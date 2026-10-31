Hunger Games: in che ordine guardare i film prima de L’alba sulla mietitura

Per vedere Hunger Games nel modo giusto prima de L’alba sulla mietitura, in sala dal 19 novembre 2026, parti dall’ordine di uscita: cinque film già usciti dal 2012 al 2023, poi il sesto, ambientato ventiquattro anni prima del primo.

L’ordine di uscita dei film di Hunger Games

La saga cinematografica conta sei film, e L’alba sulla mietitura è il sesto. Il quadro completo della serie parte dal 2012 con Hunger Games, diretto da Gary Ross, e prosegue con La ragazza di fuoco (2013), Il canto della rivolta, Parte 1 (2014) e Parte 2 (2015), tutti e tre firmati da Francis Lawrence. Dopo otto anni arriva il prequel La ballata dell’usignolo e del serpente (2023), ancora con Lawrence alla regia. Il sesto capitolo chiude il cerchio nel 2026.

Hunger Games (2012), regia di Gary Ross

(2012), regia di Gary Ross Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), regia di Francis Lawrence

(2013), regia di Francis Lawrence Hunger Games: Il canto della rivolta, Parte 1 (2014), regia di Francis Lawrence

(2014), regia di Francis Lawrence Hunger Games: Il canto della rivolta, Parte 2 (2015), regia di Francis Lawrence

(2015), regia di Francis Lawrence Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente (2023), regia di Francis Lawrence

(2023), regia di Francis Lawrence Hunger Games: L’alba sulla mietitura (2026), regia di Francis Lawrence

È l’ordine che segue chi ha scoperto la saga al cinema, ed è quello che consiglio a chi non conosce ancora la storia di Katniss Everdeen: i film girano attorno a lei e al Distretto 12, e i due prequel diventano più saporiti quando si sa già dove vanno a parare.

L’ordine cronologico della storia

Chi preferisce seguire la linea del tempo di Panem deve partire dal prequel del 2023. La ballata dell’usignolo e del serpente racconta la giovinezza di Coriolanus Snow, in un’epoca in cui gli Hunger Games sono ancora un rito giovane e poco spettacolare. Il racconto di quel film mostra bene come nasce il futuro presidente di Panem.

Subito dopo viene L’alba sulla mietitura, ambientato quarant’anni più tardi e ventiquattro anni prima del primo film. Il racconto si apre con il cinquantesimo anniversario dei Giochi, la seconda Edizione della Memoria, che raddoppia il numero di tributi per distretto. Da lì la storia procede con Hunger Games, La ragazza di fuoco e i due capitoli de Il canto della rivolta.

La ballata dell’usignolo e del serpente (circa 64 anni prima del primo film) L’alba sulla mietitura (24 anni prima del primo film) Hunger Games La ragazza di fuoco Il canto della rivolta, Parte 1 Il canto della rivolta, Parte 2

Di cosa parla L’alba sulla mietitura

Il protagonista è Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada. Chi ha visto la saga originale lo conosce come il mentore ubriacone di Katniss e Peeta, l’unico vincitore vivo del Distretto 12. Qui lo si incontra da ragazzo, nel momento in cui il suo nome viene estratto come tributo maschile del distretto. In pratica il film racconta la vittoria che ha segnato il resto della sua vita.

Il cast mette in fila nomi pesanti: Ralph Fiennes è il presidente Snow, Glenn Close è Drusilla Sickle, Kieran Culkin è Caesar Flickerman ed Elle Fanning è Effie Trinket. Poi ci sono Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter, Lili Taylor, Mckenna Grace e Whitney Peak. Il dossier di Rotten Tomatoes elenca anche i ruoli: Harrison Jr. è Beetee, Hawke è Wiress, Taylor è Mags e Plemons è il giovane Plutarch. Sono personaggi che i fan hanno già incontrato nei film con Jennifer Lawrence, e per questo l’ordine di visione conta.

Cosa conviene vedere prima del 19 novembre

Il film esce nei cinema italiani il 19 novembre 2026 con Notorious Pictures, un giorno prima degli Stati Uniti. Mancano meno di tre settimane, quindi il tempo per un ripasso completo c’è, ma non per tutti. Ecco tre percorsi, in base al tempo che hai.

Maratona completa : i cinque film già usciti in ordine di uscita, dal 2012 al 2023. Servono circa dieci ore, da distribuire in quattro o cinque sere.

: i cinque film già usciti in ordine di uscita, dal 2012 al 2023. Servono circa dieci ore, da distribuire in quattro o cinque sere. Percorso ragionato : Hunger Games e La ragazza di fuoco, poi La ballata dell’usignolo e del serpente. Ti dà il volto di Panem, il rapporto con i Giochi e la figura di Snow.

: Hunger Games e La ragazza di fuoco, poi La ballata dell’usignolo e del serpente. Ti dà il volto di Panem, il rapporto con i Giochi e la figura di Snow. Ripasso rapido: solo Hunger Games e, se ti resta tempo, La ballata dell’usignolo e del serpente. Basta per capire che cos’è la Mietitura e perché Haymitch conta.

Il film guarda indietro e riporta in scena personaggi che i fan conoscono dai capitoli con Jennifer Lawrence. Chi vuole ripassare La ragazza di fuoco trova la nostra recensione de La ragazza di fuoco.

Dove recuperare i film

I cataloghi delle piattaforme cambiano spesso e i diritti passano da un servizio all’altro, per cui conviene controllare la disponibilità del momento su Prime Video, Netflix, Disney+ e sugli store digitali prima di pianificare la maratona. Se un titolo non è nei cataloghi in abbonamento, il noleggio digitale resta quasi sempre l’alternativa più rapida.

Domande frequenti su Hunger Games e L’alba sulla mietitura

In che ordine vedere i film di Hunger Games? Il consiglio per chi parte da zero è l’ordine di uscita: Hunger Games, La ragazza di fuoco, Il canto della rivolta Parte 1 e Parte 2, La ballata dell’usignolo e del serpente e infine L’alba sulla mietitura. Chi ama la cronologia può invece iniziare dal prequel del 2023. Quando esce L’alba sulla mietitura al cinema in Italia? Il film arriva nei cinema italiani il 19 novembre 2026, distribuito da Notorious Pictures. Negli Stati Uniti l’uscita è fissata al 20 novembre. L’alba sulla mietitura viene prima o dopo il primo Hunger Games? Viene prima. La storia è ambientata ventiquattro anni prima degli eventi del primo film, durante il cinquantesimo Hunger Games, la seconda Edizione della Memoria. Chi dirige L’alba sulla mietitura? La regia è di Francis Lawrence, che ha già diretto La ragazza di fuoco, i due capitoli de Il canto della rivolta e La ballata dell’usignolo e del serpente. Bisogna aver visto La ballata dell’usignolo e del serpente? Non è un passaggio obbligato per seguire la trama di Haymitch, ma aiuta a capire chi sia Snow e come siano cambiati i Giochi nel tempo. Per un ripasso breve bastano il primo film e, se possibile, il prequel del 2023.

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