FPS, risoluzioni più alte e una grafica con illuminazione, texture e ombre migliorate. Yooka-Laylee Definitive Edition esce anche su PlayStation 5? Sì, il 15 dicembre 2026, con 4K a 120 fps su PS5 e PS5 Pro. L’upgrade è gratuito per chi ha la versione digitale per PlayStation 4.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.