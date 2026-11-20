La Promessa di sabato 21 novembre 2026 va in onda alle 19:40 su Rete 4 e mette al centro la lite tra Martina e Adriano, che finisce con Martina in lacrime davanti a Margarita.

Sabato 21 novembre la soap spagnola chiude la settimana con un episodio a due velocità. Da una parte c’è il rifugio da mettere in piedi e c’è da inventarsi qualcosa per fare cassa in paese, dall’altra i sentimenti di Martina, che esplodono in un diverbio con Adriano e in un pianto a dirotto.

A che ora va in onda La Promessa sabato 21 novembre

La puntata va in onda alle 19:40 su Rete 4, come ogni giorno. La replica arriva alle 7:00 della mattina successiva. Chi preferisce telefono o computer può vedere l’episodio anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma dove la soap resta disponibile dopo la messa in onda.

Martina e Adriano: la lite che fa piangere Martina

Il nodo emotivo dell’episodio è il confronto tra Martina e Adriano. Il diverbio è duro e lascia Martina senza difese: subito dopo scoppia in lacrime davanti a Margarita e ammette che il suo tormento riguarda l’uomo che l’ha baciata.

Adriano, intanto, vive la sua parte con grande sofferenza. Nel corso della puntata spinge Jacobo a perdonare Martina e a lottare per il loro rapporto.

Per ritrovare il filo degli episodi precedenti ci sono le anticipazioni della puntata di venerdì 20 novembre, con Curro deciso a fermare le nozze di Angela.

Angela, Maria e Carlo: gli altri fili della puntata

Sul fronte di Angela arriva il momento della diagnosi: uno psichiatra sta per pronunciarsi sulla sua salute mentale. Maria, invece, non è contenta del ritorno di Carlo, tornato quasi per obbligo dopo le pressioni di Pia e Samuel.

Petra, Tono e Alonso: rifugio, churros e Curro

Alla Promessa si lavora anche per dare un futuro al rifugio. Petra coordina le operazioni, Prudencio propone di cucinare qualcosa da vendere in paese e Tono suggerisce di preparare i churros.

Alonso, poi, dice a Leocadia di voler togliere Curro dalla servitù. Leocadia risponde che ne parlerà con Lisandro. È il seguito naturale del rango che Curro chiedeva ad Alonso di riavere nelle anticipazioni del 19 novembre.

Cosa succede domenica 22 novembre

Il fine settimana prosegue con la puntata di domenica 22 novembre. Petra rimprovera Jacobo per aver venduto la collana di Cruz a Leocadia, il comandante comincia l’ispezione e mette sottosopra l’hangar, Lorenzo lo invita a cena con la famiglia De Luján.

A tavola Alonso annuncia che Curro smette di fare il valletto: diventa il suo segretario e rientra in famiglia. Martina resta triste e accoglie con freddezza i fiori di Jacobo.

Per seguire l’andamento dell’episodio puntata dopo puntata c’è la pagina con i dati Auditel de La Promessa.

Domande frequenti su La Promessa del 21 novembre 2026

A che ora va in onda La Promessa sabato 21 novembre 2026? Alle 19:40 su Rete 4. La replica va in onda alle 7:00 del giorno dopo e l’episodio è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Perché Martina e Adriano litigano ne La Promessa? Nell’episodio i due hanno un diverbio duro, dopo il quale Martina scoppia in lacrime con Margarita e ammette di soffrire per l’uomo che l’ha baciata. I motivi precisi della lite si scoprono guardando la puntata. Cosa succede ad Angela il 21 novembre? Uno psichiatra sta per formulare la diagnosi sulla sua salute mentale. Da quel responso dipendono i prossimi sviluppi della sua storia. Cosa decide Alonso su Curro? Nella puntata del 21 Alonso dice a Leocadia di voler togliere Curro dalla servitù. Domenica 22 novembre annuncia che Curro diventa il suo segretario e rientra in famiglia.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.