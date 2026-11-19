Dicembre 2026 parte il 3 con Fall Up e Warhammer 40,000: Dawn of War IV, passa dal 10 con Attack on Titan 3 e chiude la finestra delle date certe il 17 con Ao Oni su PlayStation 5.

Dopo il mese di GTA 6, il calendario si fa più leggero, ma non vuoto: tra strategici, JRPG, platform e remaster di dicembre ci sono date da segnare su ogni piattaforma. La lista si ferma ai titoli con una data già annunciata dai publisher.

Le uscite dal 1° al 7 dicembre

Il 3 dicembre è il giorno più affollato della prima settimana. Su PC arriva Warhammer 40,000: Dawn of War IV, rinviato a questa data da Deep Silver, come conferma la pagina ufficiale dell’aggiornamento sul lancio. Lo stesso giorno debutta Fall Up, un platform 2.5D di precisione di Astrolabe Games e Unicellular Games per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Esiste una demo su tutte le piattaforme.

Il 7 dicembre Coral Island sbarca su Nintendo Switch 2 insieme all’aggiornamento 1.4 Kids Grow Up, gratuito. Il gioco è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S; su Switch 2 si gioca fino a quattro con cross-play. Il dettaglio della versione per Switch 2 comprende i nuovi stadi di crescita dei figli.

L’aggiornamento 1.4 porta i figli attraverso quattro fasi, da neonati ad adolescenti, con hobby che ne influenzano la personalità (musica, sport, pasticceria o videogiochi). Il coniuge assume il ruolo di genitore e i vicini Archie, Zoe, Oliver e Valentina diventano adolescenti con nuove storie. Arrivano anche nuovi cosmetici e galleggianti da pesca sbloccabili con la Maestria nella pesca.

Le uscite dall’8 al 14 dicembre

L’8 dicembre esce Ancestors: The Humankind Odyssey su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. È una versione ricostruita con Unreal Engine 5, con una narrazione in stile documentario e una modalità foto più ricca; sul PC arriva anche il Microsoft Store e chi ha già il gioco riceve l’aggiornamento gratis.

Lo stesso giorno Elements Destiny, un RPG a turni in stile 2D retrò ispirato ai JRPG dell’era Game Boy Advance, debutta su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Per Nintendo Switch bisogna aspettare il 15.

Il 10 dicembre è il giorno di Attack on Titan 3, nuovo capitolo di Koei Tecmo e Omega Force per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Le preiscrizioni per Switch 2 apriranno più avanti. Il lancio del gioco cade nella stessa giornata di The Game Awards 2026, la cerimonia di Los Angeles in cui GTA 6 arriva con 8 nomination.

Le uscite dal 15 al 21 dicembre

Il 15 dicembre Elements Destiny arriva anche su Nintendo Switch. Il 16 dicembre tocca a The First Zombie su Nintendo Switch e PC tramite Steam, un gioco d’azione e simulazione con la produzione di Kentaro Fujii.

Il 17 dicembre Ao Oni: The Horror of Blueberry Onsen Plus e Ao Oni 2 arrivano su PlayStation 5. Entrambi sono già disponibili su Nintendo Switch e PC. Ao Oni 2 è uscito su quelle piattaforme il 6 agosto 2026.

Dicembre 2026 per piattaforma

PlayStation 5: Fall Up (3), Ancestors e Elements Destiny (8), Attack on Titan 3 (10) e i due Ao Oni (17).

Xbox Series X|S: Fall Up (3), Ancestors (8), Elements Destiny (8) e Attack on Titan 3 (10).

Nintendo Switch 2: Fall Up (3), Coral Island (7), Ancestors (8) e Attack on Titan 3 (10).

Nintendo Switch: Fall Up (3), Elements Destiny (15) e The First Zombie (16).

PC: Dawn of War IV e Fall Up (3), Elements Destiny (8), Attack on Titan 3 (10) e The First Zombie (16).

Cosa fare con il calendario di dicembre

Se hai ancora in mente la lista di novembre, la trovi nelle uscite di novembre 2026 oltre GTA 6. Per dicembre l’agenda è fatta di date singole e di versioni arrivate da altre piattaforme, quindi conviene controllare di volta in volta lo store della propria console prima del lancio.

Domande frequenti sulle uscite di dicembre 2026

Quali sono le uscite principali di dicembre 2026? Warhammer 40,000: Dawn of War IV e Fall Up il 3, Ancestors: The Humankind Odyssey ed Elements Destiny l’8, Attack on Titan 3 il 10, The First Zombie il 16 e i due Ao Oni su PlayStation 5 il 17. Quando esce Warhammer 40,000: Dawn of War IV? Esce il 3 dicembre 2026 su PC, dopo il rinvio rispetto alla data di settembre. Quali giochi escono su Nintendo Switch 2 a dicembre? Tra quelli con data annunciata ci sono Coral Island il 7 dicembre, Ancestors: The Humankind Odyssey l’8, Fall Up il 3 e Attack on Titan 3 il 10. Quando si tiene The Game Awards 2026? La cerimonia è fissata per il 10 dicembre 2026 a Los Angeles.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.