Giovedì 26 novembre 2026, a Un posto al sole, Marina arriva a un passo dalla confessione con Roberto e poi si blocca, mentre Cristina rivede la madre in carcere e lo scontro per la casa tra Michele, Silvia e Alberto sale di livello.

La trama di Un posto al sole del 26 novembre 2026

La puntata va in onda giovedì 26 novembre alle 20:50 su Rai 3. Il filo più teso resta quello di Marina: dopo giorni passati a sentire stringersi il cerchio intorno al segreto che la lega a Mori, trova il momento per parlare con Roberto. Ci arriva vicina, ma all’ultimo si tira indietro. Roberto, però, potrebbe arrivare comunque alla verità da solo.

Sul fronte familiare tocca a Cristina e a sua madre. Greta è in carcere e Cristina ottiene di vederla: un colloquio che pesa su una ragazza ancora scossa dagli ultimi sviluppi. Il ricordo di Greta su una borsa da donna in casa di Mori, emerso a inizio settimana, resta sullo sfondo e continua a muovere le indagini.

Sul fronte casa, la disputa tra Michele, Silvia e Alberto esplode. Renato finisce in mezzo, senza una via d’uscita comoda: la lite sull’appartamento coinvolge ormai tutta la famiglia allargata. Un’altra linea, più leggera, vede Rosa incontrare Pino, che le racconta la sua ultima passione.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Per chi si è perso la settimana, il punto di partenza è lunedì 23: Marina scopre che Greta ricorda una borsa femminile a casa di Mori, e Ferri ne parla a Damiano. Martedì Damiano ottiene il via libera per proseguire sull’omicidio di Mori e chiama qualcuno che potrebbe mettere in pericolo Marina. Nella puntata del 25 novembre Damiano cerca il misterioso finanziatore di Mori, mentre Silvia e Michele capiscono che servirà più tempo per trovare casa e Alberto non li aiuta.

Un posto al sole venerdì 27 novembre: cosa aspettarsi

Il giorno dopo la tensione sale ancora. Ferri mette sotto pressione Marina fino a farle rivelare l’accordo segreto e come è finito, in modo tragico. Vittoria, in ansia per Anna, chiede aiuto ad Alberto. Sasà prova un’idea per far smettere il cane di ringhiare alla gente, ma il piano non convince chi gli sta intorno.

Il quadro dell’intera settimana è nell’anteprima dal 23 al 27 novembre, mentre per i personaggi e le piattaforme c’è la scheda su cast e dove vedere le puntate in streaming.

Dove vedere Un posto al sole

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le puntate si recuperano anche su RaiPlay.

Domande frequenti su Un posto al sole del 26 novembre 2026

A che ora va in onda Un posto al sole il 26 novembre 2026? La puntata di giovedì 26 novembre va in onda alle 20:50 su Rai 3. Marina confessa a Roberto in Un posto al sole il 26 novembre? No: Marina arriva vicina alla confessione ma non ce la fa. Roberto potrebbe scoprire la verità comunque, per un’altra strada. Perché Cristina rivede la madre in carcere in Un posto al sole? Cristina ottiene un colloquio con Greta, che si trova in carcere. L’incontro arriva in giorni difficili per la ragazza. Cosa succede a Un posto al sole venerdì 27 novembre 2026? Ferri mette sotto pressione Marina finché non rivela il suo accordo segreto e come è finito, in modo tragico. Vittoria chiede aiuto ad Alberto per Anna.

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