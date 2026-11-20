La7 manda in onda lunedì 23 novembre in prima serata uno speciale con i momenti de La Torre di Babele scelti da Corrado Augias, morto il 19 novembre a 91 anni.

Augias ha preparato il montaggio insieme al direttore di La7 Andrea Salerno prima di morire. Lo speciale è pensato come un saluto al pubblico e arriva quattro giorni dopo la scomparsa del conduttore.

Cosa contiene lo speciale di La7 su Augias

Il programma ripropone passaggi significativi de La Torre di Babele, l’approfondimento storico e culturale che Augias conduceva su La7 dal dicembre 2023, più altri momenti scelti in fase di montaggio. Salerno ha spiegato che scaletta e montaggio sono nati insieme al conduttore.

Il direttore ha aggiunto che Augias ha indicato i brani di due o tre puntate, la sigla e la frase finale. Chi vuole ritrovare il tono del programma può ripartire da il debutto de La Torre di Babele su La7, con Alessandro Barbero ospite.

Titolo e orario: cosa non è ancora ufficiale

L’orario preciso della prima serata non è stato comunicato. Anche il titolo resta da confermare: l’ipotesi più accreditata è Ciao Corrado, ma La7 non l’ha ancora annunciato in via ufficiale.

Chi era Corrado Augias, tra Rai e La7

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias è entrato in Rai nel 1960. Ha ideato e condotto Telefono giallo su Raitre dal 1987, poi Le storie, Quante storie e Rebus. Nel 2023 il passaggio a La7 con La Torre di Babele. Il profilo completo con date e libri è su Wikipedia.

Fuori dalla tv, la sua firma ha attraversato i giornali e i libri. Dal 1975 ha scritto per la Repubblica, prima come corrispondente da New York e poi come editorialista, e ha curato la rubrica delle lettere dei lettori dal 2001 al 2021. Tra il 1994 e il 1999 è stato eletto al Parlamento europeo come indipendente.

Sugli scaffali restano titoli come I segreti di Parigi (1996), Inchiesta su Gesù (2006, scritto con Mauro Pesce), La fine di Roma (2022) e La musica per me (2025). Il suo modo di raccontare storia e cultura è la ragione per cui lo speciale di lunedì non somiglia a un semplice best of: ogni passaggio porta la scelta di chi ha costruito il programma.

Il ricordo del giorno della scomparsa, con la carriera tra Rai e La7, è nell’articolo di Atom Heart Magazine su la morte di Corrado Augias.

Per i numeri del programma c’è la pagina dedicata agli ascolti de La Torre di Babele.

Domande frequenti sullo speciale di Augias su La7

Quando va in onda lo speciale su Corrado Augias? Lunedì 23 novembre 2026 su La7, in prima serata. L’orario preciso non è ancora stato comunicato. Cosa contiene lo speciale di La7 dedicato ad Augias? Momenti significativi de La Torre di Babele e altri passaggi scelti in fase di montaggio da Augias insieme al direttore Andrea Salerno. Come si intitola lo speciale su Augias? Il titolo non è ufficiale. L’ipotesi più accreditata è Ciao Corrado. Chi ha montato lo speciale su Augias? Lo ha montato lo stesso Augias insieme ad Andrea Salerno, direttore di La7.

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