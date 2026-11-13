Fable, il nuovo gameplay in quattro minuti: foresta, cascate e combattimento

Microsoft e Playground Games hanno pubblicato quattro minuti di gameplay inedito di Fable, il reboot fantasy in uscita il 23 febbraio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Il video è stato catturato su PC con il preset grafico più alto e fa parte di una quest della campagna: la protagonista e una compagna seguono le tracce di una donna misteriosa che ha attaccato un villaggio. È il primo gameplay inedito che Playground Games mostra dopo mesi di silenzio sul progetto, e arriva a poco più di tre mesi dal lancio.

Cosa si vede nel gameplay di Fable

La sequenza parte dalla caccia alla misteriosa aggressore e porta le due eroine dentro una foresta fitta e inquietante, con alberi enormi che sembrano contorcersi e annodarsi tra loro. Poi il paesaggio si apre su uno scenario con mille cascate, uno dei colpi d’occhio più forti dei quattro minuti.

Quando compaiono i nemici, la protagonista li affronta alternando attacchi dalla distanza e corpo a corpo. Il filmato non entra nei dettagli del sistema di combattimento, ma mostra con chiarezza che il gioco chiede di passare da un approccio all’altro nel corso dello scontro. Negli ultimi istanti arriva una svolta sovrannaturale, che il video lascia aperta senza spiegarla.

Data di uscita e piattaforme di Fable

Fable esce il 23 febbraio 2027 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, quindi in contemporanea su tutte le piattaforme. La data europea coincide con quella globale: il gioco arriva lo stesso giorno anche in Italia, senza finestre di attesa per le versioni di Sony e Microsoft.

A presentare il filmato è stata Asha Sharma, che sui social ha scritto: “Oggi vi mostriamo quattro minuti di nuovo gameplay di Fable”, aggiungendo di essere orgogliosa del lavoro che Playground Games sta portando avanti. Il messaggio è arrivato poco dopo l’annuncio di Xbox Playback, la funzione che racconta la storia di ogni giocatore con Xbox.

Un progetto lungo e complicato

Il reboot della serie fantasy britannica è stato annunciato sei anni fa e ha attraversato uno sviluppo difficile e costoso, con un budget finito sotto osservazione e un team passato per momenti duri. Per questo ogni nuovo frammento di gioco pesa: dopo gli annunci e i rinvii, i quattro minuti con foresta, cascate e combattimento sono tra i pochi elementi concreti da valutare prima di febbraio.

Restano da chiarire diversi punti. Il video non mostra la progressione del personaggio, le scelte morali e il peso che avranno sul mondo, né la struttura delle missioni secondarie. Sul sistema di combattimento, Xbox e Playground non hanno aggiunto altro rispetto a quanto si vede nella sequenza.

Domande frequenti su Fable

Quando esce Fable? Fable esce il 23 febbraio 2027, con lancio in contemporanea su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Fable è disponibile su PlayStation 5? Sì. Oltre a Xbox Series X|S e PC, il gioco esce anche su PlayStation 5 il 23 febbraio 2027. Come si gioca a Fable nel video di gameplay? Nei quattro minuti la protagonista esplora una foresta, poi affronta i nemici alternando attacchi dalla distanza e corpo a corpo. Il filmato è stato registrato su PC con il preset grafico più alto.

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