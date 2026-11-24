L’addio di Enrico Mentana a La7 è ufficiale e porta la data del 23 dicembre. Il passaggio a Sky, invece, resta per ora un’indiscrezione: nessuna conferma è arrivata da Sky, da TV8 o da La7.

Cosa è già certo sull’addio a La7

A dirlo è stato lo stesso Mentana, dal palco del Premio giornalistico Franco Marchiaro di Alessandria: l’ultimo telegiornale andrà in onda il 23 dicembre 2026, giorno in cui si chiuderanno sedici anni alla guida del TgLa7, iniziati nel luglio 2010. Il giornalista ha raccontato di aver ricevuto proposte da quattro dei sei principali gruppi televisivi, senza escludere altro. In un post su Instagram ha aggiunto che la scelta finale non è ancora stata presa.

Prima di La7 ha diretto il Tg5 dal 1992 al 2004, ed è tornato più volte a firmare le lunghe dirette televisive. Per capire che tipo di appuntamento perderà il pubblico di La7, basta ripensare alla maratona Mentana per le elezioni regionali del 2025, con il cambio di palinsesto che ne era seguito.

L’ipotesi Sky e il Tg di TV8

A far rimbalzare la notizia è stata un’indiscrezione di HuffPost, ripresa nelle ultime ore da diverse testate. Mentana avrebbe scelto Sky e dirigerebbe il telegiornale di TV8, il canale in chiaro del gruppo, con la responsabilità anche delle edizioni informative dei canali Sky sul digitale terrestre. Il passaggio scatterebbe dopo Natale.

Il progetto prevederebbe anche uno spazio di approfondimento serale. Il nome che circola per il notiziario è Tg8, già comparso sul canale per una decina di mesi tra il 2020 e il 2021, prima di lasciare il posto alla messa in onda in contemporanea di Sky TG24. Tutto questo, per ora, appartiene al campo delle ipotesi.

La sfida a Otto e mezzo in access prime time

Il dettaglio che ha acceso la discussione riguarda la collocazione. Il programma di Mentana andrebbe in onda nella fascia di Otto e mezzo, il talk di Lilli Gruber su La7, nell’access prime time che precede la prima serata. Sarebbe un confronto diretto tra due volti dell’informazione televisiva, con un precedente di tensione pubblica tra i due conduttori nel maggio 2024.

Per il pubblico significherebbe una scelta nuova in access prime time: da un lato il talk consolidato di La7, dall’altro un telegiornale in chiaro seguito da un approfondimento. L’esito dipenderebbe da orari, formato e squadra, elementi che nessuno ha ancora comunicato.

Cosa manca per la conferma

Per ora restano senza risposta le domande più pratiche: la data dell’annuncio ufficiale, la durata dell’accordo, il giorno di debutto del nuovo Tg e la sua collocazione precisa nel palinsesto. Mentana ha escluso di tornare ai telegiornali in cui ha già lavorato a lungo e ha parlato dell’attrazione per imprese nuove. Il resto dovrà arrivare dalle comunicazioni dirette dei protagonisti.

Domande frequenti su Enrico Mentana e Sky

Enrico Mentana va su Sky? Il passaggio a Sky e a TV8 è un’indiscrezione di HuffPost e non è stato confermato né da Mentana né dal gruppo. Mentana ha detto di non aver ancora comunicato la scelta finale. Quando finisce il Tg di Mentana su La7? L’ultimo telegiornale andrà in onda il 23 dicembre 2026. La data l’ha annunciata Mentana stesso, dopo sedici anni alla direzione del TgLa7. Cosa succede a Otto e mezzo se Mentana va su Sky? Il programma di Lilli Gruber non cambierebbe, ma troverebbe un concorrente diretto: l’ipotesi è uno spazio informativo di Mentana su TV8 nella stessa fascia di access prime time. Che cosa dirigerebbe Mentana a TV8? Le indiscrezioni parlano della direzione del telegiornale di TV8, con una responsabilità estesa alle edizioni informative dei canali Sky sul digitale terrestre, e di un programma serale.

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