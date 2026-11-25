Sei concorrenti, quattro posti disponibili e due eliminazioni. X Factor 2026 entra nella sua fase decisiva con il sesto Live Show, in programma giovedì 26 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. La semifinale del talent show Sky Original, prodotto da Fremantle, decreterà i quattro artisti che si contenderanno la vittoria nella finalissima del 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago.

A condurre la serata sarà ancora una volta Giorgia, mentre Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi dovranno fare i conti con una doppia eliminazione. Ospite musicale della puntata sarà Sayf, tra i protagonisti della scena musicale italiana del 2026.

X Factor 2026, come funziona la semifinale del 26 novembre

Dopo aver presentato i propri inediti nel precedente appuntamento, i sei concorrenti ancora in gara torneranno sul palco dell’X Factor Arena per affrontare due manche di cover, attraverso un meccanismo che premierà immediatamente l’artista più votato nella prima parte della serata.

La prima manche, intitolata Live Room, vedrà ciascun concorrente esibirsi con una band di otto elementi che suonerà dal vivo, proponendo arrangiamenti personalizzati dei brani assegnati.

Al termine delle prime sei esibizioni, il concorrente più votato dal pubblico accederà direttamente alla finale, senza dover affrontare la seconda manche.

Gli altri cinque artisti torneranno invece sul palco con una cover a tema libero. Al termine delle esibizioni verranno sommati i voti ottenuti nelle due manche dai concorrenti ancora in gioco.

Il meno votato sarà eliminato direttamente, mentre il penultimo e il terzultimo classificato si sfideranno al ballottaggio. Saranno i giudici a decidere chi salvare e, in caso di parità, si ricorrerà al Tilt di 200 secondi, affidando al pubblico la scelta dell’ultimo finalista.

X Factor 2026: tutte le assegnazioni della semifinale

Le scelte musicali dei quattro giudici spaziano dal rock britannico alla chanson francese, passando per il pop internazionale e i grandi classici della musica italiana.

Prima manche: Live Room

Ecco tutte le assegnazioni della prima manche della semifinale di X Factor 2026.

Concorrente Brano Artista o versione di riferimento Giacomo Calò When a Man Loves a Woman Michael Bolton Teo Bok Faith George Michael Le Distanze Sweet Dreams (Are Made of This) Marilyn Manson Patrizia Je suis malade Lara Fabian Alex Fontana Champagne Supernova Oasis Mad-Dog Murder on the Dancefloor Royel Otis

Particolarmente interessanti le scelte di Le Distanze, che partiranno dalla rilettura industrial di Marilyn Manson del celebre brano degli Eurythmics, e dei Mad-Dog, che proporranno una versione ispirata all’arrangiamento indie-rock dei Royel Otis della hit di Sophie Ellis-Bextor.

Alex Fontana si confronterà invece con uno dei brani più rappresentativi della discografia degli Oasis, mentre Patrizia punterà sull’intensità interpretativa di Je suis malade.

Seconda manche: le cover a tema libero

Per la seconda parte della serata, i giudici hanno preparato altre sei assegnazioni. Una di queste, tuttavia, non verrà eseguita: quella del concorrente che avrà già conquistato l’accesso alla finale.

Concorrente Brano Artista Giacomo Calò Una lunga storia d’amore Gino Paoli Teo Bok Livin’ la Vida Loca Ricky Martin Le Distanze Mon amour Slimane Patrizia Stay Rihanna feat. Mikky Ekko Alex Fontana R U Mine? Arctic Monkeys Mad-Dog Figure It Out Royal Blood

Se Giacomo Calò e Patrizia punteranno su brani particolarmente emotivi, Alex Fontana e i Mad-Dog potranno giocarsi la qualificazione attraverso sonorità decisamente più energiche. Le Distanze si confronteranno invece con Mon amour, il brano con cui Slimane ha rappresentato la Francia all’Eurovision Song Contest 2024.

X Factor 2026: i concorrenti ancora in gara e le squadre

Alla vigilia della semifinale, tutti e quattro i giudici possono ancora contare su almeno un artista in gara. Francesco Gabbani e Irama sono gli unici ad avere due concorrenti ciascuno.

Giudice Concorrenti ancora in gara Francesco Gabbani Giacomo Calò, Teo Bok Irama Le Distanze, Patrizia Jake La Furia Alex Fontana Paola Iezzi Mad-Dog

La doppia eliminazione potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri tra le squadre, lasciando anche uno o più giudici senza rappresentanti nella finalissima.

Sayf ospite della semifinale di X Factor 2026

L’ospite musicale del sesto Live Show sarà Sayf, artista italo-tunisino classe 1999 e tra i nomi di riferimento della nuova scena musicale genovese.

Il 2026 ha rappresentato un anno fondamentale per la sua carriera, a partire dal secondo posto al Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto, singolo certificato disco di platino che ha raggiunto quasi 47 milioni di streaming.

A maggio ha pubblicato il suo primo album ufficiale, Santissimo, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI, ottenendo a sua volta la certificazione di platino.

Reduce dal successo del Santissimo Tour, con numerose date sold out nei club italiani, Sayf si prepara al suo unico appuntamento dal vivo annunciato per il 2027: il Santissima Fest, in programma venerdì 16 luglio all’Arena del Mare del Porto Antico di Genova.

L’artista ha inoltre realizzato il documentario Il cielo in una stanza, disponibile sul suo canale YouTube e girato all’interno della Casa di Reclusione di Chiavari.

Dove vedere la semifinale di X Factor 2026 in TV e streaming

La semifinale di X Factor 2026 andrà in onda giovedì 26 novembre alle ore 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW.

La puntata sarà visibile anche su Sky Go e on demand. Per chi non dispone di un abbonamento, il programma sarà trasmesso in differita in chiaro su TV8 il martedì e su Cielo il mercoledì.

A precedere il Live Show sarà, come di consueto, l’Ante Factor condotto da Mariasole Pollio, con interviste ai concorrenti, ai giudici e agli ospiti direttamente dall’X Factor Arena.

Quando si svolge la finale di X Factor 2026

La finalissima di X Factor 2026 è in programma giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, dove i quattro artisti che supereranno la semifinale si contenderanno il titolo di vincitore dell’edizione.

Prima, però, resta da affrontare una delle serate più delicate dell’intera stagione. Tra arrangiamenti dal vivo, cover e doppia eliminazione, il sesto Live Show rappresenta l’ultimo ostacolo per i sei concorrenti ancora in corsa.

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I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.