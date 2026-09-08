Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino: primo trailer con Andrew Garfield nei panni di Sam Altman

È arrivato il primo trailer di Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino dedicato alla nascita di OpenAI e alla crisi che sconvolse la società nel 2023. Andrew Garfield interpreta Sam Altman, protagonista del clamoroso licenziamento e del successivo ritorno alla guida dell’azienda.

Luca Guadagnino entra nel cuore della Silicon Valley. Oggi, 8 settembre 2026, NEON ha pubblicato il primo trailer di Artificial, il nuovo film del regista italiano.

Al centro della storia troviamo Sam Altman e OpenAI. Andrew Garfield interpreta il cofondatore e CEO della società diventata uno dei simboli della rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa.

Artificial: il primo trailer del film di Luca Guadagnino

Il trailer mostra finalmente le prime immagini del nuovo progetto di Guadagnino. Soprattutto, permette di vedere Andrew Garfield nei panni di Sam Altman.

Artificial ripercorre la storia di OpenAI e si concentra sulla crisi aziendale del novembre 2023. In quei giorni, il consiglio di amministrazione rimosse improvvisamente Altman dal ruolo di CEO. Pochi giorni dopo, però, Altman tornò alla guida della società.

Il film parte da questa vicenda per raccontare uno dei momenti più controversi nella storia recente della Silicon Valley. Guadagnino porta così sul grande schermo tensioni, interessi e giochi di potere legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

La sceneggiatura porta la firma di Simon Rich. Guadagnino partecipa al progetto anche come produttore attraverso Frenesy.

Andrew Garfield è Sam Altman in Artificial

A guidare il cast di Artificial è Andrew Garfield, due volte candidato al Premio Oscar, nel ruolo di Sam Altman.

Accanto a lui troviamo Yura Borisov, che interpreta Ilya Sutskever, tra i cofondatori di OpenAI e figura centrale negli eventi che portarono alla momentanea estromissione di Altman.

Il cast comprende inoltre Monica Barbaro, Ike Barinholtz, Cooper Hoffman, Chris O’Dowd, Jason Schwartzman, Mark Rylance e Billie Lourd.

Guadagnino mette quindi insieme un cast particolarmente ricco per trasformare una storia recentissima della tecnologia americana in un dramma sul potere, sull’ambizione e sulle conseguenze di una tecnologia capace di modificare profondamente la società.

Di cosa parla Artificial?

Artificial racconta l’ascesa di OpenAI e alcuni dei momenti decisivi che hanno accompagnato lo sviluppo della società, fino ad arrivare alla crisi del novembre 2023.

Il punto centrale è proprio lo scontro interno che portò alla rimozione di Sam Altman dalla carica di CEO, una decisione che provocò una vera e propria crisi all’interno dell’azienda. Dopo giorni di trattative, pressioni e tensioni, Altman venne infine reintegrato.

Il film non si limita però alla ricostruzione degli eventi. La storia permette a Guadagnino e allo sceneggiatore Simon Rich di affrontare questioni più ampie legate alla corsa allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ai rapporti di potere nella Silicon Valley e ai dilemmi etici che accompagnano tecnologie destinate ad avere un impatto sempre maggiore sulla vita quotidiana.

Quando esce Artificial di Luca Guadagnino?

Prima dell’arrivo nelle sale, Artificial inizierà il proprio percorso nei festival internazionali.

Il film sarà presentato in anteprima mondiale il 5 ottobre 2026 al New York Film Festival, per poi arrivare in Europa al BFI London Film Festival, dove è inserito nel programma Gala.

Negli Stati Uniti l’uscita cinematografica è prevista nel periodo natalizio, con NEON che punta anche alla stagione dei premi.

Artificial arriverà anche nei cinema italiani, dove sarà distribuito da I Wonder Pictures. Al momento non è stata però annunciata una data d’uscita italiana precisa.

Con il primo trailer ufficiale, Artificial entra così definitivamente tra i film più attesi dei prossimi mesi: un progetto che unisce uno dei registi italiani più conosciuti a livello internazionale a una storia ancora estremamente recente, mentre il dibattito sull’intelligenza artificiale e sul ruolo di OpenAI continua a essere al centro dell’attualità.

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guarda il trailer in inglese qui:

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.