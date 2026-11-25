Chiara, il documentario Netflix su Chiara Ferragni, è online dal 23 novembre 2026: l’imprenditrice digitale racconta in prima persona Pandoro Gate, processo e fine del matrimonio dopo due anni di silenzio.

Cosa racconta il documentario Chiara

Chiara segue Chiara Ferragni negli ultimi tre anni, dalla crisi del Pandoro Gate al processo, fino alla fine del matrimonio. Il racconto è tutto in prima persona: nessun narratore esterno, l’imprenditrice digitale è l’unica protagonista del film e parla dopo due anni di silenzio.

Il documentario è organizzato per temi e non in ordine cronologico. Alterna materiali dai suoi social e clip girate con il telefono a interviste. Ferragni lo ha descritto come una grossa seduta terapeutica e ha spiegato di aver accettato il rischio di mostrarsi vulnerabile. Nel trailer la frase che lo riassume è “Ne hanno dette di ogni, adesso parlo io”.

Il film ripercorre il cammino dalla provincia italiana al marchio globale e si concentra sul periodo in cui ogni certezza è crollata.

Pandoro Gate, processo e responsabilità: le parole di Ferragni

Il caso nasce dalle campagne commerciali del dicembre 2023 sul pandoro Pink Christmas, finite nel mirino dell’Antitrust. Chi vuole ripassare i passaggi giudiziari può partire dal nostro articolo sulla prima udienza del processo. Nel 2026 Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata, e il documentario affronta anche questo passaggio.

Nei giorni prima dell’uscita, in un’intervista a Vanity Fair, Ferragni ha detto che il problema non fu di comunicazione: l’errore fu fare quell’operazione. Ha aggiunto di non voler scaricare la responsabilità su nessuno, perché era lei l’amministratrice delegata della società.

Sul peso di quel periodo ha raccontato mattine in cui non riusciva ad alzarsi dal letto, e ha detto che a tenerla in piedi sono stati i figli, Leone e Vittoria. Sul futuro ha una linea netta: “Non vivo più per l’applauso della gente”.

Regia, produzione e cosa manca nel film

La regia è di Leandro Manuel Emede. Il progetto è stato ideato da Carmen Vogani, che lo ha scritto con Lorenzo Avola, e la produzione è di Endemol Shine Italy, società del gruppo Banijay Entertainment. Il produttore esecutivo è Giampaolo Toselli. Vogani ha dichiarato di non aver voluto fare un documentario celebrativo.

Il film lascia fuori la parte business: il rilancio del brand e le nuove collaborazioni non compaiono. Il centro è la storia personale e il modo in cui lei la rilegge, in un taglio più asciutto rispetto a Unposted e alla serie The Ferragnez.

Dove vedere Chiara su Netflix

Chiara è disponibile su Netflix dal 23 novembre 2026, in lingua italiana e con audio e sottotitoli in più lingue. La scheda ufficiale su Netflix indica anche il download per la visione offline. Al 25 novembre il catalogo italiano parte da 7,99 euro al mese con pubblicità, mentre il piano Standard senza pubblicità costa 14,99 euro e il Premium 21,99 euro.

Domande frequenti sul documentario Chiara di Chiara Ferragni

Cosa racconta il documentario Chiara di Chiara Ferragni? Racconta in prima persona gli ultimi tre anni della vita di Ferragni: il Pandoro Gate, il processo, la fine del matrimonio e il percorso che l’ha portata dalla provincia italiana al successo globale. Dove si vede il documentario Chiara? È in esclusiva su Netflix dal 23 novembre 2026. Si guarda con un abbonamento al servizio, e la piattaforma permette anche il download per la visione offline. Cos’è il Pandoro Gate? È il caso nato dalle campagne commerciali sul pandoro Pink Christmas nel dicembre 2023, che ha portato a una sanzione dell’Antitrust e a un procedimento penale per truffa aggravata. Chi ha diretto Chiara? La regia è di Leandro Manuel Emede. La produzione è di Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment.

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