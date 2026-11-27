Marco Iannitti firma con il nome d’arte Vinz21 una canzone dedicata al figlio. Il singolo esce per Sonos Music Records e dal progetto nasce un’associazione no profit.

“Marzo” è il singolo scritto da Marco Iannitti, padre di Vincenzo, il ragazzo di 20 anni di San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, scomparso il 18 marzo 2026 e ritrovato senza vita il 21 aprile. Per l’omicidio è stato fermato un suo coetaneo, che ha confessato.

Il testo è nato in cinque minuti. “Era di domenica, ci accingevamo al pranzo, e a un certo punto la mia compagna mi guarda e mi sussurra: ‘Scrivi'”, racconta Iannitti. La compagna aveva visto in lui il momento di massima tristezza e disperazione per quello che era accaduto.

“Marzo” racconta quei fatti con gli occhi di un padre e attraverso l’anima di un ragazzo di 20 anni. Ci sono specchi e vetri che si infrangono, e che con la mente si vorrebbero lasciare intatti. C’è chi si addormenta a febbraio e si risveglia ad aprile.

Iannitti ha mandato il testo al produttore musicale Giuseppe Lanzetta, e da lì è partito un progetto costruito intorno alla memoria di Vincenzo. Il brano è stato registrato a Bologna, agli studi San Luca Sound, con Renato Droghetti e Manuel Auteri. Esce con l’etichetta discografica Sonos Music Records della Maffucci Music, con distribuzione mondiale Virgin Music Group.

“Quando ho ascoltato ciò che il mio cuore ha messo su un pentagramma ho pianto fortissimo, perché ero cosciente della grandezza del messaggio, nel suono e nelle parole”, dice Iannitti. “Ciò che ascolterete sono le parole che andranno a costruire la mia missione.”

Quella missione ha il nome di Vinz21, l’associazione no profit che vuole rendere concreti i sogni di tanti adolescenti. Sarà uno spazio da cui far nascere concerti, spettacoli teatrali, progetti di cinema e iniziative in ogni forma d’arte.

“Mai più un Vincenzo da piangere, per gli occhi di nessun genitore.”