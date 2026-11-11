Un posto al sole: cast, personaggi e dove vedere le puntate in streaming

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50, e tutte le puntate si vedono gratis su RaiPlay.

Orario su Rai 3: quando va in onda

Un posto al sole va in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50, nella fascia che precede la prima serata. La soap è tornata in programmazione lunedì 24 agosto 2026, dopo la pausa estiva.

Le repliche delle puntate più recenti passano su Rai 3 nelle fasce notturne e mattutine. Gli orari precisi cambiano da una settimana all’altra, quindi conviene controllare la guida tv del giorno.

Come vedere le puntate in streaming

Tutte le puntate si vedono gratis su RaiPlay, con un account gratuito e senza abbonamento. Sulla piattaforma ci sono anche le stagioni passate, quindi chi arriva adesso può recuperare la storia con calma.

La serie in breve: Napoli, Posillipo e oltre 7.000 episodi

La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 su Rai 3. Il racconto è ambientato a Napoli, sulla collina di Posillipo, nel palazzo Palladini, con vista sul golfo e sul Vesuvio. Dal 24 agosto 2026 è partita la trentunesima stagione e al 10 novembre 2026 gli episodi sono 7.067, come aggiorna la voce dedicata alla soap su Wikipedia.

I personaggi principali e i loro attori

Il cast attuale è ampio e tiene insieme più famiglie del palazzo. Patrizio Rispo interpreta Raffaele Giordano, Germano Bellavia è Guido Del Bue, Maurizio Aiello è Alberto Palladini e Nina Soldano è Marina Addezio Giordano. Accanto a loro lavorano Luisa Amatucci, nel ruolo di Silvia Graziani, Giorgia Gianetiempo, che è Rossella Graziani, e Alberto Rossi, che interpreta Michele Saviani.

Tra gli altri personaggi principali ci sono Filippo Sartori, interpretato da Michelangelo Tommaso, Renato Poggi, a cui dà il volto Marzio Honorato, e Roberto Ferri, affidato a Riccardo Polizzy Carbonelli.

Da dove iniziare a seguire la serie

Chi non ha mai visto la soap può partire dalla stagione in corso e tornare indietro su RaiPlay, dove sono disponibili le stagioni passate. Il ritmo è quotidiano, dal lunedì al venerdì, e chi segue la messa in onda tiene il filo di più storie contemporaneamente.

Domande frequenti su Un posto al sole

A che ora va in onda Un posto al sole? Dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le repliche delle puntate recenti passano in fasce notturne e mattutine, con orari da controllare sulla guida tv. Dove si vede Un posto al sole in streaming? Su RaiPlay, gratis e con un account gratuito. La piattaforma include anche le stagioni passate. Quando è iniziata Un posto al sole? La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre 1996 su Rai 3, ambientata a Napoli, sulla collina di Posillipo. Quanti episodi ha Un posto al sole? Al 10 novembre 2026 sono 7.067 episodi, con la trentunesima stagione iniziata il 24 agosto 2026.

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