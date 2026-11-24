Il Paradiso delle Signore va in onda mercoledì 25 novembre 2026 su Rai 1 alle 16:00 con Lia sempre più infastidita da Odile e Matteo, Johnny che si rifiuta di suonare alla festa di beneficenza e Diana che rischia l’espulsione dall’università.

Lia, Odile e Matteo

Il triangolo del Paradiso si fa più teso. Lia non nasconde il fastidio per la complicità crescente tra Odile e Matteo, e la gelosia diventa il filo rosso della puntata. Sulla settimana pesa la sfida tra le due per lo stesso uomo.

Johnny non vuole suonare alla serata di beneficenza

Johnny si rifiuta di esibirsi alla festa di beneficenza. Il rifiuto sembra definitivo, ma c’è un modo per fargli cambiare idea. Intanto Roberto lavora alla lotteria della serata: dopo l’offerta che la GMM ha fatto a Valeria, pensa a un premio speciale per attirare gli ospiti.

Delia, Botteri e i genitori della Bianchetti

Il clima è meno leggero per Delia e Botteri. I commenti dei genitori della Bianchetti li mettono a disagio e rimettono in discussione la tranquillità con cui stavano vivendo il loro rapporto.

Diana rischia l’espulsione

Il colpo di scena riguarda Diana. Carla scopre che la ragazza rischia di essere espulsa dall’università per aver insultato il rettore. La notizia arriva in una settimana già carica: Diana e Carla si avvicinano a un punto di rottura, e Diana scopre qualcosa di sconvolgente sulla propria famiglia.

Cosa succede nel resto della settimana

Le anticipazioni dal 23 al 27 novembre raccontano anche l’addio di Riccardo a Margherita, che torna a Parigi, e l’offerta di lavoro di Iacopo a Valeria, che la mette davanti a una scelta.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

La soap va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00, nel daytime. Per ripassare personaggi e storie c’è la guida a cast, personaggi e streaming.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2026

Cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 25 novembre 2026? Lia è infastidita da Odile e Matteo, Johnny non vuole suonare alla festa di beneficenza, Roberto pensa a un premio speciale per la lotteria e Carla scopre che Diana rischia l’espulsione. Perché Diana rischia l’espulsione? Carla scopre che Diana rischia di essere espulsa dall’università per aver insultato il rettore. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore il 25 novembre? Su Rai 1 alle 16:00, come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Che cosa succede nel resto della settimana? Riccardo saluta Margherita che torna a Parigi, Diana e Carla arrivano a un punto di rottura e Iacopo offre a Valeria un lavoro.

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