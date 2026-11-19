Venerdì 20 novembre 2026 Il Paradiso delle Signore porta Diana al Circolo con l’abito trasformato, mentre Riccardo affronta un piccolo incidente con Margherita su Rai 1.

La puntata di venerdì 20 novembre chiude la settimana lasciando aperti più fili che risposte. Su Rai 1, nel primo pomeriggio, il nuovo episodio di Il Paradiso delle Signore tiene insieme un momento di ansia per Riccardo, due cuori che si sfiorano senza dirselo e un abito che cambia l’atmosfera al Circolo.

Orario e dove vedere la puntata del 20 novembre

La soap va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, con partenza intorno alle 16. Nelle ultime settimane il palinsesto del pomeriggio ha subito diversi spostamenti, quindi conviene dare un’occhiata alla programmazione del giorno. Chi non riesce a stare davanti alla tv può recuperare l’episodio in streaming su RaiPlay: per chi si è perso qualche passaggio c’è anche la scheda con cast, personaggi e modi per vedere le puntate in streaming.

Riccardo e Margherita: un piccolo incidente mette alla prova il padre

Il filo più delicato resta quello tra Riccardo e la figlia. Da quando Adelaide ha portato Margherita a Milano, lui deve riconquistare la fiducia della bambina, e il percorso non è lineare: nelle anticipazioni della puntata di giovedì 19 novembre la tensione era già alta. Venerdì un piccolo incidente che coinvolge Margherita lo costringe a reagire sotto pressione, proprio mentre sta cercando di dimostrare di poter essere un genitore affidabile.

Diana al Circolo con l’abito trasformato

Il dettaglio più visibile della puntata è nel guardaroba. Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato, quello che aveva deciso di modificare nei giorni scorsi, e attira subito gli sguardi. Il momento non resta solo una questione di stile: durante la serata legge alcune pagine del diario del padre, lo stesso diario da cui aveva tratto ispirazione a metà settimana. L’abito e le parole del padre si intrecciano così in una scena pensata per far parlare di lei.

Elisa e Cesare, Mirella e Simona: i sentimenti e l’inaugurazione

Sul fronte sentimentale, Elisa e Cesare ripensano, ciascuno per conto proprio, alle fotografie scattate insieme. Il ricordo dà vita a un momento romantico tra i due, mentre attorno a Cesare continua a muoversi la vicinanza con Irene, che negli ultimi giorni lo ha lasciato turbato.

Più leggero il capitolo dedicato a Mirella: rischia di perdersi l’inaugurazione perché Simona ha un impegno che le mette i bastoni tra le ruote. Sarà proprio Simona a trovare una soluzione per l’amica.

Iacopo e il regalo di Roberto

La puntata si chiude con Iacopo, che resta turbato dal regalo ricevuto da Roberto. Il gesto, che sulla carta doveva essere un pensiero gentile, lo costringe a fare i conti con qualcosa che non si aspettava e lo lascia a riflettere.

Cosa è successo nella settimana dal 16 al 20 novembre

Chi vuole ricostruire il filo degli ultimi giorni trova il quadro completo nelle anticipazioni dal 16 al 20 novembre. Il lunedì Roberto ha proposto un calendario con i dipendenti e Elisa ha chiesto di non comparire. Martedì Cesare ha ricevuto una proposta di collaborazione con il Paradiso e Irene si è avvicinata al mondo universitario. Mercoledì le Veneri si sono contese il ruolo di accompagnare Simona, mentre Diana trovava ispirazione nel diario del padre; giovedì Simona ha scelto chi sarebbe stata al suo fianco.

Domande frequenti su Il Paradiso delle Signore del 20 novembre 2026

Quando va in onda Il Paradiso delle Signore venerdì 20 novembre 2026? La puntata va in onda venerdì 20 novembre su Rai 1, nel primo pomeriggio, intorno alle 16: la stessa fascia in cui la soap esce dal lunedì al venerdì. Cosa succede a Diana nella puntata del 20 novembre? Diana arriva al Circolo con l’abito trasformato e attira l’attenzione dei presenti. Nel corso della serata legge alcune pagine del diario del padre. Dove si può recuperare la puntata se la perdo? L’episodio si recupera in streaming su RaiPlay, in diretta o più tardi, dallo stesso pomeriggio. Quali storie sono al centro della puntata? Riccardo alle prese con un piccolo incidente che coinvolge Margherita, Elisa e Cesare e le foto che li legano, Mirella a rischio per l’inaugurazione a causa di un impegno di Simona, Diana al Circolo e Iacopo turbato dal regalo di Roberto.

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