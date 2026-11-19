Corrado Augias è morto il 19 novembre 2026 a 91 anni: giornalista, scrittore e conduttore, per decenni è stato il volto della divulgazione culturale in tv, prima in Rai e dal 2023 su La7.

Dopo la notizia della morte, Rai e La7 hanno ricordato Augias con messaggi di cordoglio, e il Quirinale con una nota del presidente Sergio Mattarella, che lo ha definito “uno scrittore di grande finezza”.

Dal Tg1 a Telefono giallo: la carriera in Rai

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias entrò in Rai nel 1960. Fu al Tg1 negli anni Sessanta e tra il 1966 e il 1968 lavorò come corrispondente da New York. Per il grande pubblico il volto arrivò però nel 1987 con Telefono giallo su Rai 3, un programma che aveva ideato e condotto, dedicato ai casi di cronaca nera e ai misteri italiani.

Da lì la sua tv è diventata un percorso quasi unico per la divulgazione culturale: Babele, Enigma, Le storie – Diario italiano, Quante storie, Città segrete, Rebus, fino a La gioia della musica, arrivato fino al 2024. Un lavoro costruito sull’idea che la cultura si potesse raccontare in televisione senza semplificarla.

Il passaggio a La7 con La Torre di Babele

Nel 2023, dopo 63 anni in Rai, Augias lasciò la Rai per La7, dove condusse La Torre di Babele. Il programma esordì a dicembre dello stesso anno e il debutto con Alessandro Barbero fu accolto come un successo. Ogni puntata partiva da un tema, dalla verità al mito americano, dalla scienza alla pace, e metteva attorno al tavolo storici, scrittori e filosofi.

Le puntate e i dati Auditel de La Torre di Babele permettono di rivedere il percorso del programma, settimana dopo settimana. Il direttore di La7 Andrea Salerno ha annunciato che lunedì 23 novembre la rete dedicherà ad Augias una prima serata speciale, costruita insieme a lui.

Libri, saggi e polemiche: lo scrittore

Sul versante dei libri Augias ha firmato romanzi, saggi e testi per il teatro. Il successo più largo è arrivato con la serie sulle città, da I segreti di Parigi (1996) a I segreti di New York (2000) fino a I segreti di Roma (2005). Con il biblista Mauro Pesce ha scritto Inchiesta su Gesù (2006) e con Vito Mancuso Disputa su Dio e dintorni (2009). Tra gli ultimi titoli La fine di Roma (2022) e La vita s’impara (2024), più personale.

Nel 2020 restituì la Legion d’onore, ricevuta nel 2007, per protesta contro il conferimento dello stesso riconoscimento al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, come ricorda anche la scheda di Wikipedia: un gesto che molti ricordano come una delle sue prese di posizione più nette.

Camera ardente e ultimi saluti

La camera ardente sarà aperta sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. Messaggi di cordoglio sono arrivati dal mondo della politica, della cultura e del giornalismo.

Domande frequenti su Corrado Augias

Quanti anni aveva Corrado Augias? Corrado Augias aveva 91 anni. Era nato a Roma il 26 gennaio 1935 ed è morto il 19 novembre 2026. Dove ha lavorato Corrado Augias in televisione? Ha lavorato per oltre sessant’anni in Rai, soprattutto su Rai 3, con programmi come Telefono giallo, Babele, Quante storie e Città segrete. Nel 2023 è passato a La7, dove ha condotto La Torre di Babele. Quali libri ha scritto Corrado Augias? Tra i più noti ci sono I segreti di Parigi, I segreti di New York e I segreti di Roma, Inchiesta su Gesù scritto con Mauro Pesce, Disputa su Dio e dintorni con Vito Mancuso, La fine di Roma e La vita s’impara. Dove sarà la camera ardente di Corrado Augias? Sarà allestita sabato 21 novembre, dalle 10 alle 18, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma.

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