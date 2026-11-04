Gazzelle torna con “Ogni volta che sei qui”: il singolo esce il 13 novembre, poi il tour nei palasport 2027

Gazzelle pubblica il nuovo singolo “Ogni volta che sei qui” venerdì 13 novembre 2026 e ad aprile 2027 sale sul palco dei palasport: il Gazzelle Palasport Tour 2027 tocca otto città in dodici date, dal 3 aprile a Milano al 29 aprile a Firenze.
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L’annuncio è arrivato il 3 novembre dai canali ufficiali dell’artista: Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, torna con un brano inedito che esce con la Maciste Dischi, distribuito da Warner Music Italy. Il titolo è “Ogni volta che sei qui”. Il cantautore romano lo accompagna con una frase che dice molto sul tono del pezzo: “Ogni volta che sei qui la mia vita comincia a vivere”.
Non ci sono ancora anticipazioni sul contenuto del brano, né dettagli su produzione e autori. Per ascoltarlo bisogna aspettare il 13 novembre.
Ogni volta che sei qui: cosa sappiamo del nuovo singolo di Gazzelle
Il singolo arriva a quasi due anni dall’album Indi, il quinto in studio, uscito il 24 gennaio 2025 come ricorda la pagina Wikipedia dedicata all’artista. Da allora Gazzelle non è rimasto fermo: nella primavera 2025 aveva pubblicato a sorpresa Stupido, disponibile da una notte all’altra, in attesa dei concerti di Roma e Milano.
Questa volta la data è fissata con nove giorni di anticipo e l’uscita è legata a doppio filo al tour: il singolo apre la strada ai palasport di aprile. Per ora non c’è alcun annuncio di un nuovo album.
Gazzelle Palasport Tour 2027: le date
Il tour parte in primavera e si concentra tutto nell’arco di quasi un mese. Milano e Roma hanno più serate, le altre città una sola. Il calendario completo è questo:
- 3 e 4 aprile 2027: Milano
- 6 aprile: Torino
- 8 aprile: Padova
- 10, 11, 13 e 14 aprile: Roma
- 18 aprile: Bologna
- 23 aprile: Bari
- 25 aprile: Eboli (Salerno)
- 29 aprile: Firenze
A Roma il Palazzo dello Sport ospita le serate, con inizio alle 21:00: la pagina TicketOne del concerto del 13 aprile conferma luogo e orario. Per le altre città i palasport non sono stati indicati con certezza, quindi conviene controllare i canali ufficiali prima di organizzarsi.
Biglietti e prevendite: cosa fare adesso
L’apertura delle vendite non ha una data ufficiale nelle comunicazioni diffuse finora. Con quattro serate a Roma e due a Milano, la richiesta è un dato da seguire con attenzione. Meglio puntare sui canali ufficiali e sulle biglietterie autorizzate, evitando i rivenditori non autorizzati.
Il 2027 sarà comunque un anno ricco per chi ama i live italiani nei palazzetti. Se vuoi fare un confronto con altri calendari già annunciati, c’è anche il tour nei palasport dei Modà, con date e biglietti già online.
Da dove ripartire, in attesa del 13 novembre
Per ripassare il percorso dell’artista, abbiamo una scheda dedicata a Gazzelle. Dal 13 novembre al 3 aprile passano quasi cinque mesi: il tempo per imparare il nuovo brano prima di cantarlo nei palasport.
Domande frequenti su Gazzelle e il tour 2027
“Ogni volta che sei qui” esce venerdì 13 novembre 2026 con Maciste Dischi, distribuito da Warner Music Italy.
Il Gazzelle Palasport Tour 2027 parte il 3 aprile da Milano e si chiude il 29 aprile a Firenze, con dodici date in otto città.
La prima data è a Milano il 3 aprile 2027, seguita da una seconda serata il 4 aprile. Il 6 aprile tocca a Torino e l’8 aprile a Padova.
Milano, Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e Firenze. Roma ha quattro serate (10, 11, 13 e 14 aprile), Milano due (3 e 4 aprile).