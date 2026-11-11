PS Plus novembre 2026: Death Stranding 2 guida i 10 giochi di Extra e Premium

Death Stranding 2: On the Beach arriva nel catalogo di PlayStation Plus il 17 novembre, in testa a una seconda ondata di dieci giochi per gli abbonati Extra e Premium.

Sony ha annunciato il 10 novembre la seconda ondata del catalogo di PlayStation Plus per novembre 2026: otto giochi nel Game Catalog, valido per Extra e Premium, più due titoli riservati a Premium. Quasi tutto arriva il 17 novembre, con alcune date che slittano al 24.

Quali sono i giochi PS Plus Extra e Premium di novembre 2026

Il Game Catalog di Extra e Premium comprende questi otto titoli, con le date indicate da Sony per i mercati principali:

Death Stranding 2: On the Beach (PlayStation 5), dal 17 novembre

Atomfall (PlayStation 5 e PlayStation 4), dal 17 novembre

Dragon Quest III HD-2D Remake (PlayStation 5), dal 17 novembre

Hell Let Loose (PlayStation 5), dall’11 novembre (dal 12 in Giappone)

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PlayStation 5 e PlayStation 4), dal 24 novembre

Trepang2 (PlayStation 5), dal 24 novembre

MotoGP 26 (PlayStation 5), dal 24 novembre

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes, dal 24 novembre

Il catalogo può cambiare da regione a regione, quindi conviene controllare il PlayStation Store italiano il giorno di uscita.

Premium aggiunge due giochi tutti suoi: Soul Reaver 2 e Freedom Wars Remastered, entrambi dal 17 novembre. Chi ha il piano più alto ha anche le prove gratuite dei giochi, un vantaggio finito al centro delle discussioni nei giorni scorsi.

Death Stranding 2 in PS Plus: cosa aspettarsi

Nel suo annuncio Sony presenta Death Stranding 2: On the Beach come la missione di Sam, che deve collegare l’Australia alla Chiral Network. Il mondo alterna giorno e notte e mette sulla strada terremoti, tempeste di sabbia e incendi, oltre al Timefall, la pioggia che invecchia all’istante tutto ciò che tocca.

Il giocatore costruisce infrastrutture, sceglie attrezzatura specializzata e affronta creature. Il gioco entra nel Game Catalog su PlayStation 5, quindi basta un abbonamento Extra o Premium per scaricarlo dal 17 novembre.

Differenze tra PS Plus Extra e Premium

Extra offre il Catalogo giochi e Ubisoft+ Classics, oltre a giochi mensili, multigiocatore online, sconti, archiviazione cloud e Share Play. Premium aggiunge il catalogo dei classici, le versioni di prova, lo streaming cloud su PlayStation 5 e il catalogo Sony Pictures con fino a 100 film on demand, come mostra la pagina italiana di PlayStation Plus.

Chi invece ha il piano Essential non ha il Game Catalog: gli restano i giochi mensili, che per novembre trovi nel nostro riepilogo con Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered e Monster Train 2.

L’app PlayStation Plus per PC va in pensione il 10 dicembre

Nello stesso post sul PlayStation Blog Sony annuncia che dal 10 dicembre 2026 l’app PlayStation Plus per PC viene ritirata e lo streaming cloud su PC si ferma. Per PlayStation 5 e PlayStation 4 non cambia nulla.

Domande frequenti su PS Plus novembre 2026

Quali sono i giochi PS Plus Extra e Premium di novembre 2026? Sono dieci. Il Game Catalog ha Death Stranding 2: On the Beach, Atomfall, Dragon Quest III HD-2D Remake, Hell Let Loose, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Trepang2, MotoGP 26 e Cricket 26. Premium aggiunge Soul Reaver 2 e Freedom Wars Remastered. Death Stranding 2 è incluso in PS Plus a novembre 2026? Sì, entra nel Game Catalog su PlayStation 5 dal 17 novembre ed è disponibile per gli abbonati Extra e Premium. Quando arrivano i nuovi giochi del catalogo? La maggior parte dal 17 novembre. Hell Let Loose è disponibile dall’11 novembre, mentre Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Trepang2, MotoGP 26 e Cricket 26 arrivano il 24 novembre nei mercati indicati da Sony. Qual è la differenza tra PS Plus Extra e Premium? Entrambi includono il Game Catalog. Premium aggiunge il catalogo dei classici, le versioni di prova, lo streaming cloud su PlayStation 5 e il catalogo Sony Pictures.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.