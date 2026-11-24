Nella settimana dal 23 al 27 novembre Tempesta d’amore mette il matrimonio di facciata di Larissa e Kilian sotto gli occhi del tribunale.
Indice
Dove eravamo rimasti
Il matrimonio tra Larissa e Kilian è una finzione nata per garantire a Larissa l’eredità. Nelle puntate del 16-20 novembre Larissa, con l’aiuto di Sophia, aveva trasformato un incontro notturno con Fanny in una falsa aggressione, e Fanny aveva lasciato Kilian convinta di avere un lato oscuro pericoloso. Tutto il riepilogo è nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre.
Lunedì 23: il tribunale tiene d’occhio Larissa
Lunedì Larissa scopre che il tribunale tiene sotto controllo il suo matrimonio di facciata con Kilian. Sophia intanto rifiuta di vendere le sue quote a Christoph.
Mercoledì 25 e giovedì 26: la recita davanti alla funzionaria
Mercoledì Larissa e Kilian fingono davanti alla funzionaria del tribunale di essere una coppia innamorata. Giovedì Alfons regge il gioco, ma la testimonianza di Fanny lascia dei dubbi alla funzionaria.
Venerdì 27: Hermine distrutta e Kilian crede a Larissa
Venerdì la pianta Hermine viene distrutta e Kilian crede a Larissa. Erik parte per raggiungere Yvonne. Il riavvicinamento tra Larissa e Kilian preoccupa Werner, che teme di perdere influenza sull’hotel.
Dove vedere Tempesta d’amore: Rete 4 e Mediaset Infinity
Tempesta d’amore va in onda su Rete 4 dal lunedì al venerdì alle 9:45. Gli episodi si recuperano anche in streaming su Mediaset Infinity.
Domande frequenti su Tempesta d’amore dal 23 al 27 novembre
Larissa scopre che il tribunale controlla il suo matrimonio con Kilian. Mercoledì i due fingono di essere una coppia innamorata davanti alla funzionaria, giovedì Alfons regge il gioco e la testimonianza di Fanny lascia dubbi. Venerdì Kilian crede a Larissa.
Il loro matrimonio è una finzione nata per garantire a Larissa l’eredità, e il tribunale lo tiene sotto controllo con l’intervento di una funzionaria.
Dal lunedì al venerdì alle 9:45. Gli episodi si recuperano su Mediaset Infinity.