Il piano dell’Agenzia delle Entrate per il triennio 2027-2029 mette sotto controllo le criptoattività, gli affitti brevi, le partite Iva aperte e chiuse in poco tempo, il catasto e i crediti edilizi. Le verifiche passano dai dati che il Fisco ha già: fatture elettroniche, pagamenti elettronici, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni Iva.

Il piano dell’Agenzia delle Entrate per il triennio 2027-2029 mette sotto controllo le criptoattività, gli affitti brevi, le partite Iva aperte e chiuse in poco tempo, il catasto e i crediti edilizi. Le verifiche passano dai dati che il Fisco ha già: fatture elettroniche, pagamenti elettronici, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni Iva.

Dove nasce il piano dei controlli 2027-2029

Le priorità sono contenute nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026 e trasmesso alle Camere il 30 ottobre. Il documento parte dai numeri del 2025: l’Agenzia ha incassato 29 miliardi di euro, 2,7 miliardi in più del 2024 (+10,3%), con 557.580 controlli.

L’obiettivo dichiarato è una riduzione strutturale dell’evasione, bilanciando prevenzione e controlli. I risultati si misureranno anche sulla velocità dei rimborsi, in particolare dell’Iva, sulla quota di controlli andati a buon fine e sulla riduzione dei falsi positivi. La selezione dei contribuenti poggia su quattro criteri: la probabilità di evasione, l’entità delle basi imponibili potenziali, la gravità delle condotte e le prospettive concrete di recupero.

Partite Iva apri e chiudi: controlli all’apertura e chiusure d’ufficio

Nel mirino ci sono le posizioni che nascono e muoiono in fretta, spesso imprese senza reale consistenza economica o con cicli di vita anomali. Il piano prevede verifiche rafforzate al momento dell’apertura e della riattivazione, più chiusure d’ufficio per le posizioni ad alto rischio. Nel 2025 la Guardia di finanza ha proposto la chiusura di 3.860 partite Iva di nuova costituzione.

Sull’Iva in generale il Fisco userà il patrimonio di dati già acquisito per potenziare la liquidazione automatica d’ufficio nei confronti di chi non presenta la dichiarazione annuale. Le frodi nazionali e transnazionali, i falsi esportatori abituali e l’uso strumentale di società e veicoli giuridici restano tra i bersagli. Nel settore doganale l’attenzione va anche agli illeciti legati all’e-commerce, alla sottofatturazione e alle frodi Iva all’importazione.

Criptoattività: operatori professionali e contribuenti inadempienti

La vigilanza sulle criptoattività si rafforza su due fronti. Il primo riguarda gli operatori professionali, l’altro i contribuenti che non le indicano nel quadro di monitoraggio fiscale o in dichiarazione. Il piano non fissa soglie o cifre per questo filone: dice solo che l’attenzione cresce.

Affitti brevi e Banca dati delle strutture ricettive

Per le locazioni turistiche e brevi il Fisco punta sulla Banca dati delle strutture ricettive, che incrocia il Cin, il codice identificativo nazionale, con altre informazioni disponibili. Dal 2026 ci accedono anche i funzionari dell’amministrazione finanziaria. Per chi affitta una casa su piattaforme come Airbnb o Booking, un annuncio non coerente con la dichiarazione dei redditi diventa un segnale facile da leggere.

Catasto, Superbonus e crediti edilizi

Sul catasto i controlli guardano agli immobili fantasma, alle difformità dichiarate e agli immobili interessati da interventi finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, spesso con rendita non aggiornata. Il rapporto promette una mappatura con criteri di proporzionalità, trasparenza e selettività, senza presunzioni generalizzate di irregolarità.

Sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi arrivano controlli preventivi sulle deleghe F24 e interventi rapidi contro le compensazioni irregolari e i crediti non spettanti. Nel 2025 la Guardia di finanza ha sequestrato falsi crediti edilizi ed energetici per 0,35 miliardi di euro.

Riscossione e accertamenti non pagati

Il piano riordina anche la riscossione. I crediti recuperabili si distinguono da quelli senza prospettive di incasso, con tempi più brevi tra la rilevazione del debito, l’iscrizione a ruolo e il recupero. I dati delle fatture elettroniche servono per i pignoramenti presso terzi, già previsti dalla legge di bilancio 2025, e la rottamazione-quinquies è indicata come strumento per ridurre il magazzino dei crediti. Le Agenzie dovranno analizzare le cause degli accertamenti non pagati né impugnati e rendicontare gli importi accertati e recuperati per anno d’imposta e per tributo.

Domande frequenti sui controlli fiscali 2027-2029

Cosa prevede il piano controlli fiscali 2027-2029 dell’Agenzia delle Entrate? Prevede controlli rafforzati su partite Iva aperte e chiuse in poco tempo, criptoattività, affitti brevi, catasto, frodi Iva e crediti edilizi, con la liquidazione automatica dell’Iva per chi omette la dichiarazione. Le priorità sono nel rapporto allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Perché l’Agenzia delle Entrate controlla le partite Iva aperte e chiuse in poco tempo? Le partite Iva con cicli di vita anomali sono considerate ad alto rischio perché spesso nascondono imprese senza reale consistenza economica. Il piano prevede verifiche all’apertura e alla riattivazione e chiusure d’ufficio per i casi più a rischio. Come controlla il Fisco le criptoattività e gli affitti brevi? Sulle criptoattività la vigilanza riguarda gli operatori professionali e i contribuenti che non le dichiarano nel quadro di monitoraggio fiscale. Per gli affitti brevi si usa la Banca dati delle strutture ricettive, che incrocia il Cin con altri dati e a cui dal 2026 accedono anche i funzionari del Fisco. Quali dati usa il Fisco per i controlli sull’Iva? Fatture elettroniche, pagamenti elettronici, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.