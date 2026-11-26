Pokémon Champions aggiunge dal 2 dicembre quattro nuove Megaevoluzioni, tra cui Mega Heatran e Mega Tatsugiri, insieme a 24 Pokémon in più e alla Regulation Set M-D.

L’aggiornamento di Pokémon Champions in arrivo mercoledì 2 dicembre apre la Regulation Set M-D, che resterà in vigore fino al 3 marzo 2027. Nell’annuncio ufficiale di Pokémon la finestra è indicata in UTC: in Italia si parte alle 3:00 del 2 dicembre e si chiude alle 2:59 del 3 marzo. Il gioco è disponibile dall’8 aprile 2026 su Nintendo Switch, iOS e Android.

Le quattro nuove mega evoluzioni di Pokémon Champions

Il nuovo regolamento porta quattro Megaevoluzioni inedite. Per ora i nomi confermati sono due, Mega Heatran e Mega Tatsugiri: le altre due restano nascoste fino all’arrivo dell’aggiornamento e si potranno vedere direttamente in gioco.

Mega Heatran porta con sé l’abilità Water Compaction: quando incassa una mossa di tipo Acqua, la sua Difesa sale di due stadi. Heatran è un Pokémon Fuoco/Acciaio e subisce quelle mosse con effetto doppio, quindi l’abilità trasforma il suo punto debole più ovvio in un’occasione per rafforzarsi. Mega Tatsugiri ha invece una nuova abilità che alza di uno stadio l’Attacco Speciale non appena entra in campo, un vantaggio immediato per chi vuole partire all’attacco.

Heatran, Dondozo e Tatsugiri entrano nelle lotte classificate

Con la Regulation Set M-D arrivano 24 nuovi Pokémon utilizzabili in battaglia. Tra i nomi annunciati ci sono Heatran, Dondozo e Tatsugiri. Heatran, di tipo Fuoco/Acciaio, è il primo Pokémon Sub-Leggendario ammesso nel gioco, come indica la pagina del regolamento su Serebii. Dondozo è di tipo Acqua, Tatsugiri di tipo Drago/Acqua. Tutti i Pokémon già ammessi nei regolamenti precedenti restano utilizzabili.

Per consultare l’elenco completo basta aprire il menu Ingaggi, scegliere Ingaggia dal pascolo e poi Informazioni selezione.

Cosa cambia per le squadre competitive

Il regolamento debutta insieme alla prima patch di bilanciamento del gioco, descritta nel dettaglio nel nostro approfondimento sulle novità di mosse e abilità della patch del 2 dicembre. I valori base dei Pokémon non cambiano, mentre arrivano sei mosse nuove per Pokémon già presenti. Rock Slide diventa più precisa, con il 95% invece del 90%, ma la probabilità di far tentennare l’avversario scende dal 30% al 20%.

Un’altra modifica riguarda l’abilità Flash Fire: lo stato Fire Boost ora resta anche dopo la Megaevoluzione. Con quattro Mega in più e una squadra di Pokémon allargata, chi gioca le classificate ha tre mesi per testare nuove combinazioni prima della chiusura del regolamento il 3 marzo.

Domande frequenti su Pokémon Champions e la Regulation Set M-D

Quando escono le nuove Megaevoluzioni di Pokémon Champions? Arrivano con l’aggiornamento del 2 dicembre 2026, insieme alla Regulation Set M-D. Per l’Italia il regolamento parte alle 3:00 di quel giorno. Quali sono le Megaevoluzioni aggiunte in Pokémon Champions? Le Megaevoluzioni sono quattro. Finora sono stati annunciati per nome Mega Heatran e Mega Tatsugiri, mentre le altre due verranno mostrate all’arrivo dell’aggiornamento. Fino a quando dura la Regulation Set M-D di Pokémon Champions? Dura fino al 3 marzo 2027: la chiusura in Italia è alle 2:59 di quel giorno. Quanti Pokémon nuovi porta la Regulation Set M-D? Porta 24 Pokémon nuovi utilizzabili in battaglia, tra cui Heatran, Dondozo e Tatsugiri.

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