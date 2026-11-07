Serie Melania Rea su HBO Max: 4 episodi, uscita settimanale e regia di Stefano Mordini

La serie Melania Rea – Oltre il caso è disponibile su HBO Max dal 6 novembre 2026: sono quattro episodi, in uscita con cadenza settimanale, diretti da Stefano Mordini.

La serie è un titolo HBO Original italiano e racconta il caso di Melania Rea, la cui scomparsa risale all’aprile 2011. Non esce tutta insieme: HBO Max ha messo online il primo episodio venerdì 6 novembre e ne aggiunge uno a settimana fino al quarto. Chi vuole il racconto completo dovrà quindi aspettare un mese.

Il progetto ha già fatto un passaggio pubblico importante: l’anteprima si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle | Serie, dove la serie è arrivata prima del debutto in streaming.

Quando escono gli episodi della serie Melania Rea su HBO Max

Il debutto è fissato al 6 novembre 2026, in esclusiva sulla piattaforma. La formula scelta è quella settimanale: un episodio ogni settimana, per quattro settimane in totale. Non si tratta quindi di una stagione da maratona, e la scelta cambia il modo di guardarla. Ogni puntata ha il tempo di sedimentare prima della successiva, cosa che per una storia di cronaca così nota non è un dettaglio.

Per guardarla serve un abbonamento a HBO Max, la piattaforma di Warner Bros. Discovery arrivata in Italia a gennaio 2026. Piani e prezzi sono sul sito ufficiale di HBO Max; noi ne avevamo raccontato l’arrivo in Italia, tra prezzi e strategia.

Regia e cast: chi c’è dietro e davanti alla macchina da presa

La regia è di Stefano Mordini. Nel cast Maria Esposito interpreta Melania Rea e Daniele Rienzo veste i panni di Salvatore Parolisi. Esposito era già stata annunciata nel ruolo quando HBO aveva dato il via al progetto: ne avevamo parlato fin dall’annuncio, tra cast, regia e riprese.

Il titolo completo, Melania Rea – Oltre il caso, dice già qualcosa sull’impostazione. Il racconto parte dalle indagini e dalla denuncia di scomparsa, ma prova a restituire spazio alla donna: la sua vita, le sue aspirazioni, le dinamiche familiari in cui si muoveva. È una scelta di campo precisa, perché sposta l’attenzione dalla cronaca giudiziaria alla persona.

Che tipo di racconto è: true crime con un punto di vista

Nel panorama delle serie ispirate a fatti reali il rischio più frequente è trasformare la vittima in un ingranaggio della trama. Il formato breve in quattro episodi aiuta a evitarlo: poche ore per tenere insieme indagine, contesto e ritratto della protagonista, senza allungare il brodo.

Resta da vedere come la serie gestirà l’equilibrio tra rigore e narrazione. Quello che si sa oggi è la struttura, la squadra e la data: il giudizio sul risultato arriverà puntata dopo puntata.

Cosa sapere prima di iniziare

Piattaforma: HBO Max, in esclusiva

Uscita: dal 6 novembre 2026, un episodio a settimana

Episodi: quattro

Regia: Stefano Mordini

Protagonista: Maria Esposito, accanto a Daniele Rienzo

Chi arriva a questa serie con il ricordo del caso, e chi invece lo conosce poco, trova nella formula settimanale un buon motivo per seguirla con calma. Per i dettagli sulla cornice del festival romano, la Festa del Cinema di Roma è un festival internazionale nato nel 2006 che si tiene ogni autunno.

Domande frequenti sulla serie Melania Rea su HBO Max

Quanti episodi ha la serie Melania Rea su HBO Max? La serie ha quattro episodi. HBO Max li pubblica uno alla settimana, a partire dal 6 novembre 2026. Chi ha diretto la serie Melania Rea? La regia è di Stefano Mordini. Nel cast Maria Esposito interpreta Melania Rea e Daniele Rienzo interpreta Salvatore Parolisi. Quando esce la serie Melania Rea su HBO Max? Il primo episodio è disponibile dal 6 novembre 2026. Gli altri tre arrivano con cadenza settimanale. Dove è stata presentata la serie Melania Rea prima dell’uscita? L’anteprima si è tenuta alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Freestyle | Serie.

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