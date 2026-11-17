Otto giochi lasceranno Xbox Game Pass il 30 novembre 2026: da Aliens: Dark Descent a Banishers: Ghosts of New Eden, restano 13 giorni per finirli prima che escano dal catalogo.

Nell’app di Xbox Game Pass è comparsa la sezione dei titoli in partenza, e il prossimo taglio cade lunedì 30 novembre. I giochi interessati sono otto e la lista, salvo variazioni dell’ultimo minuto, è questa: Aliens: Dark Descent, Banishers: Ghosts of New Eden, DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, Generation Zero, Kill It With Fire! 2, Moving Out 2, Star Trucker e Totally Reliable Delivery Service.

I giochi che lasciano Game Pass il 30 novembre

Sono tutti titoli disponibili su Xbox Series X|S, su PC e in cloud. Il gruppo è eterogeneo: c’è l’azione tattica a base di xenomorfi di Aliens: Dark Descent, c’è il gioco di ruolo soprannaturale Banishers: Ghosts of New Eden, ci sono due cooperativi da divano come Moving Out 2 e Totally Reliable Delivery Service. Completano l’elenco lo sparatutto di sopravvivenza Generation Zero, il caos pirotecnico di Kill It With Fire! 2 e il camion simulato di Star Trucker.

Il catalogo cambia così ogni mese: ne entrano di nuovi e ne escono altri. Per capire cosa è appena arrivato, vale la pena rileggere i giochi di Game Pass di novembre 2026, mentre i classici appena entrati nel livello base sono nell’articolo su Game Pass Essential e gli otto titoli Xbox del 15 novembre.

Cosa giocare per primo prima della scadenza

Con 13 giorni a disposizione conviene scegliere in base alla durata. Moving Out 2, Kill It With Fire! 2 e Totally Reliable Delivery Service si prestano a sessioni brevi, magari con amici, e si smaltiscono in poche serate. Aliens: Dark Descent e Banishers: Ghosts of New Eden chiedono più ore e sono i due da iniziare subito se li volete finire. I salvataggi restano associati al profilo.

Come tenere i giochi dopo l’uscita dal catalogo

Finché un titolo è nel catalogo, gli abbonati hanno di solito la possibilità di comprarlo a prezzo scontato. Lo sconto compare nella scheda del gioco sullo Store di Xbox, quindi conviene controllare il prezzo prima del 30 novembre. In settimana di Black Friday i ribassi possono essere più marcati: vale la pena aspettare qualche giorno se non avete fretta, tenendo presente che dopo la rimozione l’offerta per gli abbonati non è più valida.

Per l’elenco in lingua originale e per le novità sul catalogo c’è anche il resoconto completo della rimozione dei giochi.

Domande frequenti su Game Pass e i giochi in uscita il 30 novembre

Quali giochi escono da Xbox Game Pass il 30 novembre? Escono Aliens: Dark Descent, Banishers: Ghosts of New Eden, DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party, Generation Zero, Kill It With Fire! 2, Moving Out 2, Star Trucker e Totally Reliable Delivery Service. La data prevista è il 30 novembre 2026. Aliens: Dark Descent esce da Game Pass? Sì, è tra gli otto titoli in partenza il 30 novembre 2026. Fino a quella data resta giocabile con l’abbonamento su console, PC e in cloud. Come recuperare i giochi di Game Pass prima che vengano rimossi? Basta avviarli entro il 30 novembre dal catalogo. Per tenerli dopo l’uscita bisogna acquistarli: finché sono nel catalogo gli abbonati trovano di solito uno sconto nella scheda dello Store di Xbox. Perdo i salvataggi se il gioco esce dal catalogo? No. I progressi restano associati al tuo profilo e si ritrovano se acquisti il gioco o se rientra nel catalogo.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.