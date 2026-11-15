Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 novembre: Alberto gela Silvia e Michele, Greta inguaia Marina

Nella settimana dal 16 al 20 novembre di Un Posto al Sole Alberto vuole comprare la casa di Renato e Silvia e Michele rischiano di restare senza un tetto, mentre dal carcere Greta ricorda un dettaglio che può mettere nei guai Marina.

Lunedì 16 e martedì 17: l’offerta di Alberto

Lunedì Alberto manifesta l’intenzione di acquistare la casa di Renato. La notizia preoccupa Poggi e soprattutto Silvia e Michele, che temono di perdere l’appartamento. Alla Terrazza ci si prepara a dividere la casa per i lavori. Intanto Troncone non firma per l’adozione del suo cane e Guido deve trovare un’altra soluzione. Se hai perso le puntate precedenti, ripassa le anticipazioni dal 9 al 13 novembre.

Martedì Alberto resta interessato all’immobile e Silvia e Michele cercano di rimediare, mentre Renato deve decidere in fretta. Dopo una festa d’addio alla Terrazza partono i lavori per dividerla in due appartamenti: uno per Giulia e Luca, uno per Rossella e Nunzio. Guido, esasperato dal cane Diablo, impone una scelta a Mariella.

Mercoledì 18 e giovedì 19: Maurizio, le Cirillo e la casa persa

Mercoledì Micaela è sempre più coinvolta nel suo lato oscuro. Maurizio prende una difficile decisione per ricomporre la frattura tra Monica e Manuela. Renato accetta la proposta di Alberto e si sente in colpa, mentre Silvia e Michele ricevono un altro duro colpo da Palladini.

Giovedì le sorelle Cirillo affrontano un duro confronto con Maurizio, che rivela la verità sulla notte del loro concepimento. Le sue condizioni peggiorano e viene riportato d’urgenza in ospedale, così nessuno può replicare. Alberto rifiuta di aiutare Silvia e Michele, che devono trovare in fretta una nuova casa. Guido si prepara a salutare il cane e affronta la disperazione di Mariella e Lollo e il giudizio dei condomini.

Venerdì 20: il ricordo di Greta e il destino di Maurizio

Venerdì Greta è in carcere e, riflettendo, ricorda un dettaglio del giorno in cui ha scoperto il corpo di Stefano Mori. È un dettaglio che potrebbe coinvolgere Marina. Manuela e Serena devono invece informare Monica e Micaela del tragico destino di Maurizio.

Orario e dove vedere Un Posto al Sole

La soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, e le puntate si recuperano su RaiPlay. Per i personaggi e le piattaforme c’è la nostra guida a Un Posto al Sole.

La settimana alterna due fili: da un lato la casa di Renato, con Alberto che mette in crisi Silvia e Michele, dall’altro l’indagine che ruota intorno a Greta e Marina e il destino di Maurizio, che chiude il ciclo di puntate.

Domande frequenti su Un Posto al Sole

Quando va in onda Un Posto al Sole questa settimana? Dal lunedì al venerdì, dal 16 al 20 novembre, alle 20:50 su Rai 3. Le puntate sono disponibili anche su RaiPlay. Cosa succede ad Alberto, Silvia e Michele? Alberto vuole comprare la casa di Renato; Renato accetta la proposta e Alberto rifiuta di aiutare Silvia e Michele, che devono cercare in fretta una nuova casa. Perché Greta inguaia Marina in Un Posto al Sole? Venerdì 20 novembre Greta, in carcere, ricorda un dettaglio del giorno in cui ha scoperto il corpo di Stefano Mori che può coinvolgere Marina. Cosa succede a Maurizio? Giovedì 19 rivela alle Cirillo la verità sulla notte del loro concepimento, poi le sue condizioni peggiorano e torna d’urgenza in ospedale; venerdì Manuela e Serena devono informare Monica e Micaela del suo tragico destino.

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