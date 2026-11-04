Gazzelle torna con “Ogni volta che sei qui”: il singolo esce il 13 novembre, poi il tour nei palasport 2027

Gazzelle pubblica il nuovo singolo “Ogni volta che sei qui” venerdì 13 novembre 2026 e ad aprile 2027 sale sul palco dei palasport: il Gazzelle Palasport Tour 2027 tocca otto città in dodici date, dal 3 aprile a Milano al 29 aprile a Firenze.

L’annuncio è arrivato il 3 novembre dai canali ufficiali dell’artista: Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, torna con un brano inedito che esce con la Maciste Dischi, distribuito da Warner Music Italy. Il titolo è “Ogni volta che sei qui”. Il cantautore romano lo accompagna con una frase che dice molto sul tono del pezzo: “Ogni volta che sei qui la mia vita comincia a vivere”.

Non ci sono ancora anticipazioni sul contenuto del brano, né dettagli su produzione e autori. Per ascoltarlo bisogna aspettare il 13 novembre.

Ogni volta che sei qui: cosa sappiamo del nuovo singolo di Gazzelle

Il singolo arriva a quasi due anni dall’album Indi, il quinto in studio, uscito il 24 gennaio 2025 come ricorda la pagina Wikipedia dedicata all’artista. Da allora Gazzelle non è rimasto fermo: nella primavera 2025 aveva pubblicato a sorpresa Stupido, disponibile da una notte all’altra, in attesa dei concerti di Roma e Milano.

Questa volta la data è fissata con nove giorni di anticipo e l’uscita è legata a doppio filo al tour: il singolo apre la strada ai palasport di aprile. Per ora non c’è alcun annuncio di un nuovo album.

Il tour parte in primavera e si concentra tutto nell’arco di quasi un mese. Milano e Roma hanno più serate, le altre città una sola. Il calendario completo è questo:

3 e 4 aprile 2027: Milano

6 aprile: Torino

8 aprile: Padova

10, 11, 13 e 14 aprile: Roma

18 aprile: Bologna

23 aprile: Bari

25 aprile: Eboli (Salerno)

29 aprile: Firenze

A Roma il Palazzo dello Sport ospita le serate, con inizio alle 21:00: la pagina TicketOne del concerto del 13 aprile conferma luogo e orario. Per le altre città i palasport non sono stati indicati con certezza, quindi conviene controllare i canali ufficiali prima di organizzarsi.

Biglietti e prevendite: cosa fare adesso

L’apertura delle vendite non ha una data ufficiale nelle comunicazioni diffuse finora. Con quattro serate a Roma e due a Milano, la richiesta è un dato da seguire con attenzione. Meglio puntare sui canali ufficiali e sulle biglietterie autorizzate, evitando i rivenditori non autorizzati.

Il 2027 sarà comunque un anno ricco per chi ama i live italiani nei palazzetti. Se vuoi fare un confronto con altri calendari già annunciati, c’è anche il tour nei palasport dei Modà, con date e biglietti già online.

Da dove ripartire, in attesa del 13 novembre

Per ripassare il percorso dell’artista, abbiamo una scheda dedicata a Gazzelle. Dal 13 novembre al 3 aprile passano quasi cinque mesi: il tempo per imparare il nuovo brano prima di cantarlo nei palasport.

Domande frequenti su Gazzelle e il tour 2027

Quando esce il nuovo singolo di Gazzelle? “Ogni volta che sei qui” esce venerdì 13 novembre 2026 con Maciste Dischi, distribuito da Warner Music Italy. Quando inizia il tour di Gazzelle nei palasport 2027? Il Gazzelle Palasport Tour 2027 parte il 3 aprile da Milano e si chiude il 29 aprile a Firenze, con dodici date in otto città. Dove si terrà la prima data del tour 2027 di Gazzelle? La prima data è a Milano il 3 aprile 2027, seguita da una seconda serata il 4 aprile. Il 6 aprile tocca a Torino e l’8 aprile a Padova. In quali città suona Gazzelle nel 2027? Milano, Torino, Padova, Roma, Bologna, Bari, Eboli e Firenze. Roma ha quattro serate (10, 11, 13 e 14 aprile), Milano due (3 e 4 aprile).

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