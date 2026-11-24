Nella settimana dal 23 al 28 novembre Beautiful mette Will contro Remy per difendere Electra, mentre Bill porta Luna fuori dal carcere, agli arresti domiciliari a casa sua.

Dove eravamo rimasti

La settimana scorsa Will aveva scoperto che le foto costate il lavoro a Electra erano deepfake. Electra aveva messo Remy di fronte alle sue colpe: lui ha ammesso di averle create e diffuse e le ha impedito di lasciare il suo appartamento. In carcere Luna era stata aggredita dalle altre detenute e aveva chiesto aiuto a Bill. Il resto è nel nostro riepilogo delle anticipazioni dal 16 al 21 novembre.

Lunedì 23 e martedì 24: Will contro Remy

Lunedì Remy prova a portare via Electra con la forza. Arriva Will, lo affronta e gli ordina di lasciarla andare, ma Remy insiste di essere l’unico ad amarla davvero.

Martedì i due arrivano alle mani, Electra riesce a liberarsi e Will promette di proteggerla. Katie confessa a Ivy di pentirsi di aver creduto vere le immagini compromettenti.

Da mercoledì a venerdì: Carter resta, Electra parla, Luna esce dal carcere

Mercoledì 25 Justin incontra nuovi ostacoli nel restituire l’azienda ai Forrester, quindi Carter continuerà a guidarla. Eric e Ridge sono frustrati con lui, con Hope e con Brooke.

Giovedì Electra rivela che Remy ha creato i deepfake che le hanno rovinato la reputazione. Si era presentato come amico mentre ne era ossessionato e ha continuato a perseguitarla dopo il trasferimento a Los Angeles.

Venerdì 27 Bill fa uscire Luna dal carcere e la porta agli arresti domiciliari a casa sua, per proteggerla dalle altre detenute. Quando ci sono visite deve restare in camera, ma dalle scale ascolta la visita di Will ed Electra.

Sabato 28: Taylor si sente sicura, Electra racconta tutto a Bill

Taylor e Steffy hanno una conversazione serena: Taylor si sente per la prima volta sicura dell’amore di Ridge e non teme più la concorrenza di Brooke. Electra racconta a Bill tutto quello che è successo con Remy.

Dove vedere Beautiful: Canale 5 e Mediaset Infinity

Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13:50, con sei puntate a settimana. L’orario può slittare di qualche minuto in base al palinsesto della giornata. Chi perde un episodio lo recupera in streaming su Mediaset Infinity.

Domande frequenti su Beautiful dal 23 al 28 novembre

Will salva Electra da Remy in Beautiful? Sì. Lunedì Remy tenta di portare via Electra con la forza e Will lo affronta. Martedì i due arrivano alle mani, Electra si libera e Will promette di proteggerla. Perché Bill porta Luna a casa in Beautiful? Per proteggerla dalle altre detenute. Venerdì 27 Bill la fa uscire dal carcere e la porta agli arresti domiciliari a casa sua, dove deve restare in camera quando ci sono visite. Chi resta alla guida della Forrester? Mercoledì 25 Justin incontra nuovi ostacoli nel restituire l’azienda ai Forrester, quindi Carter continuerà a guidarla. Eric e Ridge sono frustrati con lui, con Hope e con Brooke. A che ora va in onda Beautiful su Canale 5? Dal lunedì al sabato alle 13:50, con possibili slittamenti di qualche minuto. Gli episodi si recuperano su Mediaset Infinity.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.