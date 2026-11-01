Netflix novembre 2026: tutte le uscite di serie e film, con le date

Le uscite Netflix di novembre 2026 si aprono il 3 con Bass X Machina e chiudono il 27 con Quasimodo – L’anima di Parigi, passando per Black Doves 2 il 5, ChiaroScuro e The Body l’11, L’imperatrice 3 il 12, The Altruists il 19 e Fargo 5 il 22.

Le uscite Netflix di novembre 2026 si aprono il 3 con Bass X Machina e chiudono il 27 con Quasimodo – L’anima di Parigi. In mezzo ci sono Black Doves 2 il 5, ChiaroScuro e The Body l’11, L’imperatrice 3 il 12, The Altruists il 19 e Fargo 5 il 22. Qui sotto trovi il calendario giorno per giorno, con un consiglio su cosa guardare per primo.

Cosa guardare per primo: le uscite Netflix di novembre 2026

Il titolo da segnare subito è Black Doves 2, in uscita giovedì 5 novembre. La seconda stagione riporta Keira Knightley (Helen) e Ben Whishaw (Sam), con Sarah Lancashire e Andrew Buchan, e tra i nuovi volti ci sono Ambika Mod e Neve Campbell. Il thriller di spionaggio ideato da Joe Barton torna con la stagione completa, come ricorda anche What’s on Netflix.

Per chi cerca qualcosa di italiano c’è ChiaroScuro, in otto episodi dall’11 novembre. Pierpaolo Spollon è Cosmo Speranza, art advisor che collabora con la Squadra Mobile di Roma su falsi e delitti nel mondo dell’arte. Nel cast anche Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano e Aurora Giovinazzo, con Paz Vega e Alessandro Preziosi.

Il calendario della prima settimana (3-9 novembre)

3 novembre : Bass X Machina (stagione 1), lo speciale stand-up Mike Tyson: Return of the Mike e le stagioni 1-4 di Will Trent.

: Bass X Machina (stagione 1), lo speciale stand-up Mike Tyson: Return of the Mike e le stagioni 1-4 di Will Trent. 4 novembre : il film natalizio Un cucciolo per Natale e la docuserie Taken: il caso Natalee Holloway.

: il film natalizio Un cucciolo per Natale e la docuserie Taken: il caso Natalee Holloway. 5 novembre : Black Doves (stagione 2), North of North (stagione 2), il film giapponese One Year to Live, Buy a Man e Overacting.

: Black Doves (stagione 2), North of North (stagione 2), il film giapponese One Year to Live, Buy a Man e Overacting. 6 novembre : Possible Love, film di Lee Chang-dong con Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung e Cho Yeo-jeong, più la serie Palacio sotto assedio e il documentario Desprotexida: delitto in Galizia.

: Possible Love, film di Lee Chang-dong con Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Zo In-sung e Cho Yeo-jeong, più la serie Palacio sotto assedio e il documentario Desprotexida: delitto in Galizia. 9 novembre: Un buon avvocato e La casa dei cani di Doozie (stagione 1).

Possible Love merita attenzione: Lee Chang-dong torna alla regia dopo Burning con la storia di due coppie di ceti diversi che si incontrano durante un documentario sui lavoratori senza impiego. Il film ha vinto il Leone d’argento – Gran premio della giuria alla Mostra di Venezia 2026.

Dal 10 al 17 novembre: ChiaroScuro, The Body e L’imperatrice 3

10 novembre : The Devil’s Plan (stagione 3), Ne rimarrà solo 1 (stagione 4), lo speciale di Janelle James e il classico natalizio Il Grinch.

: The Devil’s Plan (stagione 3), Ne rimarrà solo 1 (stagione 4), lo speciale di Janelle James e il classico natalizio Il Grinch. 11 novembre : ChiaroScuro, The Body, il documentario Avedon su Richard Avedon e The Gospel of Christmas.

: ChiaroScuro, The Body, il documentario Avedon su Richard Avedon e The Gospel of Christmas. 12 novembre : L’imperatrice (stagione 3), Ballerina, The Christmas Switch, Never Surrender, Allen, Polar Express e Fred Claus – Un fratello sotto l’albero.

: L’imperatrice (stagione 3), Ballerina, The Christmas Switch, Never Surrender, Allen, Polar Express e Fred Claus – Un fratello sotto l’albero. 13 novembre : la miniserie in tre episodi Delitto in Galizia, ispirata a un crimine reale, e Heartland.

: la miniserie in tre episodi Delitto in Galizia, ispirata a un crimine reale, e Heartland. 17 novembre: Una storia nera.

