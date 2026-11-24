Nella settimana dal 23 al 27 novembre Tempesta d’amore mette il matrimonio di facciata di Larissa e Kilian sotto gli occhi del tribunale.

Dove eravamo rimasti

Il matrimonio tra Larissa e Kilian è una finzione nata per garantire a Larissa l’eredità. Nelle puntate del 16-20 novembre Larissa, con l’aiuto di Sophia, aveva trasformato un incontro notturno con Fanny in una falsa aggressione, e Fanny aveva lasciato Kilian convinta di avere un lato oscuro pericoloso. Tutto il riepilogo è nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre.

Lunedì 23: il tribunale tiene d’occhio Larissa

Lunedì Larissa scopre che il tribunale tiene sotto controllo il suo matrimonio di facciata con Kilian. Sophia intanto rifiuta di vendere le sue quote a Christoph.

Mercoledì 25 e giovedì 26: la recita davanti alla funzionaria

Mercoledì Larissa e Kilian fingono davanti alla funzionaria del tribunale di essere una coppia innamorata. Giovedì Alfons regge il gioco, ma la testimonianza di Fanny lascia dei dubbi alla funzionaria.

Venerdì 27: Hermine distrutta e Kilian crede a Larissa

Venerdì la pianta Hermine viene distrutta e Kilian crede a Larissa. Erik parte per raggiungere Yvonne. Il riavvicinamento tra Larissa e Kilian preoccupa Werner, che teme di perdere influenza sull’hotel.

Dove vedere Tempesta d’amore: Rete 4 e Mediaset Infinity

Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 9:45. Gli episodi si recuperano anche in streaming su Mediaset Infinity.

Domande frequenti su Tempesta d’amore dal 23 al 27 novembre

Cosa succede a Tempesta d’amore dal 23 al 27 novembre? Larissa scopre che il tribunale controlla il suo matrimonio con Kilian. Mercoledì i due fingono di essere una coppia innamorata davanti alla funzionaria, giovedì Alfons regge il gioco e la testimonianza di Fanny lascia dubbi. Venerdì Kilian crede a Larissa. Perché il tribunale controlla Larissa e Kilian? Il loro matrimonio è una finzione nata per garantire a Larissa l’eredità, e il tribunale lo tiene sotto controllo con l’intervento di una funzionaria. A che ora va in onda Tempesta d’amore su Rete 4? Dal lunedì al venerdì alle 9:45. Gli episodi si recuperano su Mediaset Infinity.

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