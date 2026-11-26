CD Projekt Red conferma che The Witcher 4 uscirà nello stesso giorno su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC: niente esclusive a tempo, nonostante l’accordo di marketing firmato con Sony.

La risposta arriva da Michał Nowakowski, co-CEO dello studio polacco, a chi gli chiedeva se l’intesa con PlayStation nascondesse una finestra di esclusiva. Il manager ha spiegato che il lancio sarà simultaneo su PS5, Xbox e PC e ha chiuso con una formula netta: “No one gets left behind”, nessuno resta indietro.

Nowakowski ha aggiunto che The Witcher 4 e gli altri giochi in arrivo dello studio resteranno multipiattaforma. Per chi gioca su Xbox Series X|S è la conferma più importante dall’annuncio del nuovo capitolo.

Cosa cambia con l’accordo di marketing con Sony

Il 24 novembre CD Projekt Red ha presentato agli investitori un accordo di marketing con Sony, che comprende la presenza dei giochi dello studio su PlayStation e in PS Plus e una collaborazione sulla campagna di The Witcher 4. L’intesa ricorda quella che Rockstar ha stretto con Sony per GTA 6.

Il nodo che preoccupava i giocatori Xbox era uno solo: marketing congiunto può voler dire uscita anticipata su PlayStation. Lo studio dice di no. L’accordo riguarda la promozione e non prevede esclusiva di piattaforma, né permanente né a tempo.

Restano senza risposta i termini economici, la durata e il titolo che entrerà in PS Plus. Su questi punti non c’è nulla di annunciato.

Quando esce The Witcher 4 su Xbox, PS5 e PC

Una data precisa non c’è. La finestra di lancio indicata da CD Projekt Red è il 2028, se la produzione non subisce ritardi. Il CFO dello studio aveva già escluso un’uscita prima del 2027. Il gioco è stato mostrato con un trailer ai The Game Awards del dicembre 2024 ed è costruito su Unreal Engine 5, che lo studio ha scelto al posto del proprio REDengine.

Nello stesso periodo Nowakowski ha promesso un salto rispetto a The Witcher 3 paragonabile a quello che Rockstar farà passando da GTA 5 a GTA 6: in entrambi i casi sono passati 13 anni tra un capitolo e l’altro. Protagonista giocabile è Ciri, la figlia adottiva di Geralt.

The Witcher 4 esce anche su Nintendo Switch 2?

Nella dichiarazione di Nowakowski compaiono solo PlayStation 5, Xbox e PC, le tre piattaforme annunciate nel 2024. Nintendo Switch 2 non è citata e per ora non esiste una versione confermata, motivo per cui parte dei fan Nintendo ha letto la frase come un’esclusione.

Non è però una chiusura. The Witcher 3 è arrivato su Switch con circa due anni di ritardo, Cyberpunk 2077 è uscito su Switch 2 nel lineup di lancio e l’espansione Songs of the Past di The Witcher 3 è attesa su Switch 2 nel 2027. Un port, se ci sarà, arriverebbe dopo il debutto sulle altre piattaforme.

Cosa significa per chi gioca su Xbox e PC

Sulla carta, niente: chi sceglie Xbox Series X|S o PC avrà il gioco nello stesso giorno di chi sceglie PlayStation 5. La storia di CD Projekt Red invita però alla prudenza sulle prestazioni, perché Cyberpunk 2077 uscì nel 2020 con una versione PS4 base così problematica da essere rimossa dal PlayStation Store per sei mesi.

Prezzo, edizioni, ottimizzazione per console e presenza nei cataloghi in abbonamento non sono stati annunciati. Appena CD Projekt Red li comunicherà, li troverai qui.

Domande frequenti su The Witcher 4 su Xbox

The Witcher 4 esce su Xbox? Sì. CD Projekt Red ha confermato che il gioco uscirà su Xbox Series X|S nello stesso giorno di PlayStation 5 e PC, senza esclusive a tempo. Quando esce The Witcher 4? La finestra indicata è il 2028, senza una data precisa. Il CFO dello studio aveva già escluso un lancio prima del 2027. The Witcher 4 è un’esclusiva PS5 per via dell’accordo con Sony? No. L’accordo con Sony riguarda il marketing e la presenza dei giochi su PlayStation e PS Plus. Lo studio ha detto che il gioco resta multipiattaforma. The Witcher 4 esce anche su Nintendo Switch 2? Al momento non esiste una versione confermata. Le piattaforme annunciate sono PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e la mancata citazione di Switch 2 non esclude un port futuro.

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