The Body, ideata e scritta da Quinn Shepard, è un thriller horror ambientato in una scuola superiore cattolica femminile: feste, bullismo, visioni e il sospetto di presenze maligne. L’imperatrice 3, invece, chiude la serie tedesca sulla vita di Elisabetta d’Austria con Devrim Lingnau e Philip Froissant, tra la crisi del matrimonio e la scelta finale della protagonista.

Se stai pianificando le serate di dicembre, dai un’occhiata anche a Orgoglio e Pregiudizio con Emma Corrin, in arrivo il 3 dicembre.

Dal 18 al 27 novembre: The Altruists, Fargo 5 e Quasimodo

18 novembre : Guarding Stars, Win the Mall – È tutto mio! (stagione 1) e Gordon.

: Guarding Stars, Win the Mall – È tutto mio! (stagione 1) e Gordon. 19 novembre : The Altruists, miniserie in otto episodi sulla salita e il crollo di FTX, con Julia Garner nei panni di Caroline Ellison e Anthony Boyle in quelli di Sam Bankman-Fried.

: The Altruists, miniserie in otto episodi sulla salita e il crollo di FTX, con Julia Garner nei panni di Caroline Ellison e Anthony Boyle in quelli di Sam Bankman-Fried. 20 novembre : Steps, film d’animazione che rilegge Cenerentola con le voci di Ali Wong, Bette Midler, Stephanie Hsu, Amanda Seyfried e Nikki Glaser, e il documentario Primetime Preacher$.

: Steps, film d’animazione che rilegge Cenerentola con le voci di Ali Wong, Bette Midler, Stephanie Hsu, Amanda Seyfried e Nikki Glaser, e il documentario Primetime Preacher$. 22 novembre : Fargo (stagione 5).

: Fargo (stagione 5). 23 novembre : Sesame Street (stagione 4) e il documentario Il caso Karen Read.

: Sesame Street (stagione 4) e il documentario Il caso Karen Read. 24 novembre : Rob Lowe: l’outsider.

: Rob Lowe: l’outsider. 25 novembre : The Mosquito Bowl di Peter Berg, con Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård, e l’evento live NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams, dalla mezzanotte italiana.

: The Mosquito Bowl di Peter Berg, con Nicholas Galitzine e Bill Skarsgård, e l’evento live NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams, dalla mezzanotte italiana. 26 novembre : Fool Night (stagione 1) e Nido di vipere (stagione 2).

: Fool Night (stagione 1) e Nido di vipere (stagione 2). 27 novembre: Quasimodo – L’anima di Parigi, Il bambino e Fire Island.

Quasimodo – L’anima di Parigi, diretto da Jean-François Richet con Vincent Cassel, racconta la vita dell’uomo che avrebbe ispirato il personaggio, nella Parigi del 1830 tra colera e disordini politici. The Mosquito Bowl segue invece quattro stelle del football universitario che si arruolano nei Marine dopo Pearl Harbor e giocano una partita prima dell’invasione di Okinawa.

Eventi live e film natalizi di novembre su Netflix

Oltre ai titoli con data, il mese porta due eventi di wrestling, WWE Crown Jewel e WWE Survivor Series, programmati nel corso di novembre. Netflix anticipa anche l’atmosfera delle feste con una serie di film a tema, da Il Grinch a Polar Express. Se vuoi recuperare qualcosa mentre aspetti, l’archivio AHM ha il calendario Netflix di novembre 2025 e una guida alle migliori serie Netflix.

Come sempre, il catalogo può cambiare: Netflix ritocca di tanto in tanto date e titoli, quindi conviene ricontrollare l’app nei giorni precedenti. Per Black Doves 2 il riferimento resta la scheda su Wikipedia per il cast e la serie originale.

Domande frequenti sulle uscite Netflix di novembre 2026

Quando esce Black Doves 2 su Netflix? La seconda stagione di Black Doves esce giovedì 5 novembre 2026, con Keira Knightley e Ben Whishaw. Quando esce Fargo 5 su Netflix? La quinta stagione di Fargo arriva su Netflix il 22 novembre 2026. Quali serie italiane escono su Netflix a novembre 2026? La novità italiana del mese è ChiaroScuro, in otto episodi dall’11 novembre, con Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi e Matilde Gioli. Quando esce The Altruists su Netflix? La miniserie in otto episodi sul crollo di FTX esce il 19 novembre 2026, con Julia Garner e Anthony Boyle. Ci sono eventi live su Netflix a novembre 2026? Sì, il 25 novembre c’è NFL Netflix Gameday: Packers vs Rams dalla mezzanotte italiana, e nel mese sono previsti WWE Crown Jewel e WWE Survivor Series.

I contenuti pubblicati dalla Redazione di Atom Heart Magazine sono curati e supervisionati da Adriano Costantino , fondatore della pubblicazione dal novembre 2012.